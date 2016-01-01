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Материализованные представления

СтраницаОписание
Инкрементальное материализованное представлениеПозволяет пользователям сместить стоимость вычислений с времени запроса на время вставки, что приводит к более быстрому выполнению запросов SELECT.
Обновляемое материализованное представлениеКонцептуально схоже с инкрементальными материализованными представлениями, но требует периодического выполнения запроса по полному набору данных, результаты которого хранится в целевой таблице для выполнения запросов.