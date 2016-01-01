Материализованные представления
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|Описание
|Инкрементальное материализованное представление
|Позволяет пользователям сместить стоимость вычислений с времени запроса на время вставки, что приводит к более быстрому выполнению запросов
SELECT.
|Обновляемое материализованное представление
|Концептуально схоже с инкрементальными материализованными представлениями, но требует периодического выполнения запроса по полному набору данных, результаты которого хранится в целевой таблице для выполнения запросов.