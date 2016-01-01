Удалить таблицу
Удаление позволяет данные в таблице или базе данных быть удаленными, сохраняя их существование. Это легковесная операция, которую невозможно отменить.
Операции TRUNCATE
TRUNCATE TABLE
Удаляет все данные из таблицы. Если опущен параметр
IF EXISTS, то запрос возвращает ошибку, если таблица не существует.
Запрос
TRUNCATE не поддерживается для движков таблиц View, File, URL, Buffer и Null.
Вы можете использовать параметр alter_sync для настройки ожидания выполнения действий на репликах.
Вы можете указать, как долго (в секундах) ждать выполнения запросов
TRUNCATE на неактивных репликах с помощью параметра replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
Если
alter_sync установлен в
2 и некоторые реплики не активны более указанного времени по параметру
replication_wait_for_inactive_replica_timeout, то будет выброшено исключение
UNFINISHED.
TRUNCATE ALL TABLES
Удаляет все данные из всех таблиц в базе данных.
TRUNCATE DATABASE
Удаляет все таблицы из базы данных, но сохраняет саму базу данных. Если опущен параметр
IF EXISTS, то запрос возвращает ошибку, если база данных не существует.
TRUNCATE DATABASE не поддерживается для
Replicated баз данных. Вместо этого просто
DROP и
CREATE базу данных.