Удалить таблицу

Удаление позволяет данные в таблице или базе данных быть удаленными, сохраняя их существование. Это легковесная операция, которую невозможно отменить.

Операции TRUNCATE

Удаляет все данные из таблицы. Если опущен параметр IF EXISTS , то запрос возвращает ошибку, если таблица не существует.

Запрос TRUNCATE не поддерживается для движков таблиц View, File, URL, Buffer и Null.

Вы можете использовать параметр alter_sync для настройки ожидания выполнения действий на репликах.

Вы можете указать, как долго (в секундах) ждать выполнения запросов TRUNCATE на неактивных репликах с помощью параметра replication_wait_for_inactive_replica_timeout.

примечание Если alter_sync установлен в 2 и некоторые реплики не активны более указанного времени по параметру replication_wait_for_inactive_replica_timeout , то будет выброшено исключение UNFINISHED .

Удаляет все данные из всех таблиц в базе данных.

Удаляет все таблицы из базы данных, но сохраняет саму базу данных. Если опущен параметр IF EXISTS , то запрос возвращает ошибку, если база данных не существует.