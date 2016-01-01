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Удаление данных

В этом разделе документации мы рассмотрим, как удалить данные в ClickHouse.

СтраницаОписание
ОбзорПредоставляет обзор различных способов удаления данных в ClickHouse.
Легкие удаленияУзнайте, как использовать Lightweight Delete для удаления данных.
Удаление мутацийУзнайте о мутациях удаления.
Обрезка таблицыУзнайте, как использовать Truncate, который позволяет удалить данные в таблице или базе данных, сохраняя его существование.
Удаление партицийУзнайте о удалении партиций в ClickHouse.