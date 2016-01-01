Удаление данных
В этом разделе документации мы рассмотрим, как удалить данные в ClickHouse.
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|Описание
|Обзор
|Предоставляет обзор различных способов удаления данных в ClickHouse.
|Легкие удаления
|Узнайте, как использовать Lightweight Delete для удаления данных.
|Удаление мутаций
|Узнайте о мутациях удаления.
|Обрезка таблицы
|Узнайте, как использовать Truncate, который позволяет удалить данные в таблице или базе данных, сохраняя его существование.
|Удаление партиций
|Узнайте о удалении партиций в ClickHouse.