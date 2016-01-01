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Основные концепции

В этом разделе документации вы узнаете о некоторых основных концепциях работы ClickHouse.

СтраницаОписание
Части таблицыУзнайте, что такое части таблицы в ClickHouse.
Партиции таблицыУзнайте, что такое партиции таблицы и для чего они используются.
Слияния частей таблицыУзнайте, что такое слияния частей таблицы и для чего они используются.
Шарды и реплики таблицыУзнайте, что такое шарды и реплики таблицы и для чего они используются.
Первичные индексыГлубокое погружение в индексацию ClickHouse, включая то, как она отличается от других систем БД, как ClickHouse строит и использует разреженный первичный ключ таблицы и какие существуют лучшие практики для индексации в ClickHouse.
Архитектурный обзорКраткий академический обзор всех компонентов архитектуры ClickHouse, основанный на нашей научной статье VLDB 2024.