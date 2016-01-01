Основные концепции
В этом разделе документации вы узнаете о некоторых основных концепциях работы ClickHouse.
|Страница
|Описание
|Части таблицы
|Узнайте, что такое части таблицы в ClickHouse.
|Партиции таблицы
|Узнайте, что такое партиции таблицы и для чего они используются.
|Слияния частей таблицы
|Узнайте, что такое слияния частей таблицы и для чего они используются.
|Шарды и реплики таблицы
|Узнайте, что такое шарды и реплики таблицы и для чего они используются.
|Первичные индексы
|Глубокое погружение в индексацию ClickHouse, включая то, как она отличается от других систем БД, как ClickHouse строит и использует разреженный первичный ключ таблицы и какие существуют лучшие практики для индексации в ClickHouse.
|Архитектурный обзор
|Краткий академический обзор всех компонентов архитектуры ClickHouse, основанный на нашей научной статье VLDB 2024.