Настройка параметров

Чтобы указать параметры для вашего сервиса ClickHouse Cloud для конкретного пользователя или роли, вы должны использовать профили настроек на основе SQL. Применение профилей настроек гарантирует, что указанные вами параметры сохранятся даже когда ваши службы остановлены, бездействуют или обновляются. Чтобы узнать больше о профилях настроек, пожалуйста, смотрите эту страницу.

Пожалуйста, обратите внимание, что профили настроек на основе XML и файлы конфигурации в настоящее время не поддерживаются для ClickHouse Cloud.

Чтобы узнать больше о параметрах, которые вы можете указать для вашего сервиса ClickHouse Cloud, пожалуйста, смотрите все возможные параметры по категориям в нашей документации.