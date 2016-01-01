Протоколы Prometheus

примечание Если вы используете ClickHouse Cloud, вы можете экспонировать метрики для Prometheus с помощью Prometheus Integration.

ClickHouse может экспонировать свои собственные метрики для извлечения из Prometheus:

Настройки:

Название По умолчанию Описание port none Порт для обслуживания протокола экспонирования метрик. endpoint /metrics HTTP-эндпоинт для извлечения метрик сервером Prometheus. Должен начинаться с / . Не должен использоваться с секцией <handlers> . url / headers / method none Фильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции <http_handlers> . metrics true Экспонировать метрики из таблицы system.metrics. asynchronous_metrics true Экспонировать текущие значения метрик из таблицы system.asynchronous_metrics. events true Экспонировать метрики из таблицы system.events. errors true Экспонировать количество ошибок по кодам ошибок, произошедших с момента последней перезагрузки сервера. Эта информация также может быть получена из таблицы system.errors.

Проверьте (замените 127.0.0.1 на IP-адрес или имя хоста вашего сервера ClickHouse):

ClickHouse поддерживает протокол remote-write. Данные принимаются по этому протоколу и записываются в таблицу TimeSeries (которая должна быть создана заранее).

Настройки:

Название По умолчанию Описание port none Порт для обслуживания протокола remote-write . url / headers / method none Фильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции <http_handlers> . table none Название таблицы TimeSeries, в которую будут записываться данные, полученные по протоколу remote-write . Это название может дополнительно содержать имя базы данных. database none Название базы данных, в которой находится таблица, указанная в настройке table , если оно не указано в настройке table .

ClickHouse поддерживает протокол remote-read. Данные считываются из таблицы TimeSeries и отправляются через этот протокол.

Настройки:

Название По умолчанию Описание port none Порт для обслуживания протокола remote-read . url / headers / method none Фильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции <http_handlers> . table none Название таблицы TimeSeries, из которой будут считываться данные для отправки по протоколу remote-read . Это название может дополнительно содержать имя базы данных. database none Название базы данных, в которой находится таблица, указанная в настройке table , если оно не указано в настройке table .

Несколько протоколов можно указать вместе в одном месте: