Протоколы Prometheus
Экспонирование метрик
примечание
Если вы используете ClickHouse Cloud, вы можете экспонировать метрики для Prometheus с помощью Prometheus Integration.
ClickHouse может экспонировать свои собственные метрики для извлечения из Prometheus:
Настройки:
|Название
|По умолчанию
|Описание
port
|none
|Порт для обслуживания протокола экспонирования метрик.
endpoint
/metrics
|HTTP-эндпоинт для извлечения метрик сервером Prometheus. Должен начинаться с
/. Не должен использоваться с секцией
<handlers>.
url /
headers /
method
|none
|Фильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции
<http_handlers>.
metrics
|true
|Экспонировать метрики из таблицы system.metrics.
asynchronous_metrics
|true
|Экспонировать текущие значения метрик из таблицы system.asynchronous_metrics.
events
|true
|Экспонировать метрики из таблицы system.events.
errors
|true
|Экспонировать количество ошибок по кодам ошибок, произошедших с момента последней перезагрузки сервера. Эта информация также может быть получена из таблицы system.errors.
Проверьте (замените
127.0.0.1 на IP-адрес или имя хоста вашего сервера ClickHouse):
Протокол удаленной записи
ClickHouse поддерживает протокол remote-write. Данные принимаются по этому протоколу и записываются в таблицу TimeSeries (которая должна быть создана заранее).
Настройки:
|Название
|По умолчанию
|Описание
port
|none
|Порт для обслуживания протокола
remote-write.
url /
headers /
method
|none
|Фильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции
<http_handlers>.
table
|none
|Название таблицы TimeSeries, в которую будут записываться данные, полученные по протоколу
remote-write. Это название может дополнительно содержать имя базы данных.
database
|none
|Название базы данных, в которой находится таблица, указанная в настройке
table, если оно не указано в настройке
table.
Протокол удаленного чтения
ClickHouse поддерживает протокол remote-read. Данные считываются из таблицы TimeSeries и отправляются через этот протокол.
Настройки:
|Название
|По умолчанию
|Описание
port
|none
|Порт для обслуживания протокола
remote-read.
url /
headers /
method
|none
|Фильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции
<http_handlers>.
table
|none
|Название таблицы TimeSeries, из которой будут считываться данные для отправки по протоколу
remote-read. Это название может дополнительно содержать имя базы данных.
database
|none
|Название базы данных, в которой находится таблица, указанная в настройке
table, если оно не указано в настройке
table.
Конфигурация для нескольких протоколов
Несколько протоколов можно указать вместе в одном месте: