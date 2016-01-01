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Протоколы Prometheus

Экспонирование метрик

примечание

Если вы используете ClickHouse Cloud, вы можете экспонировать метрики для Prometheus с помощью Prometheus Integration.

ClickHouse может экспонировать свои собственные метрики для извлечения из Prometheus:

Настройки:

НазваниеПо умолчаниюОписание
portnoneПорт для обслуживания протокола экспонирования метрик.
endpoint/metricsHTTP-эндпоинт для извлечения метрик сервером Prometheus. Должен начинаться с /. Не должен использоваться с секцией <handlers>.
url / headers / methodnoneФильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции <http_handlers>.
metricstrueЭкспонировать метрики из таблицы system.metrics.
asynchronous_metricstrueЭкспонировать текущие значения метрик из таблицы system.asynchronous_metrics.
eventstrueЭкспонировать метрики из таблицы system.events.
errorstrueЭкспонировать количество ошибок по кодам ошибок, произошедших с момента последней перезагрузки сервера. Эта информация также может быть получена из таблицы system.errors.

Проверьте (замените 127.0.0.1 на IP-адрес или имя хоста вашего сервера ClickHouse):

Протокол удаленной записи

ClickHouse поддерживает протокол remote-write. Данные принимаются по этому протоколу и записываются в таблицу TimeSeries (которая должна быть создана заранее).

Настройки:

НазваниеПо умолчаниюОписание
portnoneПорт для обслуживания протокола remote-write.
url / headers / methodnoneФильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции <http_handlers>.
tablenoneНазвание таблицы TimeSeries, в которую будут записываться данные, полученные по протоколу remote-write. Это название может дополнительно содержать имя базы данных.
databasenoneНазвание базы данных, в которой находится таблица, указанная в настройке table, если оно не указано в настройке table.

Протокол удаленного чтения

ClickHouse поддерживает протокол remote-read. Данные считываются из таблицы TimeSeries и отправляются через этот протокол.

Настройки:

НазваниеПо умолчаниюОписание
portnoneПорт для обслуживания протокола remote-read.
url / headers / methodnoneФильтры, используемые для поиска подходящего обработчика для запроса. Аналогично полям с такими же названиями в секции <http_handlers>.
tablenoneНазвание таблицы TimeSeries, из которой будут считываться данные для отправки по протоколу remote-read. Это название может дополнительно содержать имя базы данных.
databasenoneНазвание базы данных, в которой находится таблица, указанная в настройке table, если оно не указано в настройке table.

Конфигурация для нескольких протоколов

Несколько протоколов можно указать вместе в одном месте: