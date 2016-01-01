Интерфейс PostgreSQL
ClickHouse поддерживает проводной протокол PostgreSQL, который позволяет вам использовать клиенты Postgres для подключения к ClickHouse. В некотором смысле, ClickHouse может делать вид, что он является экземпляром PostgreSQL - позволяя подключить клиентское приложение PostgreSQL к ClickHouse, которое еще не поддерживается напрямую ClickHouse (например, Amazon Redshift).
Чтобы включить проводной протокол PostgreSQL, добавьте настройку postgresql_port в файл конфигурации вашего сервера. Например, вы можете определить порт в новом XML-файле в вашей папке
config.d:
Запустите ваш сервер ClickHouse и ищите сообщение в журнале, подобное следующему, которое упоминает Прослушивание протокола совместимости с PostgreSQL:
Подключение psql к ClickHouse
Следующая команда демонстрирует, как подключить клиент PostgreSQL
psql к ClickHouse:
Например:
Клиент
psql требует входа с паролем, поэтому вы не сможете подключиться, используя пользователя
default без пароля. Либо назначьте пароль для пользователя
default, либо войдите под другим пользователем.
Клиент
psql запрашивает пароль:
И все! Теперь у вас есть клиент PostgreSQL, подключенный к ClickHouse, и все команды и запросы выполняются на ClickHouse.
Протокол PostgreSQL в настоящее время поддерживает только пароли в открытом виде.
Использование SSL
Если у вас настроен SSL/TLS на вашем экземпляре ClickHouse, то
postgresql_port будет использовать те же настройки (порт общий для защищенных и незащищенных клиентов).
Каждый клиент имеет свой собственный метод подключения с использованием SSL. Следующая команда демонстрирует, как передать сертификаты и ключ для безопасного подключения
psql к ClickHouse:
Просмотрите документацию PostgreSQL для получения более подробной информации о их настройках SSL.