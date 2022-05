Интерфейс gRPC

./clickhouse-grpc-client.py -q "CREATE TABLE grpc_example_table (id UInt32, text String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;"

echo "0,Input data for" > a.txt ; echo "1,gRPC protocol example" >> a.txt

cat a.txt | ./clickhouse-grpc-client.py -q "INSERT INTO grpc_example_table FORMAT CSV"



./clickhouse-grpc-client.py --format PrettyCompact -q "SELECT * FROM grpc_example_table;"