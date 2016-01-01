ODBC

Not supported in ClickHouse Cloud Not supported in ClickHouse Cloud

Позволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных через ODBC.

Для безопасной реализации ODBC-подключений ClickHouse использует отдельную программу clickhouse-odbc-bridge . Если драйвер ODBC загружается непосредственно из clickhouse-server , проблемы с драйвером могут привести к сбою сервера ClickHouse. ClickHouse автоматически запускает clickhouse-odbc-bridge , когда это требуется. Программа ODBC-бриджа устанавливается из того же пакета, что и clickhouse-server .

Этот движок поддерживает тип данных Nullable.

Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.

Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы:

Имена колонок должны совпадать с именами в исходной таблице, но вы можете использовать только некоторые из этих колонок и в любом порядке.

Типы колонок могут отличаться от тех, что в исходной таблице. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.

Параметр external_table_functions_use_nulls определяет, как обрабатывать Nullable-колонки. Значение по умолчанию: 1. Если 0, функция таблицы не создаёт Nullable-колонки и вместо null вставляет значения по умолчанию. Это также применимо для NULL-значений внутри массивов.

Параметры движка

connection_settings — Имя секции с настройками подключения в файле odbc.ini .

— Имя секции с настройками подключения в файле . external_database — Имя базы данных во внешней СУБД.

— Имя базы данных во внешней СУБД. external_table — Имя таблицы в external_database .

Получение данных из локальной установки MySQL через ODBC

Этот пример проверен на Ubuntu Linux 18.04 и MySQL сервере 5.7.

Убедитесь, что установлены unixODBC и MySQL Connector.

По умолчанию (если установлен из пакетов) ClickHouse запускается от имени пользователя clickhouse . Поэтому вам нужно создать и настроить этого пользователя в сервере MySQL.

Затем настройте подключение в /etc/odbc.ini .

Вы можете проверить подключение, используя утилиту isql из установки unixODBC.

Таблица в MySQL:

Таблица в ClickHouse, получение данных из таблицы MySQL: