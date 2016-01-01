ODBC
Позволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных через ODBC.
Для безопасной реализации ODBC-подключений ClickHouse использует отдельную программу
clickhouse-odbc-bridge. Если драйвер ODBC загружается непосредственно из
clickhouse-server, проблемы с драйвером могут привести к сбою сервера ClickHouse. ClickHouse автоматически запускает
clickhouse-odbc-bridge, когда это требуется. Программа ODBC-бриджа устанавливается из того же пакета, что и
clickhouse-server.
Этот движок поддерживает тип данных Nullable.
Создание таблицы
Смотрите подробное описание запроса CREATE TABLE.
Структура таблицы может отличаться от структуры исходной таблицы:
- Имена колонок должны совпадать с именами в исходной таблице, но вы можете использовать только некоторые из этих колонок и в любом порядке.
- Типы колонок могут отличаться от тех, что в исходной таблице. ClickHouse пытается привести значения к типам данных ClickHouse.
- Параметр external_table_functions_use_nulls определяет, как обрабатывать Nullable-колонки. Значение по умолчанию: 1. Если 0, функция таблицы не создаёт Nullable-колонки и вместо null вставляет значения по умолчанию. Это также применимо для NULL-значений внутри массивов.
Параметры движка
connection_settings— Имя секции с настройками подключения в файле
odbc.ini.
external_database— Имя базы данных во внешней СУБД.
external_table— Имя таблицы в
external_database.
Пример использования
Получение данных из локальной установки MySQL через ODBC
Этот пример проверен на Ubuntu Linux 18.04 и MySQL сервере 5.7.
Убедитесь, что установлены unixODBC и MySQL Connector.
По умолчанию (если установлен из пакетов) ClickHouse запускается от имени пользователя
clickhouse. Поэтому вам нужно создать и настроить этого пользователя в сервере MySQL.
Затем настройте подключение в
/etc/odbc.ini.
Вы можете проверить подключение, используя утилиту
isql из установки unixODBC.
Таблица в MySQL:
Таблица в ClickHouse, получение данных из таблицы MySQL: