Загрузка данных

Airbyte Платформа интеграции данных с открытым исходным кодом. Она позволяет создавать ELT-пайплайны данных и поставляется с более чем 140 готовыми коннекторами.

Amazon Glue Полностью управляемый, безсерверный сервис интеграции данных, предоставляемый Amazon Web Services (AWS), который упрощает процесс обнаружения, подготовки и трансформации данных для аналитики, машинного обучения и разработки приложений.

Apache Beam Платформа с открытым исходным кодом, единая программная модель, позволяющая разработчикам определять и выполнять как пакетные, так и потоковые (непрерывные) пайплайны обработки данных.

dbt Позволяет аналитическим инженерам трансформировать данные в своих хранилищах, просто записывая запросы на выборку.

dlt Библиотека с открытым исходным кодом, которую вы можете добавить в свои скрипты Python для загрузки данных из различных и часто неструктурированных источников в хорошо структурированные, живые наборы данных.

Fivetran Автоматизированная платформа перемещения данных, перемещающая данные из, в и между вашими облачными платформами для данных.

NiFi Программное обеспечение для управления рабочими процессами с открытым исходным кодом, предназначенное для автоматизации потока данных между программными системами.