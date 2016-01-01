Загрузка данных
ClickHouse интегрируется с рядом решений для интеграции и трансформации данных. Более подробную информацию можно найти на следующих страницах:
|Инструмент загрузки данных
|Описание
|Airbyte
|Платформа интеграции данных с открытым исходным кодом. Она позволяет создавать ELT-пайплайны данных и поставляется с более чем 140 готовыми коннекторами.
|Amazon Glue
|Полностью управляемый, безсерверный сервис интеграции данных, предоставляемый Amazon Web Services (AWS), который упрощает процесс обнаружения, подготовки и трансформации данных для аналитики, машинного обучения и разработки приложений.
|Apache Beam
|Платформа с открытым исходным кодом, единая программная модель, позволяющая разработчикам определять и выполнять как пакетные, так и потоковые (непрерывные) пайплайны обработки данных.
|dbt
|Позволяет аналитическим инженерам трансформировать данные в своих хранилищах, просто записывая запросы на выборку.
|dlt
|Библиотека с открытым исходным кодом, которую вы можете добавить в свои скрипты Python для загрузки данных из различных и часто неструктурированных источников в хорошо структурированные, живые наборы данных.
|Fivetran
|Автоматизированная платформа перемещения данных, перемещающая данные из, в и между вашими облачными платформами для данных.
|NiFi
|Программное обеспечение для управления рабочими процессами с открытым исходным кодом, предназначенное для автоматизации потока данных между программными системами.
|Vector
|Высокопроизводительный конвейер данных об наблюдаемости, который дает организациям контроль над их данными об наблюдаемости.