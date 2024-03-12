Интеграции
Интеграции ClickHouse организованы по уровню поддержки:
- Основные интеграции: созданы или поддерживаются ClickHouse, они поддерживаются ClickHouse и находятся в организации ClickHouse на GitHub.
- Интеграции от партнеров: созданы или поддерживаются, и поддерживаются сторонними поставщиками программного обеспечения.
- Сообщественные интеграции: созданы или поддерживаются и поддерживаются участниками сообщества. Прямой поддержки нет, кроме общедоступных репозиториев на GitHub и каналов сообщества в Slack.
Каждая интеграция также дополнительно классифицируется по категориям: Языковой клиент, Ввод данных, Визуализация данных и SQL-клиент.
примечание
Мы активно составляем этот список интеграций ClickHouse ниже, поэтому он не является исчерпывающим. Не стесняйтесь внести свой вклад в список любых актуальных интеграций ClickHouse.
Основные интеграции
|Name
|Logo
|Category
|Description
|Resources
|Amazon Kinesis
|Ввод данных
|Интеграция с Amazon Kinesis.
|Документация
|Amazon MSK
|Ввод данных
|Интеграция с Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK).
|Документация
|Amazon S3
|Ввод данных
|Импорт, экспорт и преобразование данных S3 в полете с использованием встроенных функций S3 ClickHouse.
|Документация
|Amazon Glue
|Ввод данных
|Запрос ClickHouse через JDBC
|Документация
|Apache Spark
|Ввод данных
|Spark ClickHouse Connector - это высокопроизводительный коннектор, построенный на основе Spark DataSource V2.
|GitHub,
Документация
|Azure Event Hubs
|Ввод данных
|Платформа потоковой передачи данных, которая поддерживает нативный протокол Apache Kafka
|Вебсайт
|C++
|Языковой клиент
|C++ клиент для ClickHouse
|GitHub
|Cassandra
|Ввод данных
|Позволяет ClickHouse использовать Cassandra в качестве источника словаря.
|Документация
|CHDB
|AI/ML
|Встроенный OLAP SQL-движок
|GitHub,
Документация
|ClickHouse Client
|SQL-клиент
|ClickHouse Client — это родной клиент командной строки для ClickHouse.
|Документация
|Confluent
|Ввод данных
|Интеграция с Apache Kafka на платформе Confluent.
|Документация
|dbt
|Интеграция данных
|Используйте dbt (инструмент построения данных) для преобразования данных в ClickHouse, просто написав команды select. dbt добавляет T в ELT.
|Документация
|DeltaLake
|Ввод данных
|предоставляет интеграцию только для чтения с существующими Delta Lake таблицами в Amazon S3.
|Документация
|EmbeddedRocksDB
|Интеграция данных
|Позволяет интегрировать ClickHouse с rocksdb.
|Документация
|Fivetran
|Ввод данных
|Назначение ClickHouse Cloud для платформы передачи данных Fivetran.
|Документация
|Google Cloud Storage
|Ввод данных
|Импорт, экспорт и преобразование данных GCS в полете с использованием встроенных функций
S3 ClickHouse.
|Документация
|Golang
|Языковой клиент
|Клиент Go использует нативный интерфейс для производительного, малонагрузочного соединения с ClickHouse.
|Документация
|HDFS
|Ввод данных
|Обеспечивает интеграцию с экосистемой Apache Hadoop, позволяя управлять данными на HDFS через ClickHouse.
|Документация
|Hive
|Ввод данных
|Движок Hive позволяет выполнять запросы
SELECT на таблице Hive в HDFS.
|Документация
|Hudi
|Ввод данных
|предоставляет интеграцию только для чтения с существующими таблицами Apache Hudi в Amazon S3.
|Документация
|Iceberg
|Ввод данных
|Обеспечивает интеграцию только для чтения с существующими таблицами Apache Iceberg в Amazon S3.
|Документация
|Java, JDBC
|Языковой клиент
|Клиент Java и драйвер JDBC.
|Документация
|Kafka
|Ввод данных
|Интеграция с Apache Kafka, открытой распределенной платформой потоковой передачи событий.
|Документация
|Looker Studio
|Визуализация данных
|Looker Studio — это бесплатный инструмент, который превращает ваши данные в информативные, легко читаемые, простые для совместного использования и полностью настраиваемые панели и отчеты.
|Документация
|Looker
|Визуализация данных
|Looker — это корпоративная платформа для BI, данных и встраиваемой аналитики, которая помогает вам исследовать и делиться идеями в реальном времени.
|Документация
|Metabase
|Визуализация данных
|Metabase — это простой в использовании инструмент UI с открытым исходным кодом для задавания вопросов о ваших данных.
|Документация
|MinIO
|Ввод данных
|MinIO — это высокопроизводительное объектное хранилище, выпущенное под лицензией GNU Affero General Public License v3.0. Оно совместимо с API облачного хранилища Amazon S3.
|Документация
|MongoDB
|Ввод данных
|Движок MongoDB — это таблица только для чтения, которая позволяет читать данные (запросы
SELECT) из удаленной коллекции MongoDB.
|Документация
|MySQL
|Ввод данных
|Движок MySQL позволяет выполнять запросы
SELECT и
INSERT на данных, которые хранятся на удаленном сервере MySQL.
|Документация
|NATS
|Ввод данных
|Позволяет интегрировать ClickHouse с NATS.
|Документация
|Node.JS
|Языковой клиент
|Официальный JS клиент для подключения к ClickHouse.
|Документация
|ODBC
|Интеграция данных
|Позволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных через движок таблиц ODBC.
|Документация
|OpenTelemetry
|Ввод данных
|Экспортёр, который поддерживает отправку логов, метрик и трасс OpenTelemetry в ClickHouse
|GitHub
|PostgreSQL
|Ввод данных
|Снимки и репликация данных CDC в реальном времени из баз данных PostgreSQL в ClickHouse Cloud.
|Документация
|PowerBI
|Визуализация данных
|Microsoft Power BI — это программное обеспечение для интерактивной визуализации данных, разработанное Microsoft с основным акцентом на бизнес-аналитику.
|Документация
|Python
|Языковой клиент
|Набор пакетов Python для подключения Python к ClickHouse.
|Документация
|QuickSight
|Визуализация данных
|Amazon QuickSight предоставляет бизнес-аналитику (BI) для организаций, ориентированных на данные.
|Документация
|RabbitMQ
|Ввод данных
|Позволяет ClickHouse подключаться к RabbitMQ.
|Документация
|Redis
|Ввод данных
|Позволяет ClickHouse использовать Redis в качестве источника словаря.
|Документация
|Redpanda
|Ввод данных
|Redpanda — это платформа потоковых данных для разработчиков. API совместим с Apache Kafka, но в 10 раз быстрее, гораздо проще в использовании и более эффективен по стоимости.
|Блог
|Rust
|Языковой клиент
|Типизированный клиент для ClickHouse
|Документация
|SQLite
|Ввод данных
|Позволяет импортировать и экспортировать данные в SQLite и поддерживает запросы к таблицам SQLite непосредственно из ClickHouse.
|Документация
|Superset
|Визуализация данных
|Исследуйте и визуализируйте данные ClickHouse с помощью Apache Superset.
|Документация
|Tableau
|Визуализация данных
|Интерактивное программное обеспечение для визуализации данных, сосредоточенное на бизнес-аналитике
|Документация
|Tableau Online
|Визуализация данных
|Tableau Online упрощает работу с данными, позволяя людям принимать более быстрые и уверенные решения из любой точки
|Документация
Интеграции партнеров
|Имя
|Логотип
|Категория
|Описание
|Ресурсы
|Airbyte
|Загрузка данных
|Используйте Airbyte для создания ELT-пайплайнов с более чем 140 коннекторами для загрузки и синхронизации ваших данных в ClickHouse.
|Документация
|AccelData
|Управление данными
|ADOC позволяет пользователям контролировать и обеспечивать надежность и целостность визуализированных данных, облегчая обработку данных в реальном времени и аналитику.
|Документация
|Atlas
|Управление схемами
|Управляйте вашей схемой ClickHouse как кодом.
|Документация
|Astrato
|Визуализация данных
|Astrato приносит настоящий Self-Service BI в предприятия и бизнес-данных, предоставляя аналитику в руках каждого пользователя, позволяя им создавать панели, отчеты и приложения без IT.
|Документация
|AutoMQ
|Загрузка данных
|Облачные альтернативы Kafka и RocketMQ, которые отделяют долговечность от S3 и EBS
|Сайт
|BlinkOps
|Автоматизация безопасности
|Создавайте автоматизации для управления данными и разрешениями пользователей.
|Документация
|Bytewax
|Загрузка данных
|Открытый исходный код процессора потоков на Python для преобразования и загрузки данных в ClickHouse
|Документация
|Calyptia (Fluent Bit)
|Загрузка данных
|Открытый проект CNCF для сбора, обработки и передачи логов, метрик и трассировок
|Блог
|CloudCanal
|Интеграция данных
|Инструмент для синхронизации и миграции данных.
|Сайт
|CloudQuery
|Загрузка данных
|Открытая высокопроизводительная структура ELT.
|Документация
|Cube.js
|Визуализация данных
|Cube — это семантический слой для создания приложений на базе данных.
|Сайт
|DBeaver
|SQL клиент
|Бесплатный многофункциональный инструмент администрирования баз данных. Подключается к Clickhouse через JDBC драйвер.
|Документация
|DataGrip
|SQL клиент
|DataGrip — это мощная IDE для баз данных с выделенной поддержкой ClickHouse.
|Документация
|Dataddo
|Интеграция данных
|Платформа интеграции данных
|Сайт
|DbVisualizer
|SQL клиент
|DbVisualizer — это инструмент для работы с базами данных с расширенной поддержкой ClickHouse.
|Документация
|Decodable
|Загрузка данных
|Мощная обработка потоков, основанная на Apache Flink
|Сайт
|Deepnote
|Визуализация данных
|Deepnote — это совместная записная книжка, совместимая с Jupyter, созданная для команд, чтобы открывать и делиться инсайтами.
|Документация
|DLT
|Интеграция данных
|Открытая библиотека Python, которая упрощает загрузку данных.
|Документация
|Draxlr
|Визуализация данных
|Draxlr — это инструмент бизнес-аналитики с визуализацией данных и аналитикой.
|Документация
|EMQX
|Загрузка данных
|EMQX — это открытый MQTT брокер с высокопроизводительным движком обработки сообщений в реальном времени, обеспечивающим потоковую передачу событий для IoT устройств в масштабах.
|Документация
|Explo
|Визуализация данных
|Explo — это инструмент аналитики для клиентов для любой платформы.
|Документация
|Gigasheet
|Визуализация данных
|Облачная аналитическая таблица для больших данных, которая позволяет бизнес-пользователям мгновенно анализировать и исследовать данные ClickHouse.
|Сайт
|GlassFlow
|Загрузка данных
|Потоковая передача событий в реальном времени и трансформация данных на Python для ClickHouse.
|Документация
|Goldsky
|Интеграция данных
|Высокопроизводительная индексация данных Web3 через подграфы и потоки репликации данных в реальном времени.
|Документация
|Grafana
|Визуализация данных
|С помощью Grafana вы можете создавать, исследовать и делиться всеми вашими данными через панели.
|Документация
|Great Expectations
|Управление данными
|Открытый инструмент управления данными с платным облачным предложением.
|Сайт
|GrowthBook
|Визуализация данных
|Платформа для экспериментов, ориентированная на склады (управление функциями и A/B-тестирование).
|Документация
|HEX
|Визуализация данных
|Hex — это современная, совместная платформа с блокнотами, приложениями для работы с данными, SQL, Python, без кода, R и многим другим.
|Документация
|Hashboard
|Визуализация данных
|Hashboard — это платформа бизнес-аналитики, которая позволяет самостоятельно исследовать данные и отслеживать метрики.
|Документация
|HighTouch
|Интеграция данных
|Синхронизируйте ваши данные непосредственно из вашего склада в более 140 мест
|Сайт
|Holistics
|Визуализация данных
|Бизнес-аналитика для базы данных ClickHouse
|Сайт
|HouseWatch
|Управление данными
|Открытый инструмент для мониторинга и управления кластерами ClickHouse.
|GitHub
|IBM Instana
|Управление данными
|Instana может автоматически обнаруживать и мониторить процессы сервера ClickHouse
|Документация
|Jitsu
|Аналитика данных
|Открытая платформа для сбора событий.
|Документация
|LangChain
|🦜️🔗
|SDK
|LangChain — это структура для разработки приложений, работающих на языковых моделях
|Документация
|Luzmo
|Визуализация данных
|Luzmo — это платформа встроенной аналитики с нативной интеграцией ClickHouse, предназначенная для программного обеспечения и SaaS приложений.
|Документация
|Mage
|Загрузка данных
|Инструмент открытого кода для преобразования и интеграции данных
|Документация
|Metaplane
|Управление данными
|Обозревание данных для каждой команды данных
|Сайт
|MindsDB
|AI/ML
|Платформа для настройки ИИ на по ṣiṣẹanын данных
|Сайт
|Mitzu
|Визуализация данных
|Mitzu — это безкодовое приложение аналитики, ориентированное на склады. Находите инсайты по воронке, удержанию, сегментации пользователей без копирования данных.
|Документация
|Mode Analytics
|Визуализация данных
|Бизнес-аналитика, созданная вокруг команд данных
|Сайт
|Omni
|Визуализация данных
|Бизнес-аналитика, которая говорит на вашем языке. Исследуйте, визуализируйте и моделируйте данные так, как хотите, с Omni. От таблиц до SQL — на одной платформе.
|Сайт
|Openblocks
|SQL клиент
|Openblocks — это платформa низкокодовой разработки для создания пользовательских интерфейсов
|Документация
|OpsRamp (HP)
|Управление данными
|Предоставляет метрики наблюдаемости для ClickHouse
|Документация
|Popsink
|Интеграция данных
|Создавайте потоки захвата изменений данных (CDC) в ClickHouse в реальном времени.
|Документация
|Prequel
|Обмен данными
|Подключите вашу экземпляр ClickHouse к Prequel, чтобы делиться данными или синхронизировать данные от своих пользователей и партнеров.
|Документация
|Quesma
|Интеграция данных
|Используйте Kibana и OpenSearch Dashboards с данными в ClickHouse.
|Сайт
|Redash
|Визуализация данных
|Подключайте и выполняйте запросы к вашим источникам данных, создавайте панели для визуализации данных и делитесь ими
|Сайт
|Restack Data Hub
|Управление данными
|Пользователи могут достичь более комплексной структуры управления данными и обозреваемости с Restack Data Hub.
|Документация
|Restack OpenMetadata
|Качество данных
|Restack OpenMetadata поддерживает извлечение метаданных, отслеживание использования запросов, профилирование данных и проверки качества данных.
|Документация
|Retool
|Нет кода
|Создайте свое приложение с помощью интерфейса перетаскивания.
|Документация
|Rill
|Визуализация данных
|Rill — это инструмент Операционной BI, специально разработанный для нарезки и деления данных с помощью OLAP-движков.
|Документация
|RisingWave
|Загрузка данных
|SQL обработка потоков с опытом, похожим на Postgres. В 10 раз быстрее и более экономически эффективен, чем Apache Flink.
|Документация
|RudderStack
|Загрузка данных
|RudderStack упрощает сбор и отправку данных клиентов в инструменты и команды, которым они нужны
|Документация
|RunReveal
|Загрузка данных
|Загружайте и нормализуйте журналы аудита из любого SaaS приложения в ClickHouse. Создавайте оповещения и обнаружения из запланированных запросов.
|Сайт
|Sematext
|Управление данными
|Мониторинг обозреваемости для баз данных ClickHouse.
|Документация
|SiSense
|Визуализация данных
|Встраивайте аналитику в любое приложение или рабочий процесс
|Сайт
|SigNoz
|Визуализация данных
|Платформа наблюдаемости с открытым исходным кодом
|Документация
|Snappy Flow
|Управление данными
|Собирает метрики базы данных ClickHouse через плагин.
|Документация
|Soda
|Качество данных
|Интеграция Soda упрощает организациям обнаружение, решение и предотвращение проблем с качеством данных, проводя проверки качества данных перед загрузкой в базу данных.
|Сайт
|Splunk
|Интеграция данных
|Модульный ввод Splunk для импорта в Splunk логов аудита ClickHouse Cloud.
|Сайт,
Документация
|StreamingFast
|Загрузка данных
|Блокчейн-независимая, параллельная и потоковая платформа обработки данных.
|Сайт
|Streamkap
|Загрузка данных
|Настройте потоковую передачу CDC (захват изменений данных) в ClickHouse с высокой пропускной способностью за считанные минуты.
|Документация
|Supabase
|Загрузка данных
|Открытая альтернатива Firebase
|GitHub,Блог
|Teleport
|Безопасное соединение
|Сервис базы данных Teleport аутентифицируется у ClickHouse с помощью сертификатов x509, которые доступны для интерфейсов HTTP и Native (TCP) ClickHouse.
|Документация
|TABLUM.IO
|SQL клиент
|TABLUM.IO загружает данные из различных источников, нормализует и очищает нестыковки и предоставляет к ним доступ через SQL.
|Документация
|Tooljet
|Визуализация данных
|ToolJet — это инструмент с открытым исходным кодом для низкокодовой разработки и развертывания пользовательских внутренних инструментов.
|Документация
|Upstash
|Загрузка данных
|Платформа данных, предлагающая серверные Kafka и другие решения
|Сайт
|Vector
|Загрузка данных
|Легковесный, ультрабыстрый инструмент для создания пайплайнов наблюдаемости с встроенной совместимостью с ClickHouse.
|Документация
|WarpStream
|Загрузка данных
|Платформа потоковой передачи данных, совместимая с Kafka, построенная непосредственно на объектном хранилище
|Сайт
|YepCode
|Интеграция данных
|YepCode — это инструмент интеграции и автоматизации, который ценит исходный код.
|Документация
|Zing Data
|Визуализация данных
|Простая социальная бизнес-аналитика для ClickHouse, созданная для iOS, Android и веба.
|Документация
Интеграции сообщества
|Имя
|Логотип
|Категория
|Описание
|Ресурсы
|Apache Airflow
|Загрузка данных
|Платформа управления рабочими процессами с открытым исходным кодом для конвейеров инженерии данных
|Github
|Apache Beam
|Загрузка данных
|Открытый исходный код, унифицированная модель и набор специфичных для языка SDK для определения и выполнения рабочих процессов обработки данных. Совместим с Google Dataflow.
|Документация,
Примеры
|Apache InLong
|Загрузка данных
|Единая интеграционная платформа для массовых данных
|Документация
|Apache NiFi
|Загрузка данных
|Автоматизирует поток данных между программными системами
|Документация
|Apache SeaTunnel
|Загрузка данных
|SeaTunnel - это очень простой в использовании ультра-высокопроизводительный распределенный интеграционный платформа для данных
|Веб-сайт
|Apache SkyWalking
|Управление данными
|Система APM с открытым исходным кодом, которая предоставляет возможности мониторинга, трассировки и диагностики для распределенных систем в облачных архитектурах.
|Блог
|Apache StreamPark
|Загрузка данных
|Фреймворк разработки приложений для потоковой обработки и платформа операций потоковой обработки.
|Веб-сайт
|Bytebase
|Управление данными
|Инструмент DevOps для баз данных с открытым исходным кодом, это GitLab для управления базами данных на протяжении всего жизненного цикла разработки приложений
|Документация
|C#
|Клиент для языка
|ClickHouse.Client - это функциональный ADO.NET клиент для ClickHouse
|Документация
|CHProxy
|Управление данными
|Chproxy - это HTTP-прокси и балансировщик нагрузки для базы данных ClickHouse
|GitHub
|Chat-DBT
|AI Интеграция
|Создайте запросы ClickHouse с помощью Chat GPT.
|GitHub
|ClickHouse Monitoring Dashboard
|Панель мониторинга
|Простая панель мониторинга для ClickHouse
|Github
|Common Lisp
|Клиент для языка
|Библиотека клиента ClickHouse для Common Lisp
|GitHub
|Dataflow
|Загрузка данных
|Google Dataflow – это серверная служба для запуска пакетных и потоковых конвейеров данных с использованием Apache Beam.
|Документация
|DBNet
|Программное IDE
|Веб-IDE SQL с использованием Go в качестве бэкенда и браузера в качестве фронтенда.
|Github
|DataLens
|Визуализация данных
|Инструмент аналитики и визуализации данных с открытым исходным кодом.
|Веб-сайт,
Документация
|Dataease
|Визуализация данных
|Инструмент анализа визуализации данных с открытым исходным кодом, помогающий пользователям анализировать данные и получать представление о бизнес-трендах.
|Веб-сайт
|Datahub
|Управление данными
|Открытый каталог данных, который позволяет открывать данные, обеспечивать наблюдаемость данных и федеративное управление
|Документация
|Dbmate
|Управление данными
|Инструмент миграции баз данных, который поддерживает синхронизацию схемы базы данных между несколькими разработчиками и серверами
|GitHub
|DeepFlow
|Загрузка данных
|Наблюдаемость приложений, использующая eBPF
|Веб-сайт
|Easypanel
|Метод развертывания
|Это современная панель управления сервером. Вы можете использовать ее для развертывания ClickHouse на своем собственном сервере.
|Веб-сайт,
Документация
|Explo
|Визуализация данных
|Explo помогает компаниям создавать панели мониторинга аналитики в реальном времени, предоставляя гибкие компоненты.
|Веб-сайт
|Flink
|Загрузка данных
|Слив для базы данных ClickHouse, основанный на Asynchronous Http Client
|GitHub
|Goose
|Миграция данных
|Инструмент миграции баз данных, поддерживающий SQL миграции и функции Go.
|GitHub,
Документация
|Ibis
|Клиент для языка
|Гибкость аналитики Python с масштабами и производительностью современного SQL
|Веб-сайт
|Jaeger
|Загрузка данных
|Реализация плагина хранения Jaeger gRPC для хранения трассировок в ClickHouse
|GitHub
|JupySQL
|SQL клиент
|Нативный SQL клиент для Jupyter блокнотов.
|Документация
|Kestra
|Оркестрация данных
|Платформа оркестрации и планирования данных с открытым исходным кодом
|Веб-сайт
|Logchain
|Безопасность
|Безопасность данных и управление привилегированным доступом
|Веб-сайт
|Meltano
|Загрузка данных
|Meltano - это платформа интеграции данных с открытым исходным кодом полного стека
|Документация
|Mprove
|Визуализация данных
|Самообслуживание бизнес-аналитики с управлением версиями
|Веб-сайт
|Netobserv
|Управление данными
|Оператор OpenShift и Kubernetes для наблюдаемости сети.
|Блог
|Observable
|Визуализация данных
|Observable - это платформа, на которой вы можете совместно исследовать, анализировать, визуализировать и общаться с данными в Интернете.
|Веб-сайт
|PHP
|Клиент для языка
|Это расширение предоставляет интеграцию ClickHouse для фреймворка Yii 2.0
|GitHub
|Pgwarehouse
|Загрузка данных
|Простой инструмент для быстрой репликации таблиц Postgres в ClickHouse
|GitHub
|Pinax
|Аналитика блокчейна
|Инструменты индексирования, аналитики и поиска для блокчейнов.
|Блог
|Pulse
|Управление данными
|Платформа для разработчиков для внутренних данных пользовательских интерфейсов.
|Веб-сайт
|QStudio
|GUI
|Простой в использовании интерфейс для взаимодействия с базами данных ClickHouse.
|Веб-сайт
|Qryn