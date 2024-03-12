Интеграции

Apache Airflow Загрузка данных Платформа управления рабочими процессами с открытым исходным кодом для конвейеров инженерии данных Github

Apache Beam Загрузка данных Открытый исходный код, унифицированная модель и набор специфичных для языка SDK для определения и выполнения рабочих процессов обработки данных. Совместим с Google Dataflow. Документация,

Примеры

Apache InLong Загрузка данных Единая интеграционная платформа для массовых данных Документация

Apache NiFi Загрузка данных Автоматизирует поток данных между программными системами Документация

Apache SeaTunnel Загрузка данных SeaTunnel - это очень простой в использовании ультра-высокопроизводительный распределенный интеграционный платформа для данных Веб-сайт

Apache SkyWalking Управление данными Система APM с открытым исходным кодом, которая предоставляет возможности мониторинга, трассировки и диагностики для распределенных систем в облачных архитектурах. Блог

Apache StreamPark Загрузка данных Фреймворк разработки приложений для потоковой обработки и платформа операций потоковой обработки. Веб-сайт

Bytebase Управление данными Инструмент DevOps для баз данных с открытым исходным кодом, это GitLab для управления базами данных на протяжении всего жизненного цикла разработки приложений Документация

C# Клиент для языка ClickHouse.Client - это функциональный ADO.NET клиент для ClickHouse Документация

CHProxy Управление данными Chproxy - это HTTP-прокси и балансировщик нагрузки для базы данных ClickHouse GitHub

Chat-DBT AI Интеграция Создайте запросы ClickHouse с помощью Chat GPT. GitHub

ClickHouse Monitoring Dashboard Панель мониторинга Простая панель мониторинга для ClickHouse Github

Common Lisp Клиент для языка Библиотека клиента ClickHouse для Common Lisp GitHub

Dataflow Загрузка данных Google Dataflow – это серверная служба для запуска пакетных и потоковых конвейеров данных с использованием Apache Beam. Документация

DBNet Программное IDE Веб-IDE SQL с использованием Go в качестве бэкенда и браузера в качестве фронтенда. Github

DataLens Визуализация данных Инструмент аналитики и визуализации данных с открытым исходным кодом. Веб-сайт,

Документация

Dataease Визуализация данных Инструмент анализа визуализации данных с открытым исходным кодом, помогающий пользователям анализировать данные и получать представление о бизнес-трендах. Веб-сайт

Datahub Управление данными Открытый каталог данных, который позволяет открывать данные, обеспечивать наблюдаемость данных и федеративное управление Документация

Dbmate Управление данными Инструмент миграции баз данных, который поддерживает синхронизацию схемы базы данных между несколькими разработчиками и серверами GitHub

DeepFlow Загрузка данных Наблюдаемость приложений, использующая eBPF Веб-сайт

Easypanel Метод развертывания Это современная панель управления сервером. Вы можете использовать ее для развертывания ClickHouse на своем собственном сервере. Веб-сайт,

Документация

Explo Визуализация данных Explo помогает компаниям создавать панели мониторинга аналитики в реальном времени, предоставляя гибкие компоненты. Веб-сайт

Flink Загрузка данных Слив для базы данных ClickHouse, основанный на Asynchronous Http Client GitHub

Goose Миграция данных Инструмент миграции баз данных, поддерживающий SQL миграции и функции Go. GitHub,

Документация

Ibis Клиент для языка Гибкость аналитики Python с масштабами и производительностью современного SQL Веб-сайт

Jaeger Загрузка данных Реализация плагина хранения Jaeger gRPC для хранения трассировок в ClickHouse GitHub

JupySQL SQL клиент Нативный SQL клиент для Jupyter блокнотов. Документация

Kestra Оркестрация данных Платформа оркестрации и планирования данных с открытым исходным кодом Веб-сайт

Logchain Безопасность Безопасность данных и управление привилегированным доступом Веб-сайт

Meltano Загрузка данных Meltano - это платформа интеграции данных с открытым исходным кодом полного стека Документация

Mprove Визуализация данных Самообслуживание бизнес-аналитики с управлением версиями Веб-сайт

Netobserv Управление данными Оператор OpenShift и Kubernetes для наблюдаемости сети. Блог

Observable Визуализация данных Observable - это платформа, на которой вы можете совместно исследовать, анализировать, визуализировать и общаться с данными в Интернете. Веб-сайт

PHP Клиент для языка Это расширение предоставляет интеграцию ClickHouse для фреймворка Yii 2.0 GitHub

Pgwarehouse Загрузка данных Простой инструмент для быстрой репликации таблиц Postgres в ClickHouse GitHub

Pinax Аналитика блокчейна Инструменты индексирования, аналитики и поиска для блокчейнов. Блог

Pulse Управление данными Платформа для разработчиков для внутренних данных пользовательских интерфейсов. Веб-сайт

QStudio GUI Простой в использовании интерфейс для взаимодействия с базами данных ClickHouse. Веб-сайт