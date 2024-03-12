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Интеграции

Интеграции ClickHouse организованы по уровню поддержки:

  • Основные интеграции: созданы или поддерживаются ClickHouse, они поддерживаются ClickHouse и находятся в организации ClickHouse на GitHub.
  • Интеграции от партнеров: созданы или поддерживаются, и поддерживаются сторонними поставщиками программного обеспечения.
  • Сообщественные интеграции: созданы или поддерживаются и поддерживаются участниками сообщества. Прямой поддержки нет, кроме общедоступных репозиториев на GitHub и каналов сообщества в Slack.

Каждая интеграция также дополнительно классифицируется по категориям: Языковой клиент, Ввод данных, Визуализация данных и SQL-клиент.

примечание

Мы активно составляем этот список интеграций ClickHouse ниже, поэтому он не является исчерпывающим. Не стесняйтесь внести свой вклад в список любых актуальных интеграций ClickHouse.

Основные интеграции

NameLogoCategoryDescriptionResources
Amazon KinesisВвод данныхИнтеграция с Amazon Kinesis.Документация
Amazon MSKВвод данныхИнтеграция с Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK).Документация
Amazon S3Ввод данныхИмпорт, экспорт и преобразование данных S3 в полете с использованием встроенных функций S3 ClickHouse.Документация
Amazon GlueЛоготип Amazon GlueВвод данныхЗапрос ClickHouse через JDBCДокументация
Apache SparkApache Spark logoВвод данныхSpark ClickHouse Connector - это высокопроизводительный коннектор, построенный на основе Spark DataSource V2.GitHub,
Документация
Azure Event HubsВвод данныхПлатформа потоковой передачи данных, которая поддерживает нативный протокол Apache KafkaВебсайт
C++Логотип CppЯзыковой клиентC++ клиент для ClickHouseGitHub
CassandraЛоготип CassandraВвод данныхПозволяет ClickHouse использовать Cassandra в качестве источника словаря.Документация
CHDBAI/MLВстроенный OLAP SQL-движокGitHub,
Документация
ClickHouse ClientSQL-клиентClickHouse Client — это родной клиент командной строки для ClickHouse.Документация
ConfluentВвод данныхИнтеграция с Apache Kafka на платформе Confluent.Документация
dbtdbtИнтеграция данныхИспользуйте dbt (инструмент построения данных) для преобразования данных в ClickHouse, просто написав команды select. dbt добавляет T в ELT.Документация
DeltaLakeЛоготип Delta LakeВвод данныхпредоставляет интеграцию только для чтения с существующими Delta Lake таблицами в Amazon S3.Документация
EmbeddedRocksDBИнтеграция данныхПозволяет интегрировать ClickHouse с rocksdb.Документация
FivetranВвод данныхНазначение ClickHouse Cloud для платформы передачи данных Fivetran.Документация
Google Cloud StorageВвод данныхИмпорт, экспорт и преобразование данных GCS в полете с использованием встроенных функций S3 ClickHouse.Документация
GolangЯзыковой клиентКлиент Go использует нативный интерфейс для производительного, малонагрузочного соединения с ClickHouse.Документация
HDFSВвод данныхОбеспечивает интеграцию с экосистемой Apache Hadoop, позволяя управлять данными на HDFS через ClickHouse.Документация
HiveВвод данныхДвижок Hive позволяет выполнять запросы SELECT на таблице Hive в HDFS.Документация
HudiЛоготип Apache HudiВвод данныхпредоставляет интеграцию только для чтения с существующими таблицами Apache Hudi в Amazon S3.Документация
IcebergЛоготип Apache IcebergВвод данныхОбеспечивает интеграцию только для чтения с существующими таблицами Apache Iceberg в Amazon S3.Документация
Java, JDBCЯзыковой клиентКлиент Java и драйвер JDBC.Документация
KafkaВвод данныхИнтеграция с Apache Kafka, открытой распределенной платформой потоковой передачи событий.Документация
Looker StudioВизуализация данныхLooker Studio — это бесплатный инструмент, который превращает ваши данные в информативные, легко читаемые, простые для совместного использования и полностью настраиваемые панели и отчеты.Документация
LookerВизуализация данныхLooker — это корпоративная платформа для BI, данных и встраиваемой аналитики, которая помогает вам исследовать и делиться идеями в реальном времени.Документация
MetabaseЛоготип MetabaseВизуализация данныхMetabase — это простой в использовании инструмент UI с открытым исходным кодом для задавания вопросов о ваших данных.Документация
MinIOЛоготип MetabaseВвод данныхMinIO — это высокопроизводительное объектное хранилище, выпущенное под лицензией GNU Affero General Public License v3.0. Оно совместимо с API облачного хранилища Amazon S3.Документация
MongoDBВвод данныхДвижок MongoDB — это таблица только для чтения, которая позволяет читать данные (запросы SELECT) из удаленной коллекции MongoDB.Документация
MySQLВвод данныхДвижок MySQL позволяет выполнять запросы SELECT и INSERT на данных, которые хранятся на удаленном сервере MySQL.Документация
NATSВвод данныхПозволяет интегрировать ClickHouse с NATS.Документация
Node.JSЯзыковой клиентОфициальный JS клиент для подключения к ClickHouse.Документация
ODBCЛоготип ODBCИнтеграция данныхПозволяет ClickHouse подключаться к внешним базам данных через движок таблиц ODBC.Документация
OpenTelemetryЛоготип OTelВвод данныхЭкспортёр, который поддерживает отправку логов, метрик и трасс OpenTelemetry в ClickHouseGitHub
PostgreSQLВвод данныхСнимки и репликация данных CDC в реальном времени из баз данных PostgreSQL в ClickHouse Cloud.Документация
PowerBIЛоготип PowerBIВизуализация данныхMicrosoft Power BI — это программное обеспечение для интерактивной визуализации данных, разработанное Microsoft с основным акцентом на бизнес-аналитику.Документация
PythonЯзыковой клиентНабор пакетов Python для подключения Python к ClickHouse.Документация
QuickSightВизуализация данныхAmazon QuickSight предоставляет бизнес-аналитику (BI) для организаций, ориентированных на данные.Документация
RabbitMQВвод данныхПозволяет ClickHouse подключаться к RabbitMQ.Документация
RedisВвод данныхПозволяет ClickHouse использовать Redis в качестве источника словаря.Документация
RedpandaЛоготип RedpandaВвод данныхRedpanda — это платформа потоковых данных для разработчиков. API совместим с Apache Kafka, но в 10 раз быстрее, гораздо проще в использовании и более эффективен по стоимости.Блог
RustЛоготип RustЯзыковой клиентТипизированный клиент для ClickHouseДокументация
SQLiteВвод данныхПозволяет импортировать и экспортировать данные в SQLite и поддерживает запросы к таблицам SQLite непосредственно из ClickHouse.Документация
SupersetВизуализация данныхИсследуйте и визуализируйте данные ClickHouse с помощью Apache Superset.Документация
TableauЛоготип TableauВизуализация данныхИнтерактивное программное обеспечение для визуализации данных, сосредоточенное на бизнес-аналитикеДокументация
Tableau OnlineЛоготип Tableau OnlineВизуализация данныхTableau Online упрощает работу с данными, позволяя людям принимать более быстрые и уверенные решения из любой точкиДокументация

Интеграции партнеров

ИмяЛоготипКатегорияОписаниеРесурсы
AirbyteЛоготип AirbyteЗагрузка данныхИспользуйте Airbyte для создания ELT-пайплайнов с более чем 140 коннекторами для загрузки и синхронизации ваших данных в ClickHouse.Документация
AccelDataЛоготип AccelDataУправление даннымиADOC позволяет пользователям контролировать и обеспечивать надежность и целостность визуализированных данных, облегчая обработку данных в реальном времени и аналитику.Документация
AtlasЛоготип AtlasУправление схемамиУправляйте вашей схемой ClickHouse как кодом.Документация
AstratoВизуализация данныхAstrato приносит настоящий Self-Service BI в предприятия и бизнес-данных, предоставляя аналитику в руках каждого пользователя, позволяя им создавать панели, отчеты и приложения без IT.Документация
AutoMQЛоготип AutoMQЗагрузка данныхОблачные альтернативы Kafka и RocketMQ, которые отделяют долговечность от S3 и EBSСайт
BlinkOpsЛоготип BlinkOpsАвтоматизация безопасностиСоздавайте автоматизации для управления данными и разрешениями пользователей.Документация
BytewaxЗагрузка данныхОткрытый исходный код процессора потоков на Python для преобразования и загрузки данных в ClickHouseДокументация
Calyptia (Fluent Bit)Логотип CalyptiaЗагрузка данныхОткрытый проект CNCF для сбора, обработки и передачи логов, метрик и трассировокБлог
CloudCanalИнтеграция данныхИнструмент для синхронизации и миграции данных.Сайт
CloudQueryЗагрузка данныхОткрытая высокопроизводительная структура ELT.Документация
Cube.jsВизуализация данныхCube — это семантический слой для создания приложений на базе данных.Сайт
DBeaverSQL клиентБесплатный многофункциональный инструмент администрирования баз данных. Подключается к Clickhouse через JDBC драйвер.Документация
DataGripSQL клиентDataGrip — это мощная IDE для баз данных с выделенной поддержкой ClickHouse.Документация
DataddoЛоготип DataddoИнтеграция данныхПлатформа интеграции данныхСайт
DbVisualizerЛоготип DbVisualizerSQL клиентDbVisualizer — это инструмент для работы с базами данных с расширенной поддержкой ClickHouse.Документация
DecodableЛоготип DecodableЗагрузка данныхМощная обработка потоков, основанная на Apache FlinkСайт
DeepnoteВизуализация данныхDeepnote — это совместная записная книжка, совместимая с Jupyter, созданная для команд, чтобы открывать и делиться инсайтами.Документация
DLTИнтеграция данныхОткрытая библиотека Python, которая упрощает загрузку данных.Документация
DraxlrВизуализация данныхDraxlr — это инструмент бизнес-аналитики с визуализацией данных и аналитикой.Документация
EMQX320备份Загрузка данныхEMQX — это открытый MQTT брокер с высокопроизводительным движком обработки сообщений в реальном времени, обеспечивающим потоковую передачу событий для IoT устройств в масштабах.Документация
ExploВизуализация данныхExplo — это инструмент аналитики для клиентов для любой платформы.Документация
GigasheetВизуализация данныхОблачная аналитическая таблица для больших данных, которая позволяет бизнес-пользователям мгновенно анализировать и исследовать данные ClickHouse.Сайт
GlassFlowЗагрузка данныхПотоковая передача событий в реальном времени и трансформация данных на Python для ClickHouse.Документация
GoldskyИнтеграция данныхВысокопроизводительная индексация данных Web3 через подграфы и потоки репликации данных в реальном времени.Документация
GrafanaВизуализация данныхС помощью Grafana вы можете создавать, исследовать и делиться всеми вашими данными через панели.Документация
Great ExpectationsУправление даннымиОткрытый инструмент управления данными с платным облачным предложением.Сайт
GrowthBookВизуализация данныхПлатформа для экспериментов, ориентированная на склады (управление функциями и A/B-тестирование).Документация
HEXВизуализация данныхHex — это современная, совместная платформа с блокнотами, приложениями для работы с данными, SQL, Python, без кода, R и многим другим.Документация
HashboardВизуализация данныхHashboard — это платформа бизнес-аналитики, которая позволяет самостоятельно исследовать данные и отслеживать метрики.Документация
HighTouchЛоготип HighTouchИнтеграция данныхСинхронизируйте ваши данные непосредственно из вашего склада в более 140 местСайт
HolisticsЛоготип HolisticsВизуализация данныхБизнес-аналитика для базы данных ClickHouseСайт
HouseWatchЛоготип HouseWatchУправление даннымиОткрытый инструмент для мониторинга и управления кластерами ClickHouse.GitHub
IBM InstanaУправление даннымиInstana может автоматически обнаруживать и мониторить процессы сервера ClickHouseДокументация
JitsuАналитика данныхОткрытая платформа для сбора событий.Документация
LangChain🦜️🔗SDKLangChain — это структура для разработки приложений, работающих на языковых моделяхДокументация
LuzmoЛоготип LuzmoВизуализация данныхLuzmo — это платформа встроенной аналитики с нативной интеграцией ClickHouse, предназначенная для программного обеспечения и SaaS приложений.Документация
MageЛоготип MageЗагрузка данныхИнструмент открытого кода для преобразования и интеграции данныхДокументация
MetaplaneЛоготип MetaplaneУправление даннымиОбозревание данных для каждой команды данныхСайт
MindsDBЛоготип MindsDBAI/MLПлатформа для настройки ИИ на по ṣiṣẹanын данныхСайт
MitzuЛоготип MitzuВизуализация данныхMitzu — это безкодовое приложение аналитики, ориентированное на склады. Находите инсайты по воронке, удержанию, сегментации пользователей без копирования данных.Документация
Mode AnalyticsЛоготип ModeВизуализация данныхБизнес-аналитика, созданная вокруг команд данныхСайт
OmniВизуализация данныхБизнес-аналитика, которая говорит на вашем языке. Исследуйте, визуализируйте и моделируйте данные так, как хотите, с Omni. От таблиц до SQL — на одной платформе.Сайт
OpenblocksЛоготип OpenblocksSQL клиентOpenblocks — это платформa низкокодовой разработки для создания пользовательских интерфейсовДокументация
OpsRamp (HP)Логотип OpsRampУправление даннымиПредоставляет метрики наблюдаемости для ClickHouseДокументация
PopsinkИнтеграция данныхСоздавайте потоки захвата изменений данных (CDC) в ClickHouse в реальном времени.Документация
PrequelОбмен даннымиПодключите вашу экземпляр ClickHouse к Prequel, чтобы делиться данными или синхронизировать данные от своих пользователей и партнеров.Документация
QuesmaИнтеграция данныхИспользуйте Kibana и OpenSearch Dashboards с данными в ClickHouse.Сайт
RedashЛоготип RedashВизуализация данныхПодключайте и выполняйте запросы к вашим источникам данных, создавайте панели для визуализации данных и делитесь имиСайт
Restack Data HubЛоготип RestackУправление даннымиПользователи могут достичь более комплексной структуры управления данными и обозреваемости с Restack Data Hub.Документация
Restack OpenMetadataЛоготип RestackКачество данныхRestack OpenMetadata поддерживает извлечение метаданных, отслеживание использования запросов, профилирование данных и проверки качества данных.Документация
RetoolНет кодаСоздайте свое приложение с помощью интерфейса перетаскивания.Документация
RillВизуализация данныхRill — это инструмент Операционной BI, специально разработанный для нарезки и деления данных с помощью OLAP-движков.Документация
RisingWaveЗагрузка данныхSQL обработка потоков с опытом, похожим на Postgres. В 10 раз быстрее и более экономически эффективен, чем Apache Flink.Документация
RudderStackЗагрузка данныхRudderStack упрощает сбор и отправку данных клиентов в инструменты и команды, которым они нужныДокументация
RunRevealЛоготип RunRevealЗагрузка данныхЗагружайте и нормализуйте журналы аудита из любого SaaS приложения в ClickHouse. Создавайте оповещения и обнаружения из запланированных запросов.Сайт
SematextЛоготип SematextУправление даннымиМониторинг обозреваемости для баз данных ClickHouse.Документация
SiSenseЛоготип SiSenseВизуализация данныхВстраивайте аналитику в любое приложение или рабочий процессСайт
SigNozЛоготип SigNozВизуализация данныхПлатформа наблюдаемости с открытым исходным кодомДокументация
Snappy FlowЛоготип Snappy FlowУправление даннымиСобирает метрики базы данных ClickHouse через плагин.Документация
SodaЛоготип SodaКачество данныхИнтеграция Soda упрощает организациям обнаружение, решение и предотвращение проблем с качеством данных, проводя проверки качества данных перед загрузкой в базу данных.Сайт
SplunkЛоготип SplunkИнтеграция данныхМодульный ввод Splunk для импорта в Splunk логов аудита ClickHouse Cloud.Сайт,
Документация
StreamingFastЛоготип StreamingFastЗагрузка данныхБлокчейн-независимая, параллельная и потоковая платформа обработки данных.Сайт
StreamkapЛоготип StreamkapЗагрузка данныхНастройте потоковую передачу CDC (захват изменений данных) в ClickHouse с высокой пропускной способностью за считанные минуты.Документация
SupabaseЛоготип SupabaseЗагрузка данныхОткрытая альтернатива FirebaseGitHub,Блог
TeleportЛоготип TeleportБезопасное соединениеСервис базы данных Teleport аутентифицируется у ClickHouse с помощью сертификатов x509, которые доступны для интерфейсов HTTP и Native (TCP) ClickHouse.Документация
TABLUM.IOSQL клиентTABLUM.IO загружает данные из различных источников, нормализует и очищает нестыковки и предоставляет к ним доступ через SQL.Документация
TooljetЛоготип TooljetВизуализация данныхToolJet — это инструмент с открытым исходным кодом для низкокодовой разработки и развертывания пользовательских внутренних инструментов.Документация
UpstashЗагрузка данныхПлатформа данных, предлагающая серверные Kafka и другие решенияСайт
VectorЛоготип VectorЗагрузка данныхЛегковесный, ультрабыстрый инструмент для создания пайплайнов наблюдаемости с встроенной совместимостью с ClickHouse.Документация
WarpStreamЗагрузка данныхПлатформа потоковой передачи данных, совместимая с Kafka, построенная непосредственно на объектном хранилищеСайт
YepCodeИнтеграция данныхYepCode — это инструмент интеграции и автоматизации, который ценит исходный код.Документация
Zing DataЛоготип ZingВизуализация данныхПростая социальная бизнес-аналитика для ClickHouse, созданная для iOS, Android и веба.Документация

Интеграции сообщества

ИмяЛоготипКатегорияОписаниеРесурсы
Apache AirflowЛоготип AirflowЗагрузка данныхПлатформа управления рабочими процессами с открытым исходным кодом для конвейеров инженерии данныхGithub
Apache BeamЛоготип BeamЗагрузка данныхОткрытый исходный код, унифицированная модель и набор специфичных для языка SDK для определения и выполнения рабочих процессов обработки данных. Совместим с Google Dataflow.Документация,
Примеры
Apache InLongЛоготип InLongЗагрузка данныхЕдиная интеграционная платформа для массовых данныхДокументация
Apache NiFiЛоготип NiFiЗагрузка данныхАвтоматизирует поток данных между программными системамиДокументация
Apache SeaTunnelЛоготип SeaTunnelЗагрузка данныхSeaTunnel - это очень простой в использовании ультра-высокопроизводительный распределенный интеграционный платформа для данныхВеб-сайт
Apache SkyWalkingЛоготип SkyWalkingУправление даннымиСистема APM с открытым исходным кодом, которая предоставляет возможности мониторинга, трассировки и диагностики для распределенных систем в облачных архитектурах.Блог
Apache StreamParkЛоготип SeaTunnelЗагрузка данныхФреймворк разработки приложений для потоковой обработки и платформа операций потоковой обработки.Веб-сайт
BytebaseЛоготип ByteBaseУправление даннымиИнструмент DevOps для баз данных с открытым исходным кодом, это GitLab для управления базами данных на протяжении всего жизненного цикла разработки приложенийДокументация
C#Клиент для языкаClickHouse.Client - это функциональный ADO.NET клиент для ClickHouseДокументация
CHProxyУправление даннымиChproxy - это HTTP-прокси и балансировщик нагрузки для базы данных ClickHouseGitHub
Chat-DBTAI ИнтеграцияСоздайте запросы ClickHouse с помощью Chat GPT.GitHub
ClickHouse Monitoring DashboardПанель мониторингаПростая панель мониторинга для ClickHouseGithub
Common LispЛоготип clickhouse-clКлиент для языкаБиблиотека клиента ClickHouse для Common LispGitHub
DataflowЛоготип DataflowЗагрузка данныхGoogle Dataflow – это серверная служба для запуска пакетных и потоковых конвейеров данных с использованием Apache Beam.Документация
DBNetЛоготип AirflowПрограммное IDEВеб-IDE SQL с использованием Go в качестве бэкенда и браузера в качестве фронтенда.Github
DataLensЛоготип DatalensВизуализация данныхИнструмент аналитики и визуализации данных с открытым исходным кодом.Веб-сайт,
Документация
DataeaseЛоготип DataeaseВизуализация данныхИнструмент анализа визуализации данных с открытым исходным кодом, помогающий пользователям анализировать данные и получать представление о бизнес-трендах.Веб-сайт
DatahubЛоготип DatahubУправление даннымиОткрытый каталог данных, который позволяет открывать данные, обеспечивать наблюдаемость данных и федеративное управлениеДокументация
DbmateУправление даннымиИнструмент миграции баз данных, который поддерживает синхронизацию схемы базы данных между несколькими разработчиками и серверамиGitHub
DeepFlowЛоготип DeepflowЗагрузка данныхНаблюдаемость приложений, использующая eBPFВеб-сайт
EasypanelЛоготип EasypanelМетод развертыванияЭто современная панель управления сервером. Вы можете использовать ее для развертывания ClickHouse на своем собственном сервере.Веб-сайт,
Документация
ExploВизуализация данныхExplo помогает компаниям создавать панели мониторинга аналитики в реальном времени, предоставляя гибкие компоненты.Веб-сайт
FlinkЛоготип FlinkЗагрузка данныхСлив для базы данных ClickHouse, основанный на Asynchronous Http ClientGitHub
GooseЛоготип GooseМиграция данныхИнструмент миграции баз данных, поддерживающий SQL миграции и функции Go.GitHub,
Документация
IbisЛоготип IbisКлиент для языкаГибкость аналитики Python с масштабами и производительностью современного SQLВеб-сайт
JaegerЛоготип JaegerЗагрузка данныхРеализация плагина хранения Jaeger gRPC для хранения трассировок в ClickHouseGitHub
JupySQLЛоготип JupySQLSQL клиентНативный SQL клиент для Jupyter блокнотов.Документация
KestraОркестрация данныхПлатформа оркестрации и планирования данных с открытым исходным кодомВеб-сайт
LogchainЛоготип Adaptive LogchainБезопасностьБезопасность данных и управление привилегированным доступомВеб-сайт
MeltanoЗагрузка данныхMeltano - это платформа интеграции данных с открытым исходным кодом полного стекаДокументация
MproveЛоготип mproveВизуализация данныхСамообслуживание бизнес-аналитики с управлением версиямиВеб-сайт
NetobservУправление даннымиОператор OpenShift и Kubernetes для наблюдаемости сети.Блог
ObservableВизуализация данныхObservable - это платформа, на которой вы можете совместно исследовать, анализировать, визуализировать и общаться с данными в Интернете.Веб-сайт
PHPЛоготип PHPКлиент для языкаЭто расширение предоставляет интеграцию ClickHouse для фреймворка Yii 2.0GitHub
PgwarehouseЗагрузка данныхПростой инструмент для быстрой репликации таблиц Postgres в ClickHouseGitHub
PinaxЛоготип PinaxАналитика блокчейнаИнструменты индексирования, аналитики и поиска для блокчейнов.Блог
PulseЛоготип PulseUIУправление даннымиПлатформа для разработчиков для внутренних данных пользовательских интерфейсов.Веб-сайт
QStudioЛоготип QStudioGUIПростой в использовании интерфейс для взаимодействия с базами данных ClickHouse.Веб-сайт
Qryn