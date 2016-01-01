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Сетевые порты

примечание

Порты, описанные как по умолчанию, означают, что номер порта настроен в /etc/clickhouse-server/config.xml. Чтобы настроить свои параметры, добавьте файл в /etc/clickhouse-server/config.d/. См. документацию по файлам конфигурации.

ПортОписание
2181Порт службы ZooKeeper по умолчанию. Примечание: см. 9181 для ClickHouse Keeper
8123HTTP порт по умолчанию
8443HTTP SSL/TLS порт по умолчанию
9000Порт Native Protocol (также называемый ClickHouse TCP протоколом). Используется приложениями и процессами ClickHouse, такими как clickhouse-server, clickhouse-client и родными инструментами ClickHouse. Используется для межсерверной связи для распределенных запросов.
9004Порт эмуляции MySQL
9005Порт эмуляции PostgreSQL (также используется для безопасной связи, если SSL включен для ClickHouse).
9009Порт для межсерверной связи для низкоуровневого доступа к данным. Используется для обмена данными, репликации и межсерверной связи.
9010SSL/TLS для межсерверных коммуникаций
9011Порт для протокола PROXYv1 протокола Native protocol
9019JDBC мост
9100gRPC порт
9181Рекомендуемый порт ClickHouse Keeper
9234Рекомендуемый порт Raft для ClickHouse Keeper (также используется для безопасной связи, если включен <secure>1</secure>)
9363Порт метрик Prometheus по умолчанию
9281Рекомендуемый безопасный SSL порт ClickHouse Keeper
9440SSL/TLS порт Native protocol
42000Порт Graphite по умолчанию