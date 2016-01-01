Сетевые порты

2181 Порт службы ZooKeeper по умолчанию. Примечание: см. 9181 для ClickHouse Keeper

8123 HTTP порт по умолчанию

8443 HTTP SSL/TLS порт по умолчанию

9000 Порт Native Protocol (также называемый ClickHouse TCP протоколом). Используется приложениями и процессами ClickHouse, такими как clickhouse-server , clickhouse-client и родными инструментами ClickHouse. Используется для межсерверной связи для распределенных запросов.

9004 Порт эмуляции MySQL

9005 Порт эмуляции PostgreSQL (также используется для безопасной связи, если SSL включен для ClickHouse).

9009 Порт для межсерверной связи для низкоуровневого доступа к данным. Используется для обмена данными, репликации и межсерверной связи.

9010 SSL/TLS для межсерверных коммуникаций

9011 Порт для протокола PROXYv1 протокола Native protocol

9019 JDBC мост

9100 gRPC порт

9181 Рекомендуемый порт ClickHouse Keeper

9234 Рекомендуемый порт Raft для ClickHouse Keeper (также используется для безопасной связи, если включен <secure>1</secure> )

9363 Порт метрик Prometheus по умолчанию

9281 Рекомендуемый безопасный SSL порт ClickHouse Keeper

9440 SSL/TLS порт Native protocol