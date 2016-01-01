Сетевые порты
примечание
Порты, описанные как по умолчанию, означают, что номер порта настроен в
/etc/clickhouse-server/config.xml. Чтобы настроить свои параметры, добавьте файл в
/etc/clickhouse-server/config.d/. См. документацию по файлам конфигурации.
|Порт
|Описание
|2181
|Порт службы ZooKeeper по умолчанию. Примечание: см.
9181 для ClickHouse Keeper
|8123
|HTTP порт по умолчанию
|8443
|HTTP SSL/TLS порт по умолчанию
|9000
|Порт Native Protocol (также называемый ClickHouse TCP протоколом). Используется приложениями и процессами ClickHouse, такими как
clickhouse-server,
clickhouse-client и родными инструментами ClickHouse. Используется для межсерверной связи для распределенных запросов.
|9004
|Порт эмуляции MySQL
|9005
|Порт эмуляции PostgreSQL (также используется для безопасной связи, если SSL включен для ClickHouse).
|9009
|Порт для межсерверной связи для низкоуровневого доступа к данным. Используется для обмена данными, репликации и межсерверной связи.
|9010
|SSL/TLS для межсерверных коммуникаций
|9011
|Порт для протокола PROXYv1 протокола Native protocol
|9019
|JDBC мост
|9100
|gRPC порт
|9181
|Рекомендуемый порт ClickHouse Keeper
|9234
|Рекомендуемый порт Raft для ClickHouse Keeper (также используется для безопасной связи, если включен
<secure>1</secure>)
|9363
|Порт метрик Prometheus по умолчанию
|9281
|Рекомендуемый безопасный SSL порт ClickHouse Keeper
|9440
|SSL/TLS порт Native protocol
|42000
|Порт Graphite по умолчанию