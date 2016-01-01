Отладка проблем с памятью
При возникновении проблем с памятью или утечке памяти полезно знать, какие запросы и ресурсы потребляют значительное количество памяти. Ниже вы найдете запросы, которые помогут вам отладить проблемы с памятью, определив, какие запросы, базы данных и таблицы можно оптимизировать:
Список текущих процессов по пиковому использованию памяти
Список метрик использования памяти
Список таблиц по текущему использованию памяти
Вывод общего объема памяти, используемой при слияниях
Вывод общего объема памяти, используемой текущими процессами
Вывод общего объема памяти, используемой словарями
Вывод общего объема памяти, используемой первичными ключами