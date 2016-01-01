Отладка проблем с памятью

При возникновении проблем с памятью или утечке памяти полезно знать, какие запросы и ресурсы потребляют значительное количество памяти. Ниже вы найдете запросы, которые помогут вам отладить проблемы с памятью, определив, какие запросы, базы данных и таблицы можно оптимизировать: