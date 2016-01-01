Альтернативные языки запросов
Помимо стандартного SQL, ClickHouse поддерживает различные альтернативные языки запросов для работы с данными.
В настоящее время поддерживаемые диалекты:
clickhouse: Стандартный SQL-диалект ClickHouse
prql: Pipelined Relational Query Language (PRQL)
kusto: Kusto Query Language (KQL)
Язык запроса контролируется установкой
dialect.
Стандартный SQL
Стандартный SQL является языком запросов по умолчанию в ClickHouse.
Pipelined Relational Query Language (PRQL)
Experimental feature. Learn more.
Чтобы включить PRQL:
Пример запроса PRQL:
Внутри ClickHouse использует транспиляцию из PRQL в SQL для выполнения запросов PRQL.
Kusto Query Language (KQL)
Experimental feature. Learn more.
Чтобы включить KQL:
Обратите внимание, что запросы KQL могут иметь доступ не ко всем функциям, определенным в ClickHouse.