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Альтернативные языки запросов

Помимо стандартного SQL, ClickHouse поддерживает различные альтернативные языки запросов для работы с данными.

В настоящее время поддерживаемые диалекты:

Язык запроса контролируется установкой dialect.

Стандартный SQL

Стандартный SQL является языком запросов по умолчанию в ClickHouse.

Pipelined Relational Query Language (PRQL)

Experimental feature. Learn more.

Чтобы включить PRQL:

Пример запроса PRQL:

Внутри ClickHouse использует транспиляцию из PRQL в SQL для выполнения запросов PRQL.

Kusto Query Language (KQL)

Experimental feature. Learn more.

Чтобы включить KQL:

Обратите внимание, что запросы KQL могут иметь доступ не ко всем функциям, определенным в ClickHouse.