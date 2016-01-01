Альтернативные языки запросов

Помимо стандартного SQL, ClickHouse поддерживает различные альтернативные языки запросов для работы с данными.

В настоящее время поддерживаемые диалекты:

Язык запроса контролируется установкой dialect .

Стандартный SQL является языком запросов по умолчанию в ClickHouse.

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

Чтобы включить PRQL:

Пример запроса PRQL:

Внутри ClickHouse использует транспиляцию из PRQL в SQL для выполнения запросов PRQL.

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

Чтобы включить KQL:

Обратите внимание, что запросы KQL могут иметь доступ не ко всем функциям, определенным в ClickHouse.