Глоссарий

Атомарность гарантирует, что транзакция (серия операций с базой данных) воспринимается как единое, неделимое целое. Это означает, что либо все операции внутри транзакции выполняются, либо ни одна из них не выполняется. Пример атомарной транзакции — это перевод денег с одного банковского счета на другой. Если на любом этапе перевода происходит ошибка, транзакция завершается неудачей, и деньги остаются на первом счету. Атомарность обеспечивает отсутствие потерь или создания денег.

Сборище узлов (серверов), работающих вместе для хранения и обработки данных.

Клиентские управляющие ключи шифрования (CMEK) позволяют клиентам использовать услуги управления ключами (KMS) для шифрования ключа данных диска ClickHouse и защиты своих данных в состоянии покоя.

Словарь - это отображение пар ключ-значение, полезное для различных типов справочных списков. Это мощная функция, которая позволяет эффективно использовать словари в запросах, что зачастую более эффективно, чем использование JOIN со справочными таблицами.

Физический файл на диске, который хранит часть данных таблицы. Это отличается от партиции, которая является логическим делением данных таблицы, созданным с помощью ключа партиции.

Копия данных, хранящихся в базе данных ClickHouse. Вы можете иметь любое количество реплик одних и тех же данных для обеспечения надежности и резервирования. Реплики используются совместно с движком таблиц ReplicatedMergeTree, который позволяет ClickHouse поддерживать несколько копий данных в синхронизации на различных серверах.

Подмножество данных. ClickHouse всегда имеет по крайней мере один шард для ваших данных. Если вы не разбиваете данные по нескольким серверам, ваши данные будут храниться в одном шарде. Шардирование данных по нескольким серверам может быть использовано для распределения нагрузки, если вы превышаете емкость одного сервера.