Глоссарий
Atomicity
Атомарность гарантирует, что транзакция (серия операций с базой данных) воспринимается как единое, неделимое целое. Это означает, что либо все операции внутри транзакции выполняются, либо ни одна из них не выполняется. Пример атомарной транзакции — это перевод денег с одного банковского счета на другой. Если на любом этапе перевода происходит ошибка, транзакция завершается неудачей, и деньги остаются на первом счету. Атомарность обеспечивает отсутствие потерь или создания денег.
Cluster
Сборище узлов (серверов), работающих вместе для хранения и обработки данных.
CMEK
Клиентские управляющие ключи шифрования (CMEK) позволяют клиентам использовать услуги управления ключами (KMS) для шифрования ключа данных диска ClickHouse и защиты своих данных в состоянии покоя.
Dictionary
Словарь - это отображение пар ключ-значение, полезное для различных типов справочных списков. Это мощная функция, которая позволяет эффективно использовать словари в запросах, что зачастую более эффективно, чем использование
JOIN со справочными таблицами.
Parts
Физический файл на диске, который хранит часть данных таблицы. Это отличается от партиции, которая является логическим делением данных таблицы, созданным с помощью ключа партиции.
Replica
Копия данных, хранящихся в базе данных ClickHouse. Вы можете иметь любое количество реплик одних и тех же данных для обеспечения надежности и резервирования. Реплики используются совместно с движком таблиц ReplicatedMergeTree, который позволяет ClickHouse поддерживать несколько копий данных в синхронизации на различных серверах.
Shard
Подмножество данных. ClickHouse всегда имеет по крайней мере один шард для ваших данных. Если вы не разбиваете данные по нескольким серверам, ваши данные будут храниться в одном шарде. Шардирование данных по нескольким серверам может быть использовано для распределения нагрузки, если вы превышаете емкость одного сервера.