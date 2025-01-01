Доступ к личным данным

Как зарегистрированный пользователь, ClickHouse позволяет вам просматривать и управлять данными вашей персональной учетной записи, включая контактную информацию. В зависимости от вашей роли, это также может включать доступ к контактной информации других пользователей в вашей организации, деталям API ключей и другой важной информации. Вы можете управлять этими данными напрямую через консоль ClickHouse на самообслуживании.

Что такое Запрос на доступ к данным субъекта (DSAR)

В зависимости от того, где вы находитесь, применимое законодательство может предоставить вам дополнительные права в отношении персональных данных, которые ClickHouse хранит о вас (права субъекта данных), как описано в Политике конфиденциальности ClickHouse. Процесс осуществления прав субъекта данных известен как Запрос на доступ к данным субъекта (DSAR).

Объем персональных данных

Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ClickHouse для получения подробной информации о персональных данных, которые ClickHouse собирает, и о том, как они могут быть использованы.

По умолчанию ClickHouse предоставляет пользователям возможность просматривать свои персональные данные непосредственно из консоли ClickHouse.

Ниже приведен обзор данных, которые ClickHouse собирает во время настройки учетной записи и использования сервиса, вместе с информацией о том, где конкретные персональные данные могут быть просмотрены в консоли ClickHouse.

Местоположение/URL Описание Персональные данные https://auth.clickhouse.cloud/u/signup/ Регистрация аккаунта email, password https://console.clickhouse.cloud/profile Общие данные профиля пользователя name, email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/members Список пользователей в организации name, email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/keys Список API ключей и кто их создал email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/audit Журнал активности, перечисляющий действия отдельных пользователей email https://console.clickhouse.cloud/organizations/OrgID/billing Информация о выставлении счетов и счета-фактуры billing address, email https://console.clickhouse.cloud/support Взаимодействия с поддержкой ClickHouse name, email

Примечание: URL-адреса с OrgID необходимо обновить, чтобы отразить OrgID для вашей конкретной учетной записи.

Если у вас есть аккаунт у нас и опция самообслуживания не решила вашу проблему с персональными данными, вы можете подать Запрос на доступ к данным субъекта в соответствии с Политикой конфиденциальности. Для этого войдите в свою учетную запись ClickHouse и откройте заявку в службу поддержки. Это поможет нам подтвердить вашу личность и ускорить процесс обработки вашего запроса.

Пожалуйста, убедитесь, что вы включили в вашу заявку следующие данные:

Поле Текст для включения в ваш запрос Тема Запрос на доступ к данным субъекта (DSAR) Описание Подробное описание информации, которую вы хотели бы, чтобы ClickHouse искал, собирал и/или предоставлял.

Если у вас нет аккаунта у нас и опция самообслуживания выше не решила вашу проблему с персональными данными, и вы хотите подать Запрос на доступ к данным субъекта в соответствии с Политикой конфиденциальности, вы можете отправлять эти запросы по электронной почте на [email protected].

Если вы подадите Запрос на доступ к данным субъекта по электронной почте, мы можем запросить у вас определенную информацию, чтобы помочь нам подтвердить вашу личность и обработать ваш запрос. Применимое законодательство может требовать или разрешать нам отклонить ваш запрос. Если мы отклоним ваш запрос, мы сообщим вам причину, в соответствии с законодательными ограничениями.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности ClickHouse