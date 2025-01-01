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Cloud Reference

Этот раздел служит справочным руководством по некоторым техническим деталям ClickHouse Cloud и содержит следующие страницы:

СтраницаОписание
ArchitectureОбсуждает архитектуру ClickHouse Cloud, включая хранилище, вычисления, администрирование и безопасность.
SharedMergeTreeОбъяснение SharedMergeTree, облачного аналога ReplicatedMergeTree и его аналогов.
WarehousesОбъяснение того, что такое Warehouses и разделение Compute-Compute в ClickHouse Cloud.
BYOC (Bring Your Own Cloud)Объяснение услуги Bring Your Own Cloud (BYOC), доступной в ClickHouse Cloud.
ChangelogsЖурналы изменений облака и примечания к версиям.
Cloud CompatibilityРуководство о том, чего ожидать функционально и оперативно в ClickHouse Cloud.
Supported Cloud RegionsСписок поддерживаемых облачных регионов для AWS, Google и Azure.