Cloud Reference
Этот раздел служит справочным руководством по некоторым техническим деталям ClickHouse Cloud и содержит следующие страницы:
|Страница
|Описание
|Architecture
|Обсуждает архитектуру ClickHouse Cloud, включая хранилище, вычисления, администрирование и безопасность.
|SharedMergeTree
|Объяснение SharedMergeTree, облачного аналога ReplicatedMergeTree и его аналогов.
|Warehouses
|Объяснение того, что такое Warehouses и разделение Compute-Compute в ClickHouse Cloud.
|BYOC (Bring Your Own Cloud)
|Объяснение услуги Bring Your Own Cloud (BYOC), доступной в ClickHouse Cloud.
|Changelogs
|Журналы изменений облака и примечания к версиям.
|Cloud Compatibility
|Руководство о том, чего ожидать функционально и оперативно в ClickHouse Cloud.
|Supported Cloud Regions
|Список поддерживаемых облачных регионов для AWS, Google и Azure.