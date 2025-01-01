Резюме

Следующий FAQ резюмирует общие вопросы относительно новых уровней, введенных в ClickHouse Cloud, начиная с января 2025 года.

В ClickHouse мы стремимся адаптировать наши продукты к постоянно меняющимся требованиям наших клиентов. С момента его введения в GA за последние два года ClickHouse Cloud существенно развился, и мы получили ценную информацию о том, как наши клиенты используют наши облачные предложения.

Мы вводим новые функции, чтобы оптимизировать размер и стоимость услуг ClickHouse Cloud для ваших рабочих нагрузок. К ним относятся разделение вычислений, высокопроизводительные машинные типы и услуги с одной репликой. Мы также развиваем автоматическое масштабирование и управляемые обновления, чтобы они выполнялись более бесшовно и реактивно.

Мы добавляем новый уровень Enterprise для удовлетворения потребностей самых требовательных клиентов и рабочих нагрузок, с акцентом на специфические для отрасли функции безопасности и соблюдения стандартов, еще большим контролем за аппаратным обеспечением и обновлениями, а также расширенными функциями восстановления после катастроф.

Вы можете прочитать об этих и других функциональных изменениях в этом блоге.

Чтобы поддержать эти изменения, мы перерабатываем наши текущие уровни, чтобы они более точно соответствовали тому, как наша развивающаяся клиентская база использует наши предложения, и вам необходимо предпринять действия для выбора нового плана.

Подробности и сроки для выбора этих планов описаны далее.

Мы переходим от модели, которая организует платные уровни исходя из "типов услуг", которые различаются по емкости и функциям (это, в частности, Разработческий, Производственный и Выделенный уровни) к модели, которая организует платные уровни по доступности функций. Эти новые уровни называются Basic, Scale и Enterprise и описаны более подробно ниже.

Это изменение приносит несколько ключевых преимуществ:

Последовательный доступ к функциям : Функции, присутствующие в уровне, будут доступны в этом уровне для всех размеров услуг, а также во всех уровнях выше него. Например, частная сеть, ранее доступная только для производственных типов услуг, теперь будет доступна для всех услуг, начиная с уровня Scale, поэтому вы можете развернуть ее для услуг, рассчитанных как на разработки, так и на производственные рабочие нагрузки, по вашему усмотрению.

Функции на уровне организации : Теперь мы можем предоставлять функции, построенные на уровне организации, с соответствующим планом, обеспечивая, чтобы клиенты получали инструменты, которые им нужны, на нужном уровне сервиса. Например, доступ к SSO (единый вход) и CMEK (ключи шифрования, управляемые клиентом) будет доступен на уровне Enterprise.

Оптимизированные планы поддержки: Новая структура упаковки также позволяет нам согласовать время отклика поддержки с платными уровнями, что более эффективно удовлетворяет потребности нашей разнообразной клиентской базы. Например, мы теперь предоставляем именных инженеров поддержки нашим клиентам уровня Enterprise.

Ниже мы предоставляем обзор новых уровней, описываем, как они соотносятся с кейсами, и перечисляем ключевые функции.

Basic: Вкус ClickHouse

Уровень Basic разработан для предложения бюджетного варианта для организаций с меньшими объемами данных и менее требовательными рабочими нагрузками. Он позволяет вам запускать развертывания с одной репликой с объемом памяти до 12 ГБ и хранилищем < 1 ТБ и идеально подходит для небольших кейсов, которые не требуют гарантий надежности.

Scale: Улучшенные SLA и масштабируемость

Уровень Scale подходит для рабочих нагрузок, требующих улучшенных SLA, большей масштабируемости и расширенных мер безопасности.

Он предлагает неограниченные вычислительные ресурсы и хранилище с любым фактором репликации, доступ к разделению вычислений и автоматическое вертикальное и горизонтальное масштабирование.

Ключевые функции включают: Поддержка частной сети, пользовательские управляющие резервные копии, многофакторная аутентификация и многое другое Разделение вычислений для оптимизированного использования ресурсов Гибкие варианты масштабирования (как вертикальное, так и горизонтальное) для удовлетворения изменяющихся требований



Enterprise: Критически важные развертывания

Уровень Enterprise - это лучшее место для развертывания ClickHouse в крупном масштабе и критически важного.

Он лучше всего подходит для организаций с жесткими требованиями безопасности и соблюдения стандартов, требующих самых высоких уровней производительности и надежности.

Ключевые функции включают: Сертификация соблюдения отраслевых норм, таких как HIPAA Доступ самообслуживания к SSO (Единый вход) и CMEK (Ключи шифрования, управляемые клиентом) Запланированные обновления для обеспечения минимальных перебоев Поддержка пользовательских конфигураций, включая варианты с высоким объемом памяти, высоким числом процессоров и частные регионы



Новые уровни описаны более подробно на нашем сайте.

Помимо эволюции наших платных уровней, мы вносим следующие изменения в нашу общую ценовую структуру и ценовые позиции:

Хранение : Цена за хранение за ТБ будет снижена и больше не будет включать резервные копии в стоимость хранения.

: Цена за хранение за ТБ будет снижена и больше не будет включать резервные копии в стоимость хранения. Резервные копии : Резервные копии будут оплачиваться отдельно, при этом одна резервная копия будет обязательной.

: Резервные копии будут оплачиваться отдельно, при этом одна резервная копия будет обязательной. Вычисления : Стоимость вычислений возрастет, варьируясь в зависимости от уровня и региона. Это увеличение можно компенсировать введением разделения вычислений и услуг с одной репликой, что позволит вам оптимизировать использование вычислений, развертывая и подбирая размеры услуг, соответствующие различным типам рабочей нагрузки.

: Стоимость вычислений возрастет, варьируясь в зависимости от уровня и региона. Это увеличение можно компенсировать введением разделения вычислений и услуг с одной репликой, что позволит вам оптимизировать использование вычислений, развертывая и подбирая размеры услуг, соответствующие различным типам рабочей нагрузки. Передача данных : Мы вводим плату за выход данных, в частности, за передачу данных через интернет и по регионам. На основе нашего анализа, большинство клиентов не заметят значительного увеличения своей ежемесячной платы на основе этого нового параметра.

: Мы вводим плату за выход данных, в частности, за передачу данных через интернет и по регионам. На основе нашего анализа, большинство клиентов не заметят значительного увеличения своей ежемесячной платы на основе этого нового параметра. ClickPipes: Наша управляемая служба импорта, которая предлагалась бесплатно в течение начального периода, теперь будет обременена сборами на основе вычислений и объема входящих данных. На основе нашего анализа, большинство клиентов не заметят значительного увеличения своей ежемесячной платы на основе этого нового параметра.

Хотя изменения вступают в силу немедленно для новых клиентов, существующие клиенты будут иметь от 6 месяцев до года, чтобы перейти на новые планы.

Подробная разбивка дат вступления в силу представлена ниже:

Новые клиенты : Новые планы вступят в силу 27 января 2025 года для новых клиентов ClickHouse Cloud.

: Новые планы вступят в силу для новых клиентов ClickHouse Cloud. Существующие клиенты PAYG : Клиенты с оплатой по мере использования (PAYG) будут иметь 6 месяцев до 23 июля 2025 года для миграции на новые планы.

: Клиенты с оплатой по мере использования (PAYG) будут иметь 6 месяцев до для миграции на новые планы. Существующие клиенты с обязательными расходами : Клиенты с соглашениями о обязательных расходах могут пересмотреть свои условия в конце своего текущего контракта.

: Клиенты с соглашениями о обязательных расходах могут пересмотреть свои условия в конце своего текущего контракта. Новые параметры использования для передачи данных и ClickPipes вступают в силу как для PAYG, так и для клиентов с обязательными расходами через 8 недель после этого объявления, 24 марта 2025 года.

Если вы являетесь клиентом с оплатой по мере использования (PAYG), вы можете перейти на новый план с помощью опций самообслуживания, доступных в вашей консоли ClickHouse Cloud.

Если вы являетесь клиентом с обязательными расходами, пожалуйста, свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами, чтобы обсудить ваш индивидуальный план миграции и график.

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