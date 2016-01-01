Масштабирование

ClickHouse Cloud позволяет масштабирование в обоих направлениях - вертикальное (увеличение размера реплики) и горизонтальное (добавление большего количества реплик).

Поведение масштабирования по уровням следующее:

Basic : Уровень Basic поддерживает только услуги с одной репликой. Эти услуги предполагаются фиксированного размера и не допускают вертикального или горизонтального масштабирования. Пользователи могут перейти на уровень Scale или Enterprise для масштабирования своих услуг.

: Уровень Basic поддерживает только услуги с одной репликой. Эти услуги предполагаются фиксированного размера и не допускают вертикального или горизонтального масштабирования. Пользователи могут перейти на уровень Scale или Enterprise для масштабирования своих услуг. Scale : Уровень Scale поддерживает услуги с одной и несколькими репликами. Масштабирование будет разрешено для услуг с несколькими репликами. Услуги могут вертикально масштабироваться до максимального размера реплики, поддерживаемого для выбранного CSP/региона ПОСЛЕ того, как они стали много-репликовыми; только 2+ реплики могут быть вертикально масштабированы. Ручное горизонтальное масштабирование будет доступно.

: Уровень Scale поддерживает услуги с одной и несколькими репликами. Масштабирование будет разрешено для услуг с несколькими репликами. Enterprise : Уровень Enterprise поддерживает услуги с одной и несколькими репликами, и масштабирование будет разрешено для услуг с несколькими репликами. Услуги могут вертикально масштабироваться до максимальных размеров реплик, поддерживаемых для выбранного CSP/региона. Стандартные профили (соотношение CPU к памяти 1:4) будут поддерживать вертикальное автоматическое масштабирование. Пользовательские профили ( highMemory и highCPU ) могут быть вертикально масштабированы через запрос в службу поддержки. Ручное горизонтальное масштабирование будет доступно.

: Уровень Enterprise поддерживает услуги с одной и несколькими репликами, и масштабирование будет разрешено для услуг с несколькими репликами.

примечание Услуги могут горизонтально масштабироваться до максимума в 20 реплик. Если вам нужны дополнительные реплики, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Масштабирование будет ограничено до 2+ реплик. После масштабирования пользователям не будет позволено уменьшать количество до одной реплики, так как это может привести к нестабильности и потенциальной потере данных.

Мы вводим новый механизм вертикального масштабирования для вычислительных реплик, который мы называем "Make Before Break" (MBB). Этот подход добавляет одну или несколько реплик нового размера до удаления старых реплик, предотвращая любую потерю мощности во время операций масштабирования. Убирая разрыв между удалением существующих реплик и добавлением новых, MBB создает более плавный и менее нарушающий процесс масштабирования. Это особенно полезно в сценариях масштабирования вверх, когда высокая загрузка ресурсов вызывает необходимость в дополнительной мощности, поскольку преждевременное удаление реплик лишь усугубило бы нехватку ресурсов.

Пожалуйста, обратите внимание, что в рамках этого изменения данные исторических системных таблиц будут сохраняться на протяжении максимум 30 дней в рамках событий масштабирования. Кроме того, любые данные системных таблиц старше 19 декабря 2024 года для сервисов на AWS или GCP и старше 14 января 2025 года для сервисов на Azure не будут сохранены в ходе миграции на новые организационные уровни.