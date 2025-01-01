Новые размеры ценообразования

Следующие размеры были добавлены в новое ценообразование ClickHouse Cloud.

примечание Цены на передачу данных и ClickPipes не будут применяться для устаревших планов, т.е. Development, Production и Dedicated, до 24 марта 2025 года.

Пользователи будут платить за передачу данных по двум размерам — выход в общественный интернет и межрегиональный выход. Не предусмотрены сборы за внутригосударственную передачу данных или использование Private Link/Private Service Connect и передачу данных. Тем не менее, мы оставляем за собой право вводить дополнительные размеры тарифов на передачу данных, если мы увидим шаблоны использования, которые влияют на нашу способность правильно выставлять счета пользователям.

Цены на передачу данных будут различаться в зависимости от облачного сервис-провайдера (CSP) и региона.

Цены на передачу данных не будут различаться между организационными уровнями.

будут различаться между организационными уровнями. Цены на выход в общественный интернет основаны только на исходном регионе. Цены на межрегиональный (или кросс-региональный) выход зависят как от исходного, так и от конечного регионов.

Таблица ниже показывает, как различаются сборы за передачу данных для исходящего трафика через общую сеть Интернет или межрегионально в зависимости от облачного провайдера и региона.

AWS

Облачный провайдер Регион Исходящий трафик через общую сеть В том же регионе Межрегиональный

(все уровень 1) AWS ap-northeast-1 $0.1440 $0.0000 $0.1152 AWS ap-south-1 $0.1384 $0.0000 $0.1104 AWS ap-southeast-1 $0.1512 $0.0000 $0.1152 AWS ap-southeast-2 $0.1440 $0.0000 $0.1248 AWS eu-central-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS eu-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-1 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-east-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312 AWS us-west-2 $0.1152 $0.0000 $0.0312

∗ ^* ∗Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

GCP

Облачный провайдер Регион источника Исходящий трафик через общую сеть Регион назначения В том же регионе Северная Америка Европа Азия, Океания Ближний Восток, Южная Америка, Африка GCP us-central1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (уровень 1) $0.0720 (уровень 2) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4) GCP us-east1 $0.1140 $0.0000 $0.0360 (уровень 1) $0.0720 (уровень 2) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4) GCP europe-west4 $0.1140 $0.0000 $0.0720 (уровень 2) $0.0360 (уровень 1) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4) GCP asia-southeast1 $0.1440 $0.0000 $0.1200 (уровень 3) $0.1200 (уровень 3) $0.1200 (уровень 3) $0.1620 (уровень 4)

∗ ^* ∗Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

Azure

Облачный провайдер Регион источника Исходящий трафик через общую сеть Регион назначения В том же регионе Северная Америка Европа Азия, Океания Ближний Восток, Южная Америка, Африка Azure eastus2 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (уровень 1) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) Azure westus3 $0.1020 $0.0000 $0.0300 (уровень 1) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2) Azure germanywestcentral $0.1020 $0.0000 $0.0660 (уровень 2) $0.0300 (уровень 1) $0.0660 (уровень 2) $0.0660 (уровень 2)

∗ ^* ∗Сборы за передачу данных указаны в $ за ГБ переданных данных

Цены на передачу данных не будут установлены по уровням по мере роста использования. Обратите внимание, что цена варьируется в зависимости от региона и облачного сервис-провайдера.

Мы решили изначально запустить ClickPipes бесплатно с идеей собрать отзывы, доработать функции и убедиться, что они соответствуют потребностям пользователей. По мере роста платформы GA и успешного тестирования с передачей триллионов строк, введение модели ценообразования позволит нам продолжать улучшать сервис, поддерживать инфраструктуру и предоставлять выделенную поддержку и новые коннекторы.

ClickPipes встраивает данные из удаленных источников данных через специализированную инфраструктуру, которая работает и масштабируется независимо от сервиса ClickHouse Cloud. По этой причине используются специализированные вычислительные реплики. Ниже приведены диаграммы, показывающие упрощенную архитектуру.

Для потоковых ClickPipes реплики ClickPipes получают доступ к удаленным источникам данных (например, брокеру Kafka), извлекают данные, обрабатывают и встраивают их в целевой сервис ClickHouse.

В случае ClickPipes для объектного хранения реплика ClickPipes организует задачу загрузки данных (идентификация файлов для копирования, поддержание состояния и перемещение партиций), в то время как данные извлекаются напрямую из сервиса ClickHouse.

Каждый ClickPipe имеет по умолчанию 1 реплику, которой предоставлено 2 GiB ОЗУ и 0.5 vCPU. Это соответствует 0.25 вычислительных единиц ClickHouse (1 единица = 8 GiB ОЗУ, 2 vCPU).

В настоящее время только ClickPipes для потоковой передачи могут быть горизонтально масштабируемыми путем добавления большего количества реплик, каждая из которых имеет базовую единицу 0.25 вычислительных единиц ClickHouse. Также доступно вертикальное масштабирование по запросу для конкретных случаев использования (добавление большего количества CPU и ОЗУ на реплику).

Это зависит от пропускной способности рабочей нагрузки и требований к задержке. Мы рекомендуем начать с значения по умолчанию — 1 реплика, измерить свою задержку и добавлять реплики по мере необходимости. Имейте в виду, что для ClickPipes Kafka вам также необходимо соответствующим образом масштабировать партиции брокера Kafka. Элементы управления масштабированием доступны в разделе "настройки" для каждого потокового ClickPipe.

Она состоит из двух размеров:

Вычисления : цена за единицу в час Вычисления представляют собой стоимость работы подов реплик ClickPipes, независимо от того, активно ли они встраивают данные или нет. Это применяется ко всем типам ClickPipes.

: цена за единицу в час Вычисления представляют собой стоимость работы подов реплик ClickPipes, независимо от того, активно ли они встраивают данные или нет. Это применяется ко всем типам ClickPipes. Встраиваемые данные: цена за ГБ Тариф за встраиваемые данные применяется ко всем потоковым ClickPipes (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) за данные, переданные через поды реплик. Размер встраиваемых данных (ГБ) взимается на основе байтов, полученных из источника (несжатые или сжатые).

Вычисления: $0.20 за единицу в час (0.05$ за реплику в час)

Встраиваемые данные: 0.04$ за ГБ

Например, встраивание 1 ТБ данных за 24 часа, используя коннектор Kafka с одной репликой (0.25 вычислительной единицы), будет стоить:

( 0.25 × 0.20 × 24 ) + ( 0.04 × 1000 ) = $ 41.2 (0.25 \times 0.20 \times 24) + (0.04 \times 1000) = \$41.2 ( 0.25 × 0.20 × 24 ) + ( 0.04 × 1000 ) = $41.2

Для коннекторов объектного хранения (S3 и GCS) взимается только стоимость вычислений ClickPipes, так как под ClickPipes не обрабатывает данные, а только организует передачу, которая осуществляется основным сервисом ClickHouse:

0.25 × 0 , 20 × 24 = $ 1.2 0.25 \times 0,20 \times 24 = \$1.2 0.25 × 0 , 20 × 24 = $1.2

Новая модель ценообразования вступит в силу для всех организаций, созданных после 27 января 2025 года.

Существующие пользователи будут иметь 60-дневный льготный период, в течение которого сервис ClickPipes продолжит предоставляться бесплатно. Выставление счетов за ClickPipes для существующих пользователей автоматически начнется 24 марта 2025 года.

Философия ценообразования ClickPipes заключается в том, чтобы покрывать операционные расходы платформы, предлагая при этом простой и надежный способ передачи данных в ClickHouse Cloud. С этой точки зрения наш рыночный анализ показал, что мы занимаем конкурентоспособные позиции.