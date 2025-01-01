Описание новых уровней

Частная связь/Частное соединение с сервисом: Частные соединения теперь поддерживаются для всех типов сервисов на уровнях Scale и Enterprise (включая сервисы с одной репликой). Это означает, что теперь вы можете использовать Частное соединение как для ваших продакшн (крупномасштабных), так и для девелоперских (маломасштабных) окружений.

Частные соединения теперь поддерживаются для всех типов сервисов на уровнях Scale и Enterprise (включая сервисы с одной репликой). Это означает, что теперь вы можете использовать Частное соединение как для ваших продакшн (крупномасштабных), так и для девелоперских (маломасштабных) окружений. Резервные копии: Все сервисы теперь поставляются с одной резервной копией по умолчанию, а дополнительные резервные копии оплачиваются отдельно. Пользователи могут воспользоваться настраиваемыми контроллерами резервных копий для управления дополнительными резервными копиями. Это означает, что сервисы с меньшими требованиями к резервным копиям не должны платить более высокую единую цену. Пожалуйста, смотрите больше деталей в разделе Часто задаваемых вопросов о резервных копиях.

Все сервисы теперь поставляются с одной резервной копией по умолчанию, а дополнительные резервные копии оплачиваются отдельно. Пользователи могут воспользоваться настраиваемыми контроллерами резервных копий для управления дополнительными резервными копиями. Это означает, что сервисы с меньшими требованиями к резервным копиям не должны платить более высокую единую цену. Пожалуйста, смотрите больше деталей в разделе Часто задаваемых вопросов о резервных копиях. Улучшенное шифрование: Эта функция доступна в сервисах уровня Enterprise, включая сервисы с одной репликой, в AWS и GCP. Сервисы по умолчанию шифруются нашим ключом и могут быть переведены на свой ключ для включения Управляемых клиентом ключей шифрования (CMEK).

Эта функция доступна в сервисах уровня Enterprise, включая сервисы с одной репликой, в AWS и GCP. Сервисы по умолчанию шифруются нашим ключом и могут быть переведены на свой ключ для включения Управляемых клиентом ключей шифрования (CMEK). Единый вход (SSO): Эта функция предлагается на уровне Enterprise и требует создания заявки в поддержку для включения для организации. Пользователи, имеющие несколько организаций, должны убедиться, что все их организации находятся на уровне Enterprise, чтобы использовать SSO для каждой организации.

Базовый уровень предназначен для малых нагрузок - пользователи хотят развернуть небольшое аналитическое приложение, которое не требует высокой доступности, или работать над прототипом. Этот уровень не подходит для нагрузок, которые требуют масштабирования, надежности (DR/HA) и долговечности данных. Уровень поддерживает сервисы с одной репликой фиксированного размера 1x8GiB или 1x12GiB. Пожалуйста, обратитесь к документации и политике поддержки для получения дополнительной информации.

Нет, пользователям необходимо перейти на уровень Scale или Enterprise, чтобы получить доступ к этой функции.

Нет, пользователям необходимо перейти на уровень Enterprise, чтобы получить доступ к этой функции.

Да, сервисы с одной репликой поддерживаются на всех трех уровнях. Пользователи могут увеличивать масштаб, но им не разрешается масштабировать в одну реплику.

Нет, сервисы на этом уровне предназначены для поддержки малых и фиксированных нагрузок (с одной репликой 1x8GiB или 1x12GiB ). Если пользователи нуждаются в увеличении/уменьшении масштаба или добавлении реплик, им будет предложено перейти на уровни Scale или Enterprise.

Только уровни Scale и Enterprise поддерживают разделение вычислений. Пожалуйста, также обратите внимание, что эта возможность требует запуска как минимум родительского сервиса с 2+ репликами.

Разделение вычислений не поддерживается на существующих сервисах Development и Production, за исключением пользователей, которые уже участвовали в Частном предварительном просмотре и Бета-версии. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой.

Уровень Enterprise будет поддерживать стандартные профили (соотношение 1:4 vCPU:память), а также дополнительные профили highMem (соотношение 1:8) и highCPU (соотношение 1:2) , предлагая пользователям большую гибкость в выборе конфигурации, которая лучше всего подходит им. Уровень Enterprise будет использовать совместно используемые вычислительные ресурсы, развернутые вместе с Базовым и Scale уровнями.