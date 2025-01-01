Политика резервного копирования

В базовом, масштабируемом и корпоративном уровнях резервные копии учитываются и оплачиваются отдельно от хранения. Все сервисы по умолчанию будут иметь одну ежедневную резервную копию с возможностью настройки дополнительных, начиная с масшабируемого уровня, через вкладку Настройки в облачной консоли. Каждая резервная копия будет храниться как минимум 24 часа.

Конфигурации резервного копирования, специфичные для клиентов, будут перенесены. Пользователи могут изменять их по своему усмотрению в новых уровнях.

Стоимость резервных копий одинакова для всех уровней.