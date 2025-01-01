Часто задаваемые вопросы о изменениях в январе 2025 года

|Сводка
|Сводка новых уровней ClickHouse Cloud
|Описание новых уровней
|Описание новых уровней и функций
|Выставление счетов
|Информация о выставлении счетов для новых уровней ценообразования
|Новые измерения ценообразования
|Измерения ценообразования для передачи данных и ClickPipes
|Масштабирование
|Поведение при масштабировании в новых уровнях ценообразования
|Политика резервного копирования
|Политика резервного копирования в новых уровнях
|Переход на новые планы
|Переход на новые планы, уровни, ценообразование, как принять решение и оценить затраты