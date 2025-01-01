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Часто задаваемые вопросы о изменениях в январе 2025 года

СтраницаОписание
СводкаСводка новых уровней ClickHouse Cloud
Описание новых уровнейОписание новых уровней и функций
Выставление счетовИнформация о выставлении счетов для новых уровней ценообразования
Новые измерения ценообразованияИзмерения ценообразования для передачи данных и ClickPipes
МасштабированиеПоведение при масштабировании в новых уровнях ценообразования
Политика резервного копированияПолитика резервного копирования в новых уровнях
Переход на новые планыПереход на новые планы, уровни, ценообразование, как принять решение и оценить затраты