Уровни ClickHouse Cloud

Существует несколько уровней в ClickHouse Cloud. Уровни назначаются на любом организационном уровне. Сервисы внутри одной организации таким образом принадлежат одному и тому же уровню. Эта страница обсуждает, какие уровни подходят для вашего конкретного случая.

Резюме облачных уровней:

Базовый Масштабирование (Рекомендуется) Корпоративный Особенности сервиса Количество сервисов ✓ Неограничено ✓ Неограничено ✓ Неограничено Хранение ✓ Максимум 1 ТБ / Сервис ✓ Неограничено ✓ Неограничено Память ✓ 8-12 ГиБ общей памяти ✓ Конфигурируемая ✓ Конфигурируемая Доступность ✓ 1 зона ✓ 2+ зоны ✓ 2+ зоны Резервные копии ✓ 1 резервная копия каждые 24 часа, хранится 1 день ✓ Конфигурируемая ✓ Конфигурируемая Вертикальное масштабирование ✓ Автоматическое масштабирование ✓ Автоматическое для стандартных профилей, ручное для кастомных профилей Горизонтальное масштабирование ✓ Ручное масштабирование ✓ Ручное масштабирование ClickPipes ✓ ✓ ✓ Ранние обновления ✓ ✓ Разделение вычислений ✓ ✓ Экспорт резервных копий в ваш собственный облачный аккаунт ✓ Запланированные обновления ✓ Кастомные профили оборудования ✓ Безопасность SAML/SSO ✓ MFA ✓ ✓ ✓ SOC 2 Type II ✓ ✓ ✓ ISO 27001 ✓ ✓ ✓ Приватная сеть ✓ ✓ Доступ на основе ролей в S3 ✓ ✓ Прозрачное шифрование данных (CMEK для TDE) ✓ HIPAA ✓

Экономически эффективный вариант, который поддерживает развёртывания с одной репликой.

Идеален для случаев использования в отделах с меньшими объемами данных, не требующими жестких гарантий надежности.

примечание Сервисы в базовом уровне предназначены для фиксированного размера и не допускают масштабирования, как автоматического, так и ручного. Пользователи могут перейти на уровень Масштабирования или Корпоративный для масштабирования своих сервисов.

Создан для рабочих нагрузок, требующих повышенных соглашений об уровне обслуживания (развёртывания 2+ реплик), масштабируемости и расширенной безопасности.

Предназначен для развертываний критически важного масштаба с строгими требованиями к безопасности и соблюдению стандартов.

Всё, что в Масштабировании, плюс

Гибкое масштабирование: стандартные профили (соотношение 1:4 vCPU:memory ), а также кастомные профили HighMemory (1:8 ratio) и HighCPU (1:2 ratio) .

), а также кастомные профили и . Обеспечивает наивысшие уровни производительности и гарантии надежности.

Поддерживает безопасность корпоративного уровня: Единый вход (SSO) Усовершенствованное шифрование: для сервисов AWS и GCP. Сервисы шифруются нашим ключом по умолчанию и могут быть перенастроены на их ключ для включения Управляемых клиентом ключей шифрования (CMEK).

Позволяет запланированные обновления: пользователи могут выбрать день недели / временной интервал для обновлений, как для базы данных, так и для облачных релизов.

Предлагает соответствие HIPAA.

Экспортирует резервные копии в аккаунт пользователя.

примечание Сервисы с одной репликой на всех трех уровнях предназначены для фиксированного размера ( 8 ГиБ , 12 ГиБ )

Вы всегда можете перейти с Базового на Масштабирование или с Масштабирования на Корпоративный.

примечание Понижение уровня невозможно.

Если у вас есть какие-либо вопросы о типах сервисов, пожалуйста, смотрите страницу с ценами или свяжитесь с [email protected].