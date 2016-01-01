Уровни ClickHouse Cloud
Существует несколько уровней в ClickHouse Cloud. Уровни назначаются на любом организационном уровне. Сервисы внутри одной организации таким образом принадлежат одному и тому же уровню. Эта страница обсуждает, какие уровни подходят для вашего конкретного случая.
Резюме облачных уровней:
|Базовый
|Масштабирование (Рекомендуется)
|Корпоративный
|Особенности сервиса
|Количество сервисов
|✓ Неограничено
|✓ Неограничено
|✓ Неограничено
|Хранение
|✓ Максимум 1 ТБ / Сервис
|✓ Неограничено
|✓ Неограничено
|Память
|✓ 8-12 ГиБ общей памяти
|✓ Конфигурируемая
|✓ Конфигурируемая
|Доступность
|✓ 1 зона
|✓ 2+ зоны
|✓ 2+ зоны
|Резервные копии
|✓ 1 резервная копия каждые 24 часа, хранится 1 день
|✓ Конфигурируемая
|✓ Конфигурируемая
|Вертикальное масштабирование
|✓ Автоматическое масштабирование
|✓ Автоматическое для стандартных профилей, ручное для кастомных профилей
|Горизонтальное масштабирование
|✓ Ручное масштабирование
|✓ Ручное масштабирование
|ClickPipes
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|Ранние обновления
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|Разделение вычислений
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|Экспорт резервных копий в ваш собственный облачный аккаунт
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|Запланированные обновления
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|Кастомные профили оборудования
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|Безопасность
|SAML/SSO
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|MFA
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|SOC 2 Type II
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|ISO 27001
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|Приватная сеть
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|Доступ на основе ролей в S3
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|Прозрачное шифрование данных (CMEK для TDE)
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|HIPAA
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Базовый
- Экономически эффективный вариант, который поддерживает развёртывания с одной репликой.
- Идеален для случаев использования в отделах с меньшими объемами данных, не требующими жестких гарантий надежности.
Сервисы в базовом уровне предназначены для фиксированного размера и не допускают масштабирования, как автоматического, так и ручного. Пользователи могут перейти на уровень Масштабирования или Корпоративный для масштабирования своих сервисов.
Масштабирование
Создан для рабочих нагрузок, требующих повышенных соглашений об уровне обслуживания (развёртывания 2+ реплик), масштабируемости и расширенной безопасности.
- Предлагает поддержку таких функций, как:
- Поддержка приватной сети.
- Разделение вычислений.
- Гибкие варианты масштабирования (масштабирование вверх/вниз, внутрь/наружу).
Корпоративный
Предназначен для развертываний критически важного масштаба с строгими требованиями к безопасности и соблюдению стандартов.
- Всё, что в Масштабировании, плюс
- Гибкое масштабирование: стандартные профили (соотношение
1:4 vCPU:memory), а также кастомные профили
HighMemory (1:8 ratio)и
HighCPU (1:2 ratio).
- Обеспечивает наивысшие уровни производительности и гарантии надежности.
- Поддерживает безопасность корпоративного уровня:
- Единый вход (SSO)
- Усовершенствованное шифрование: для сервисов AWS и GCP. Сервисы шифруются нашим ключом по умолчанию и могут быть перенастроены на их ключ для включения Управляемых клиентом ключей шифрования (CMEK).
- Позволяет запланированные обновления: пользователи могут выбрать день недели / временной интервал для обновлений, как для базы данных, так и для облачных релизов.
- Предлагает соответствие HIPAA.
- Экспортирует резервные копии в аккаунт пользователя.
Сервисы с одной репликой на всех трех уровнях предназначены для фиксированного размера (
8 ГиБ,
12 ГиБ)
Переход на другой уровень
Вы всегда можете перейти с Базового на Масштабирование или с Масштабирования на Корпоративный.
Понижение уровня невозможно.
Если у вас есть какие-либо вопросы о типах сервисов, пожалуйста, смотрите страницу с ценами или свяжитесь с [email protected].