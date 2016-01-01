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Уровни ClickHouse Cloud

Существует несколько уровней в ClickHouse Cloud. Уровни назначаются на любом организационном уровне. Сервисы внутри одной организации таким образом принадлежат одному и тому же уровню. Эта страница обсуждает, какие уровни подходят для вашего конкретного случая.

Резюме облачных уровней:

БазовыйМасштабирование (Рекомендуется)Корпоративный
Особенности сервиса
Количество сервисов✓ Неограничено✓ Неограничено✓ Неограничено
Хранение✓ Максимум 1 ТБ / Сервис✓ Неограничено✓ Неограничено
Память✓ 8-12 ГиБ общей памяти✓ Конфигурируемая✓ Конфигурируемая
Доступность✓ 1 зона✓ 2+ зоны✓ 2+ зоны
Резервные копии✓ 1 резервная копия каждые 24 часа, хранится 1 день✓ Конфигурируемая✓ Конфигурируемая
Вертикальное масштабирование✓ Автоматическое масштабирование✓ Автоматическое для стандартных профилей, ручное для кастомных профилей
Горизонтальное масштабирование✓ Ручное масштабирование✓ Ручное масштабирование
ClickPipes
Ранние обновления
Разделение вычислений
Экспорт резервных копий в ваш собственный облачный аккаунт
Запланированные обновления
Кастомные профили оборудования
Безопасность
SAML/SSO
MFA
SOC 2 Type II
ISO 27001
Приватная сеть
Доступ на основе ролей в S3
Прозрачное шифрование данных (CMEK для TDE)
HIPAA

Базовый

  • Экономически эффективный вариант, который поддерживает развёртывания с одной репликой.
  • Идеален для случаев использования в отделах с меньшими объемами данных, не требующими жестких гарантий надежности.
примечание

Сервисы в базовом уровне предназначены для фиксированного размера и не допускают масштабирования, как автоматического, так и ручного. Пользователи могут перейти на уровень Масштабирования или Корпоративный для масштабирования своих сервисов.

Масштабирование

Создан для рабочих нагрузок, требующих повышенных соглашений об уровне обслуживания (развёртывания 2+ реплик), масштабируемости и расширенной безопасности.

Корпоративный

Предназначен для развертываний критически важного масштаба с строгими требованиями к безопасности и соблюдению стандартов.

  • Всё, что в Масштабировании, плюс
  • Гибкое масштабирование: стандартные профили (соотношение 1:4 vCPU:memory), а также кастомные профили HighMemory (1:8 ratio) и HighCPU (1:2 ratio).
  • Обеспечивает наивысшие уровни производительности и гарантии надежности.
  • Поддерживает безопасность корпоративного уровня:
    • Единый вход (SSO)
    • Усовершенствованное шифрование: для сервисов AWS и GCP. Сервисы шифруются нашим ключом по умолчанию и могут быть перенастроены на их ключ для включения Управляемых клиентом ключей шифрования (CMEK).
  • Позволяет запланированные обновления: пользователи могут выбрать день недели / временной интервал для обновлений, как для базы данных, так и для облачных релизов.
  • Предлагает соответствие HIPAA.
  • Экспортирует резервные копии в аккаунт пользователя.
примечание

Сервисы с одной репликой на всех трех уровнях предназначены для фиксированного размера (8 ГиБ, 12 ГиБ)

Переход на другой уровень

Вы всегда можете перейти с Базового на Масштабирование или с Масштабирования на Корпоративный.

примечание

Понижение уровня невозможно.

Если у вас есть какие-либо вопросы о типах сервисов, пожалуйста, смотрите страницу с ценами или свяжитесь с [email protected].