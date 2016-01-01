Цены

Для получения информации о ценах, обратитесь к странице Цены ClickHouse Cloud. ClickHouse Cloud взимает плату в зависимости от использования вычислений, хранения, переноса данных (выходные данные через интернет и межрегиональный перенос) и ClickPipes. Чтобы понять, что может повлиять на ваш счет и как управлять своими расходами, продолжайте читать.

примечание Цены отражают тарифы AWS us-east-1.

Изучите применимые расходы на перенос данных и ClickPipes здесь.

Лучше всего подходит для: отделов с меньшими объемами данных, которые не имеют строгих гарантий надежности.

Услуга базового уровня

1 реплика x 8 GiБ ОЗУ, 2 vCPU

500 ГБ сжатых данных

500 ГБ резервной копии данных

10 ГБ данных, передаваемых через публичный интернет

5 ГБ межрегионального переноса данных

Расшифровка цен для этого примера:

Активно 6 часов в день Активно 12 часов в день Активно 24 часа в день Вычисление $39.91 $79.83 $159.66 Хранение $25.30 $25.30 $25.30 Передача данных через публичный интернет $1.15 $1.15 $1.15 Межрегиональный перенос данных $0.16 $0.16 $0.16 Итого $66.52 $106.44 $186.27

Лучше всего подходит для: рабочей нагрузки, требующей улучшенных SLA (услуги с 2+ репликами), масштабируемости и повышенной безопасности.

Услуга масштабирования

Активная рабочая нагрузка ~100% времени

Авто-масштабирование с максимальной настройкой для предотвращения непредвиденных расходов

100 ГБ данных, передаваемых через публичный интернет

10 ГБ межрегионального переноса данных

Расшифровка цен для этого примера:

Пример 1 Пример 2 Пример 3 Вычисление 2 реплики x 8 GiБ ОЗУ, 2 vCPU

$436.95 2 реплики x 16 GiБ ОЗУ, 4 vCPU

$873.89 3 реплики x 16 GiБ ОЗУ, 4 vCPU

$1,310.84 Хранение 1 ТБ данных + 1 резервная копия

$50.60 2 ТБ данных + 1 резервная копия

$101.20 3 ТБ данных + 1 резервная копия

$151.80 Передача данных через публичный интернет $11.52 $11.52 $11.52 Межрегиональный перенос данных $0.31 $0.31 $0.31 Итого $499.38 $986.92 $1,474.47

Лучше всего подходит для: крупномасштабных, критически важных развертываний, которые имеют строгие требования к безопасности и соблюдению норм.

Услуга уровня предприятия

Активная рабочая нагрузка ~100% времени

1 ТБ данных, передаваемых через публичный интернет

500 ГБ межрегионального переноса данных

Пример 1 Пример 2 Пример 3 Вычисление 2 реплики x 32 GiБ ОЗУ, 8 vCPU

$2,285.60 2 реплики x 64 GiБ ОЗУ, 16 vCPU

$4,571.19 2 x 120 GiБ ОЗУ, 30 vCPU

$8,570.99 Хранение 5 ТБ + 1 резервная копия

$253.00 10 ТБ + 1 резервная копия

$506.00 20 ТБ + 1 резервная копия

$1,012.00 Передача данных через публичный интернет $115.20 $115.20 $115.20 Межрегиональный перенос данных $15.60 $15.60 $15.60 Итого $2,669.40 $5,207.99 $9,713.79

ClickHouse Cloud учитывает вычисление на основе минут, с шагом в 8ГБ ОЗУ. Стоимость вычислений будет варьироваться в зависимости от уровня, региона и провайдера облачных услуг.

ClickHouse Cloud использует облачное объектное хранилище, и использование измеряется по сжатому размеру данных, хранящихся в таблицах ClickHouse. Стоимость хранения одинакова для всех уровней и варьируется по регионам и провайдерам облачных услуг.

Хранение и резервные копии учитываются в расходах на хранение и выставляются отдельно. Все услуги по умолчанию будут иметь одну резервную копию, хранящуюся в течение одного дня. Пользователи, которым нужны дополнительные резервные копии, могут сделать это, настроив дополнительные резервные копии в разделе настроек консоли Cloud.

Сжатие может варьироваться в зависимости от набора данных. Это зависит от того, насколько данные можно сжать (количество полей с высокой и низкой кардинальностью), и от того, как пользователь настраивает схему (например, использует ли он дополнительные кодеки). Оно может достигать порядка 10 раз для распространенных типов аналитических данных, но может быть значительно ниже или выше. См. документацию по оптимизации для получения рекомендаций и этот блог Uber для примера использования журналов. Единственный практический способ точно узнать — это загрузить ваш набор данных в ClickHouse и сравнить размер набора данных с размером, хранящимся в ClickHouse.

Вы можете воспользоваться запросом:

Журнал запросов ClickHouse фиксирует ключевые метрики, которые можно использовать для оценки стоимости работы рабочей нагрузки в ClickHouse Cloud. Для получения подробной информации о миграции с самостоятельного управления на ClickHouse Cloud, пожалуйста, обратитесь к документации по миграции, и свяжитесь с поддержкой ClickHouse Cloud, если у вас есть дополнительные вопросы.

ClickHouse Cloud поддерживает следующие варианты биллинга:

Самообслуживание на ежемесячной основе (в USD, через кредитную карту).

Ежегодные или многолетние продажи напрямую (с использованием предоплаченных "Кредитов ClickHouse", в USD, с дополнительными опциями оплаты).

Через маркетплейсы AWS, GCP и Azure (платите по мере использования (PAYG) или подпишите контракт с ClickHouse Cloud через маркетплейс).

Выставление счетов осуществляется на основании ежемесячного цикла, а дата начала отслеживается как дата создания организации ClickHouse Cloud.

Клиенты, использующие пробные и годовые контракты, будут автоматически уведомлены по электронной почте, когда их потребление достигнет определенных порогов: 50% , 75% и 90% . Это позволяет пользователям проактивно управлять своим использованием.

, и . Это позволяет пользователям проактивно управлять своим использованием. ClickHouse Cloud позволяет пользователям установить максимальный предел авто-масштабирования для своих вычислений через Расширенное управление масштабируемостью, что является значительным фактором затрат для аналитических рабочих нагрузок.

Расширенное управление масштабируемостью позволяет вам устанавливать ограничения по памяти с возможностью контролировать поведение простоя/бездействия во время неактивности.

Расширенное управление масштабируемостью позволяет контролировать поведение простоя/бездыятельности во время неактивности. Корректировать выделение памяти для базовых услуг не поддерживается.

Обратите внимание, что настройка по умолчанию приостанавливает услугу после определенного периода бездействия.

Сформируется единый счет для всех услуг в данной организации за определенный расчетный период.

Когда пользователь переходит с пробной версии на платную до окончания 30-дневного пробного периода, но с оставшимися кредитами от пробной версии, мы продолжаем использовать пробные кредиты в течение начального 30-дневного испытательного периода, а затем списываем с кредитной карты.

Консоль ClickHouse Cloud предоставляет дисплей использования, который детализирует использование по каждой услуге. Эта расшифровка, организованная по измерениям использования, помогает вам понять затраты, связанные с каждой измеряемой единицей.

Все подписки на маркетплейс будут выставляться и выставляться счетами через маркетплейс. Вы можете увидеть свой счет через соответствующий облачный провайдер.

Выставление счетов маркетплейса AWS следует циклу календарного месяца. Например, для использования между датами 01-Dec-2024 и 01-Jan-2025, счет будет выставлен между 3-Jan и 5-Jan-2025.

Отчеты о использовании ClickHouse Cloud следуют другому циклу выставления счетов, где использование измеряется и сообщается в течение 30 дней, начиная с даты регистрации.

Даты использования и выставления счета будут различаться, если эти даты не совпадают. Поскольку отчеты по использованию отслеживают использование по дням для данной услуги, пользователи могут ориентироваться на отчеты, чтобы увидеть расшифровку затрат.

Предоплаченные кредиты ClickHouse Cloud (независимо от того, приобретены ли они напрямую через ClickHouse или через маркетплейс облачного провайдера) могут быть использованы только для сроков действия контракта. Это означает, что их можно применить на дату акцепта или в будущем, но не для любых предыдущих периодов. Любые превышения, не покрытые предоплаченными кредитами, должны быть покрыты платежом с кредитной карты или ежемесячным выставлением счета в маркетплейсе.

Нет разницы в ценах между выставлением счетов через маркетплейс и регистрацией напрямую с ClickHouse. В любом случае ваше использование ClickHouse Cloud отслеживается в терминах Кредитов ClickHouse Cloud (CHCs), которые измеряются одинаковым образом и выставляются соответственно.

При создании службы в дополнение к существующей, вы можете выбрать, должна ли новая служба использовать те же данные, что и существующая. Если да, эти две услуги теперь образуют склад. Склад имеет данные, хранящиеся в нем с несколькими вычислительными службами, получающими доступ к этим данным.

Поскольку данные хранятся только один раз, вы платите только за одну копию данных, хотя несколько служб получат к ней доступ. Вы продолжаете платить за вычисления, как обычно — дополнительных сборов за разделение вычислений/склады нет. Используя общее хранилище в этом развертывании, пользователи получают выгоду от экономии как на хранении, так и на резервных копиях.

Разделение вычислений может помочь вам значительно сэкономить кредиты ClickHouse в некоторых случаях. Хороший пример следующей настройки:

У вас есть ETL-задания, которые работают 24/7 и загружают данные в службу. Эти задания ETL не требуют большого объема памяти, поэтому они могут выполняться на небольшом экземпляре с, например, 32 GiБ ОЗУ. На той же команде есть дата-сайентолог, который имеет требования к выборкам, говорящий, что им нужно выполнить запрос, который требует большого объема памяти - 236 GiБ, однако не требует высокой доступности и может подождать и повторно выполнить запросы, если первый запуск завершится неудачей.

В этом примере вы, как администратор базы данных, можете сделать следующее:

Создайте небольшой сервис с двумя репликами по 16 GiБ каждая — это удовлетворит задания ETL и обеспечит высокую доступность. Для дата-сайентолога вы можете создать второй сервис в том же складе с одной репликой на 236 GiБ. Вы можете включить режим ожидания для этого сервиса, чтобы не платить за этот сервис, когда дата-сайентолог им не пользуется.

Оценка затрат (в месяц) для этого примера на Уровне Массштаба:

Родительская служба активна 24 часа в сутки: 2 реплики x 16 GiБ 4 vCPU на каждую реплику

Дочерняя служба: 1 реплика x 236 GiБ 59 vCPU на каждую реплику

3 ТБ сжатых данных + 1 резервная копия

100 ГБ данных, передаваемых через публичный интернет

50 ГБ межрегионального переноса данных

Дочерняя служба

активна 1 час/день Дочерняя служба

активна 2 часа/день Дочерняя служба

активна 4 часа/день Вычисление $1,142.43 $1,410.97 $1,948.05 Хранение $151.80 $151.80 $151.80 Передача данных через публичный интернет $11.52 $11.52 $11.52 Межрегиональный перенос данных $1.56 $1.56 $1.56 Итого $1,307.31 $1,575.85 $2,112.93

Без складов вам пришлось бы оплачивать объем памяти, который необходимо для запросов инженера данных. Однако объединение двух служб в складе и ожидание одной из них помогает вам сэкономить деньги.

Она состоит из двух измерений

Вычисление : цена за единицу в час Вычисление представляет собой стоимость работы реплик ClickPipes независимо от того, активно ли они загружают данные или нет. Это применимо ко всем типам ClickPipes.

: цена за единицу в час Вычисление представляет собой стоимость работы реплик ClickPipes независимо от того, активно ли они загружают данные или нет. Это применимо ко всем типам ClickPipes. Входные данные: цена за ГБ Тариф на загрузку данных применяется ко всем стриминговым ClickPipes (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) за данные, передаваемые через репликные поды. Размер входных данных (ГБ) взимается на основе байтов, полученных от источника (как несжатый, так и сжатый).

ClickPipes загружает данные из удаленных источников данных через специализированную инфраструктуру, которая работает и масштабируется независимо от службы ClickHouse Cloud. По этой причине используются специальные вычислительные реплики.

Каждый ClickPipe по умолчанию имеет 1 реплику с 2 GiB ОЗУ и 0.5 vCPU. Это соответствует 0.25 вычислительных единиц ClickHouse (1 единица = 8 GiB ОЗУ, 2 vCPU).

Вычисление: $0.20 за единицу в час ($0.05 за каждую реплику в час)

Входящие данные: $0.04 за ГБ

Следующие примеры предполагают наличие одной реплики, если явно не указано иное.

100 ГБ за 24 ч 1 ТБ за 24 ч 10 ТБ за 24 ч Стриминговый ClickPipe (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = $5.20 (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 1000) = $41.20 С 4 репликами:

(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80 ClickPipe для объектного хранения ∗ ^* ∗ (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20