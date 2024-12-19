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Использование стоимости

Получение стоимости использования организации

Возвращает общую сумму и список записей о стоимости использования организации по дням для запрашиваемого периода времени (максимум 31 день). Все дни как в запросе, так и в ответе оцениваются на основе часового пояса UTC.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/usageCost

Запрос

Параметры пути

НазваниеТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
from_datedate-timeДата начала для отчета, например, 2024-12-19.
to_datedate-timeДата окончания (включительно) для отчета, например, 2024-12-20. Эта дата не может быть более чем на 30 дней позже from_date (максимальный запрашиваемый период — 31 день).

Ответ

Схема ответа

НазваниеТипОписание
grandTotalCHCnumberОбщая стоимость использования в кредитах ClickHouse (CHC).
costs.dataWarehouseIduuidID дата-склада, к которому принадлежит эта сущность (или является ей).
costs.serviceIduuidID сервиса, к которому принадлежит эта сущность (или является ей). Установите в null для сущностей дата-склада.
costs.datedateДата использования. Дата в формате ISO-8601, основанная на часовом поясе UTC.
costs.entityTypestringТип сущности.
costs.entityIduuidУникальный ID сущности.
costs.entityNamestringНазвание сущности.
costs.metrics.storageCHCnumberСтоимость хранения в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям дата-склада.
costs.metrics.backupCHCnumberСтоимость резервного копирования в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям дата-склада.
costs.metrics.computeCHCnumberСтоимость вычислений в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса и ClickPipe.
costs.metrics.dataTransferCHCnumberСтоимость передачи данных в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям ClickPipe.
costs.metrics.publicDataTransferCHCnumberСтоимость передачи данных в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
costs.metrics.interRegionTier1DataTransferCHCnumberСтоимость передачи данных между регионами первого уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
costs.metrics.interRegionTier2DataTransferCHCnumberСтоимость передачи данных между регионами второго уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
costs.metrics.interRegionTier3DataTransferCHCnumberСтоимость передачи данных между регионами третьего уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
costs.metrics.interRegionTier4DataTransferCHCnumberСтоимость передачи данных между регионами четвертого уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
costs.totalCHCnumberОбщая стоимость использования в кредитах ClickHouse (CHC) для этой сущности.
costs.lockedbooleanКогда true, запись является неизменяемой. Записи, не заблокированные, подлежат изменению до тех пор, пока не будут заблокированы.

Пример ответа