Использование стоимости

grandTotalCHC number Общая стоимость использования в кредитах ClickHouse (CHC).

costs.dataWarehouseId uuid ID дата-склада, к которому принадлежит эта сущность (или является ей).

costs.serviceId uuid ID сервиса, к которому принадлежит эта сущность (или является ей). Установите в null для сущностей дата-склада.

costs.date date Дата использования. Дата в формате ISO-8601, основанная на часовом поясе UTC.

costs.entityType string Тип сущности.

costs.entityId uuid Уникальный ID сущности.

costs.entityName string Название сущности.

costs.metrics.storageCHC number Стоимость хранения в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям дата-склада.

costs.metrics.backupCHC number Стоимость резервного копирования в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям дата-склада.

costs.metrics.computeCHC number Стоимость вычислений в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса и ClickPipe.

costs.metrics.dataTransferCHC number Стоимость передачи данных в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям ClickPipe.

costs.metrics.publicDataTransferCHC number Стоимость передачи данных в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.

costs.metrics.interRegionTier1DataTransferCHC number Стоимость передачи данных между регионами первого уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.

costs.metrics.interRegionTier2DataTransferCHC number Стоимость передачи данных между регионами второго уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.

costs.metrics.interRegionTier3DataTransferCHC number Стоимость передачи данных между регионами третьего уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.

costs.metrics.interRegionTier4DataTransferCHC number Стоимость передачи данных между регионами четвертого уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.

costs.totalCHC number Общая стоимость использования в кредитах ClickHouse (CHC) для этой сущности.