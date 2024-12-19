Использование стоимости

|grandTotalCHC
|number
|Общая стоимость использования в кредитах ClickHouse (CHC).
|costs.dataWarehouseId
|uuid
|ID дата-склада, к которому принадлежит эта сущность (или является ей).
|costs.serviceId
|uuid
|ID сервиса, к которому принадлежит эта сущность (или является ей). Установите в null для сущностей дата-склада.
|costs.date
|date
|Дата использования. Дата в формате ISO-8601, основанная на часовом поясе UTC.
|costs.entityType
|string
|Тип сущности.
|costs.entityId
|uuid
|Уникальный ID сущности.
|costs.entityName
|string
|Название сущности.
|costs.metrics.storageCHC
|number
|Стоимость хранения в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям дата-склада.
|costs.metrics.backupCHC
|number
|Стоимость резервного копирования в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям дата-склада.
|costs.metrics.computeCHC
|number
|Стоимость вычислений в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса и ClickPipe.
|costs.metrics.dataTransferCHC
|number
|Стоимость передачи данных в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям ClickPipe.
|costs.metrics.publicDataTransferCHC
|number
|Стоимость передачи данных в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
|costs.metrics.interRegionTier1DataTransferCHC
|number
|Стоимость передачи данных между регионами первого уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
|costs.metrics.interRegionTier2DataTransferCHC
|number
|Стоимость передачи данных между регионами второго уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
|costs.metrics.interRegionTier3DataTransferCHC
|number
|Стоимость передачи данных между регионами третьего уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
|costs.metrics.interRegionTier4DataTransferCHC
|number
|Стоимость передачи данных между регионами четвертого уровня в кредитах ClickHouse (CHC). Применяется к сущностям сервиса.
|costs.totalCHC
|number
|Общая стоимость использования в кредитах ClickHouse (CHC) для этой сущности.
|costs.locked
|boolean
|Когда true, запись является неизменяемой. Записи, не заблокированные, подлежат изменению до тех пор, пока не будут заблокированы.