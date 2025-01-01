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Члены

Список членов организации

Возвращает список всех членов организации.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/members

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
userIdstringУникальный ID пользователя. Если пользователь является членом нескольких организаций, этот ID останется неизменным.
namestringИмя члена, установленное в личном профиле пользователя.
emailemailЭлектронная почта члена, установленная в личном профиле пользователя.
rolestringРоль члена в организации.
joinedAtdate-timeВремя, когда член присоединился к организации. ISO-8601.

Пример ответа

Получить информацию о члене

Возвращает данные о единственном члене организации.

МетодПуть
GET/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, частью которой является член.
userIduuidID запрашиваемого пользователя.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
userIdstringУникальный ID пользователя. Если пользователь является членом нескольких организаций, этот ID останется неизменным.
namestringИмя члена, установленное в личном профиле пользователя.
emailemailЭлектронная почта члена, установленная в личном профиле пользователя.
rolestringРоль члена в организации.
joinedAtdate-timeВремя, когда член присоединился к организации. ISO-8601.

Пример ответа

Обновить члена организации.

Обновляет роль члена организации.

МетодПуть
PATCH/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID организации, частью которой является член.
userIduuidID пользователя, которого нужно обновить.

Параметры тела

ИмяТипОписание
rolestringРоль члена в организации.

Ответ

Схема ответа

ИмяТипОписание
userIdstringУникальный ID пользователя. Если пользователь является членом нескольких организаций, этот ID останется неизменным.
namestringИмя члена, установленное в личном профиле пользователя.
emailemailЭлектронная почта члена, установленная в личном профиле пользователя.
rolestringРоль члена в организации.
joinedAtdate-timeВремя, когда член присоединился к организации. ISO-8601.

Пример ответа

Удалить члена организации

Удаляет пользователя из организации.

МетодПуть
DELETE/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}

Запрос

Параметры пути

ИмяТипОписание
organizationIduuidID запрашиваемой организации.
userIduuidID запрашиваемого пользователя.