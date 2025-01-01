Список членов организации
Возвращает список всех членов организации.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/members
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|userId
|string
|Уникальный ID пользователя. Если пользователь является членом нескольких организаций, этот ID останется неизменным.
|name
|string
|Имя члена, установленное в личном профиле пользователя.
|email
|email
|Электронная почта члена, установленная в личном профиле пользователя.
|role
|string
|Роль члена в организации.
|joinedAt
|date-time
|Время, когда член присоединился к организации. ISO-8601.
Пример ответа
Получить информацию о члене
Возвращает данные о единственном члене организации.
|Метод
|Путь
|GET
/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, частью которой является член.
|userId
|uuid
|ID запрашиваемого пользователя.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|userId
|string
|Уникальный ID пользователя. Если пользователь является членом нескольких организаций, этот ID останется неизменным.
|name
|string
|Имя члена, установленное в личном профиле пользователя.
|email
|email
|Электронная почта члена, установленная в личном профиле пользователя.
|role
|string
|Роль члена в организации.
|joinedAt
|date-time
|Время, когда член присоединился к организации. ISO-8601.
Пример ответа
Обновить члена организации.
Обновляет роль члена организации.
|Метод
|Путь
|PATCH
/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID организации, частью которой является член.
|userId
|uuid
|ID пользователя, которого нужно обновить.
Параметры тела
|Имя
|Тип
|Описание
|role
|string
|Роль члена в организации.
Ответ
Схема ответа
|Имя
|Тип
|Описание
|userId
|string
|Уникальный ID пользователя. Если пользователь является членом нескольких организаций, этот ID останется неизменным.
|name
|string
|Имя члена, установленное в личном профиле пользователя.
|email
|email
|Электронная почта члена, установленная в личном профиле пользователя.
|role
|string
|Роль члена в организации.
|joinedAt
|date-time
|Время, когда член присоединился к организации. ISO-8601.
Пример ответа
Удалить члена организации
Удаляет пользователя из организации.
|Метод
|Путь
|DELETE
/v1/organizations/{organizationId}/members/{userId}
Запрос
Параметры пути
|Имя
|Тип
|Описание
|organizationId
|uuid
|ID запрашиваемой организации.
|userId
|uuid
|ID запрашиваемого пользователя.