ClickHouse Cloud API
Обзор
ClickHouse Cloud API — это REST API, предназначенное для разработчиков, чтобы легко управлять организациями и сервисами в ClickHouse Cloud. С помощью нашего Cloud API вы можете создавать и управлять сервисами, предоставлять API ключи, добавлять или удалять участников вашей организации и многое другое.
Узнайте, как создать ваш первый API ключ и начать использовать ClickHouse Cloud API.
Лимиты на запросы
Разработчики ограничены 100 API ключами на организацию. Каждый API ключ имеет лимит в 10 запросов за 10-секундный интервал. Если вы хотите увеличить количество API ключей или запросов за 10-секундный интервал для вашей организации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]
Провайдер Terraform
Официальный провайдер ClickHouse для Terraform позволяет использовать Инфраструктуру как код для создания предсказуемых, контролируемых по версиям конфигураций, которые делают развертывание менее подверженным ошибкам.
Вы можете посмотреть документацию по провайдеру Terraform в реестре Terraform.
Если вы хотите внести вклад в провайдер ClickHouse для Terraform, вы можете просмотреть исходный код в репозитории GitHub.
Swagger (OpenAPI) эндпоинт и интерфейс
ClickHouse Cloud API построен на основе открытой спецификации OpenAPI, чтобы обеспечить предсказуемое потребление на стороне клиента. Если вам нужно программно потреблять документацию ClickHouse Cloud API, мы предлагаем JSON-эндпоинт Swagger по адресу https://api.clickhouse.cloud/v1. Наша документация API Reference автоматически генерируется из того же эндпоинта. Если вы предпочитаете потреблять документацию API через интерфейс Swagger, пожалуйста, нажмите здесь.
Поддержка
Мы рекомендуем сначала посетить наш канал в Slack для получения быстрой поддержки. Если вам нужна дополнительная помощь или больше информации о нашем API и его возможностях, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой ClickHouse по адресу https://console.clickhouse.cloud/support