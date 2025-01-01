ClickHouse Cloud API

ClickHouse Cloud API — это REST API, предназначенное для разработчиков, чтобы легко управлять организациями и сервисами в ClickHouse Cloud. С помощью нашего Cloud API вы можете создавать и управлять сервисами, предоставлять API ключи, добавлять или удалять участников вашей организации и многое другое.

Узнайте, как создать ваш первый API ключ и начать использовать ClickHouse Cloud API.

Разработчики ограничены 100 API ключами на организацию. Каждый API ключ имеет лимит в 10 запросов за 10-секундный интервал. Если вы хотите увеличить количество API ключей или запросов за 10-секундный интервал для вашей организации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected]

Официальный провайдер ClickHouse для Terraform позволяет использовать Инфраструктуру как код для создания предсказуемых, контролируемых по версиям конфигураций, которые делают развертывание менее подверженным ошибкам.

Вы можете посмотреть документацию по провайдеру Terraform в реестре Terraform.

Если вы хотите внести вклад в провайдер ClickHouse для Terraform, вы можете просмотреть исходный код в репозитории GitHub.

ClickHouse Cloud API построен на основе открытой спецификации OpenAPI, чтобы обеспечить предсказуемое потребление на стороне клиента. Если вам нужно программно потреблять документацию ClickHouse Cloud API, мы предлагаем JSON-эндпоинт Swagger по адресу https://api.clickhouse.cloud/v1. Наша документация API Reference автоматически генерируется из того же эндпоинта. Если вы предпочитаете потреблять документацию API через интерфейс Swagger, пожалуйста, нажмите здесь.

Мы рекомендуем сначала посетить наш канал в Slack для получения быстрой поддержки. Если вам нужна дополнительная помощь или больше информации о нашем API и его возможностях, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой ClickHouse по адресу https://console.clickhouse.cloud/support