Ограничения по использованию

подсказка

Если вы столкнулись с одним из этих ограничений, возможно, вы реализуете свой случай использования не оптимальным способом. Свяжитесь с нашей службой поддержки, и мы с радостью поможем вам уточнить ваш случай использования, чтобы избежать превышения ограничений, или посмотрим вместе, как можно увеличить их в контролируемом порядке.