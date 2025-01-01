Ограничения по использованию
Хотя ClickHouse известен своей скоростью и надежностью, оптимальная производительность достигается в рамках определенных операционных параметров. Например, наличие слишком большого количества таблиц, баз данных или частей может отрицательно сказаться на производительности. Чтобы избежать этого, в Clickhouse Cloud предусмотрены ограничения для нескольких типов элементов. Подробности об этих ограничениях можно найти ниже.
Если вы столкнулись с одним из этих ограничений, возможно, вы реализуете свой случай использования не оптимальным способом. Свяжитесь с нашей службой поддержки, и мы с радостью поможем вам уточнить ваш случай использования, чтобы избежать превышения ограничений, или посмотрим вместе, как можно увеличить их в контролируемом порядке.
- Базы данных: 1000
- Таблицы: 5000
- Колонки: ∼1000 (предпочтителен широкий формат)
- Партиции: 50k
- Части: 100k на весь экземпляр
- Размер части: 150gb
- Сервисы: 20 (мягкие ограничения)
- Низкая кардинальность: 10k или меньше
- Первичные ключи в таблице: 4-5, которые достаточно фильтруют данные
- Конкуренция запросов: 1000
- Пакетная загрузка: всё, что > 1M будет разбито системой на блоки по 1M строк
Для сервисов с одной репликой максимальное количество баз данных ограничено 100, а максимальное количество таблиц ограничено 500. Кроме того, объем хранилища для сервисов базового уровня ограничен 1 ТБ.