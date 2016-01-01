Лучшие практики в ClickHouse
В этом разделе представлены лучшие практики, которые вы должны учитывать, чтобы максимально эффективно использовать ClickHouse.
|Страница
|Описание
|Выбор первичного ключа
|Рекомендации по выбору эффективного первичного ключа в ClickHouse.
|Выбор типов данных
|Рекомендации по выбору подходящих типов данных.
|Использование материализованных представлений
|Когда и как извлечь выгоду из материализованных представлений.
|Минимизация и оптимизация JOIN
|Лучшие практики для минимизации и оптимизации операций JOIN.
|Выбор ключа партиционирования
|Как эффективно выбирать и применять ключи партиционирования.
|Выбор стратегии вставки
|Стратегии для эффективной вставки данных в ClickHouse.
|Индексы пропуска данных
|Когда применять индексы пропуска данных для повышения производительности.
|Избегайте мутаций
|Причины избегать мутаций и как проектировать без них.
|Избегайте OPTIMIZE FINAL
|Почему
OPTIMIZE FINAL может быть затратным и как это обойти.
|Используйте JSON, где это уместно
|Оценки при использовании колонок JSON в ClickHouse.