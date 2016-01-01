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Лучшие практики в ClickHouse

В этом разделе представлены лучшие практики, которые вы должны учитывать, чтобы максимально эффективно использовать ClickHouse.

СтраницаОписание
Выбор первичного ключаРекомендации по выбору эффективного первичного ключа в ClickHouse.
Выбор типов данныхРекомендации по выбору подходящих типов данных.
Использование материализованных представленийКогда и как извлечь выгоду из материализованных представлений.
Минимизация и оптимизация JOINЛучшие практики для минимизации и оптимизации операций JOIN.
Выбор ключа партиционированияКак эффективно выбирать и применять ключи партиционирования.
Выбор стратегии вставкиСтратегии для эффективной вставки данных в ClickHouse.
Индексы пропуска данныхКогда применять индексы пропуска данных для повышения производительности.
Избегайте мутацийПричины избегать мутаций и как проектировать без них.
Избегайте OPTIMIZE FINALПочему OPTIMIZE FINAL может быть затратным и как это обойти.
Используйте JSON, где это уместноОценки при использовании колонок JSON в ClickHouse.