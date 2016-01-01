Лучшие практики в ClickHouse

Выбор первичного ключа Рекомендации по выбору эффективного первичного ключа в ClickHouse.

Выбор типов данных Рекомендации по выбору подходящих типов данных.

Использование материализованных представлений Когда и как извлечь выгоду из материализованных представлений.

Минимизация и оптимизация JOIN Лучшие практики для минимизации и оптимизации операций JOIN.

Выбор ключа партиционирования Как эффективно выбирать и применять ключи партиционирования.

Выбор стратегии вставки Стратегии для эффективной вставки данных в ClickHouse.

Индексы пропуска данных Когда применять индексы пропуска данных для повышения производительности.

Избегайте мутаций Причины избегать мутаций и как проектировать без них.

Избегайте OPTIMIZE FINAL Почему OPTIMIZE FINAL может быть затратным и как это обойти.