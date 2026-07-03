chproxy est un proxy HTTP et un load balancer pour la base de données ClickHouse. Fonctionnalités :
chproxy
- Routage par utilisateur et mise en cache des réponses.
- Limites flexibles.
- Renouvellement automatique des certificats SSL.
KittenHouse est conçu comme un proxy local entre ClickHouse et le serveur d’application lorsqu’il est impossible ou peu pratique de mettre en buffer les données INSERT côté application. Fonctionnalités :
KittenHouse
- Mise en buffer des données en mémoire et sur disque.
- Routage par table.
- Équilibrage de charge et vérification de l’état de santé.
ClickHouse-Bulk est un collecteur simple pour les insertions dans ClickHouse. Fonctionnalités :
ClickHouse-Bulk
- Regroupement des requêtes et envoi selon un seuil ou un intervalle.
- Prise en charge de plusieurs serveurs distants.
- Authentification basique.