Introduction Ce guide s’adresse à vous si vous souhaitez créer votre propre solution d’observabilité avec ClickHouse, en mettant l’accent sur les logs et les traces.

Conception du schéma Découvrez pourquoi il est recommandé de créer votre propre schéma pour les logs et les traces, ainsi que quelques bonnes pratiques à suivre.

Gestion des données Les déploiements de ClickHouse pour l’observabilité impliquent inévitablement de grands jeux de données, qu’il faut gérer. ClickHouse propose des fonctionnalités pour faciliter cette gestion.

Intégration d’OpenTelemetry Collecte et export des logs et des traces à l’aide d’OpenTelemetry avec ClickHouse.

Utilisation d’outils de visualisation Découvrez comment utiliser des outils de visualisation pour l’observabilité avec ClickHouse, notamment HyperDX et Grafana.