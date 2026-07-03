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|Description
|Introduction
|Ce guide s’adresse à vous si vous souhaitez créer votre propre solution d’observabilité avec ClickHouse, en mettant l’accent sur les logs et les traces.
|Conception du schéma
|Découvrez pourquoi il est recommandé de créer votre propre schéma pour les logs et les traces, ainsi que quelques bonnes pratiques à suivre.
|Gestion des données
|Les déploiements de ClickHouse pour l’observabilité impliquent inévitablement de grands jeux de données, qu’il faut gérer. ClickHouse propose des fonctionnalités pour faciliter cette gestion.
|Intégration d’OpenTelemetry
|Collecte et export des logs et des traces à l’aide d’OpenTelemetry avec ClickHouse.
|Utilisation d’outils de visualisation
|Découvrez comment utiliser des outils de visualisation pour l’observabilité avec ClickHouse, notamment HyperDX et Grafana.
|Application de démonstration
|Découvrez l’application OpenTelemetry demo adaptée pour fonctionner avec ClickHouse pour les logs et les traces.
Créez votre propre stack d’observabilité
Page d’accueil pour créer votre propre stack d’observabilité
Ce guide vous aide à créer une stack d’observabilité personnalisée en utilisant ClickHouse comme socle. Découvrez comment concevoir, mettre en œuvre et optimiser votre solution d’observabilité pour les logs, les métriques et les traces, avec des exemples concrets et des bonnes pratiques.
Dernière modification le 3 juillet 2026
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