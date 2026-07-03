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chproxy

chproxy es un proxy HTTP y balanceador de carga para la base de datos ClickHouse. Características:
  • Enrutamiento por usuario y almacenamiento en caché de respuestas.
  • Límites flexibles.
  • Renovación automática de certificados SSL.
Implementado en Go.

KittenHouse

KittenHouse está diseñado para actuar como un proxy local entre ClickHouse y el servidor de aplicaciones cuando resulta imposible o poco práctico almacenar en búfer los datos de INSERT del lado de la aplicación. Características:
  • Almacenamiento en búfer de datos en memoria y en disco.
  • Enrutamiento por tabla.
  • Equilibrio de carga y comprobación del estado.
Implementado en Go.

ClickHouse-Bulk

ClickHouse-Bulk es un recolector sencillo para inserciones en ClickHouse. Características:
  • Agrupa las solicitudes y las envía al alcanzar un umbral o en un intervalo.
  • Varios servidores remotos.
  • Autenticación básica.
Implementado en Go.
Última modificación el 3 de julio de 2026