chproxy es un proxy HTTP y balanceador de carga para la base de datos ClickHouse. Características:
chproxy
- Enrutamiento por usuario y almacenamiento en caché de respuestas.
- Límites flexibles.
- Renovación automática de certificados SSL.
KittenHouse está diseñado para actuar como un proxy local entre ClickHouse y el servidor de aplicaciones cuando resulta imposible o poco práctico almacenar en búfer los datos de INSERT del lado de la aplicación. Características:
KittenHouse
- Almacenamiento en búfer de datos en memoria y en disco.
- Enrutamiento por tabla.
- Equilibrio de carga y comprobación del estado.
ClickHouse-Bulk es un recolector sencillo para inserciones en ClickHouse. Características:
ClickHouse-Bulk
- Agrupa las solicitudes y las envía al alcanzar un umbral o en un intervalo.
- Varios servidores remotos.
- Autenticación básica.