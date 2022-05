On this page

generateRandom

Generates random data with given schema. Allows to populate test tables with data. Supports all data types that can be stored in table except LowCardinality and AggregateFunction .

generateRandom ( 'name TypeName[, name TypeName]...' , [ , 'random_seed' [ , 'max_string_length' [ , 'max_array_length' ] ] ] )



Arguments

name — Name of corresponding column.

TypeName — Type of corresponding column.

max_array_length — Maximum array length for all generated arrays. Defaults to 10.

max_string_length — Maximum string length for all generated strings. Defaults to 10.

random_seed — Specify random seed manually to produce stable results. If NULL — seed is randomly generated.

Returned Value

A table object with requested schema.

SELECT * FROM generateRandom ( 'a Array(Int8), d Decimal32(4), c Tuple(DateTime64(3), UUID)' , 1 , 10 , 2 ) LIMIT 3 ;