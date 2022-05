On this page

Functions for Searching and Replacing in Strings

note Functions for searching and other manipulations with strings are described separately.

Replaces the first occurrence, if it exists, of the β€˜pattern’ substring in β€˜haystack’ with the β€˜replacement’ substring. Hereafter, β€˜pattern’ and β€˜replacement’ must be constants.

Replaces all occurrences of the β€˜pattern’ substring in β€˜haystack’ with the β€˜replacement’ substring.

Replacement using the β€˜pattern’ regular expression. A re2 regular expression. Replaces only the first occurrence, if it exists. A pattern can be specified as β€˜replacement’. This pattern can include substitutions \0-\9 . The substitution \0 includes the entire regular expression. Substitutions \1-\9 correspond to the subpattern numbers.To use the \ character in a template, escape it using \ . Also keep in mind that a string literal requires an extra escape.

Example 1. Converting the date to American format:

SELECT DISTINCT

EventDate ,

replaceRegexpOne ( toString ( EventDate ) , '(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2})' , '\\2/\\3/\\1' ) AS res

FROM test . hits

LIMIT 7

FORMAT TabSeparated



2014-03-17 03/17/2014

2014-03-18 03/18/2014

2014-03-19 03/19/2014

2014-03-20 03/20/2014

2014-03-21 03/21/2014

2014-03-22 03/22/2014

2014-03-23 03/23/2014



Example 2. Copying a string ten times:

SELECT replaceRegexpOne ( 'Hello, World!' , '.*' , '\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0\\0' ) AS res



β”Œβ”€res────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

β”‚ Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World!Hello, World! β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



This does the same thing, but replaces all the occurrences. Example:

SELECT replaceRegexpAll ( 'Hello, World!' , '.' , '\\0\\0' ) AS res



β”Œβ”€res────────────────────────┐

β”‚ HHeelllloo,, WWoorrlldd!! β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



As an exception, if a regular expression worked on an empty substring, the replacement is not made more than once. Example:

SELECT replaceRegexpAll ( 'Hello, World!' , '^' , 'here: ' ) AS res



β”Œβ”€res─────────────────┐

β”‚ here: Hello, World! β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜