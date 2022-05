time_zones

Contains a list of time zones that are supported by the ClickHouse server. This list of timezones might vary depending on the version of ClickHouse.

Columns:

time_zone (String) β€” List of supported time zones.

Example

SELECT * FROM system . time_zones LIMIT 10



β”Œβ”€time_zone──────────┐

β”‚ Africa/Abidjan β”‚

β”‚ Africa/Accra β”‚

β”‚ Africa/Addis_Ababa β”‚

β”‚ Africa/Algiers β”‚

β”‚ Africa/Asmara β”‚

β”‚ Africa/Asmera β”‚

β”‚ Africa/Bamako β”‚

β”‚ Africa/Bangui β”‚

β”‚ Africa/Banjul β”‚

β”‚ Africa/Bissau β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜



