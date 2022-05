licenses

Π‘ontains licenses of third-party libraries that are located in the contrib directory of ClickHouse sources.

Columns:

library_name (String) β€” Name of the library, which is license connected with.

license_type (String) β€" License type β€" e.g. Apache, MIT.

license_path (String) β€" Path to the file with the license text.

license_text (String) β€" License text.

Example

SELECT library_name , license_type , license_path FROM system . licenses LIMIT 15



β”Œβ”€library_name───────┬─license_type─┬─license_path────────────────────────┐

β”‚ FastMemcpy β”‚ MIT β”‚ /contrib/FastMemcpy/LICENSE β”‚

β”‚ arrow β”‚ Apache β”‚ /contrib/arrow/LICENSE.txt β”‚

β”‚ avro β”‚ Apache β”‚ /contrib/avro/LICENSE.txt β”‚

β”‚ aws-c-common β”‚ Apache β”‚ /contrib/aws-c-common/LICENSE β”‚

β”‚ aws-c-event-stream β”‚ Apache β”‚ /contrib/aws-c-event-stream/LICENSE β”‚

β”‚ aws-checksums β”‚ Apache β”‚ /contrib/aws-checksums/LICENSE β”‚

β”‚ aws β”‚ Apache β”‚ /contrib/aws/LICENSE.txt β”‚

β”‚ base64 β”‚ BSD 2-clause β”‚ /contrib/base64/LICENSE β”‚

β”‚ boost β”‚ Boost β”‚ /contrib/boost/LICENSE_1_0.txt β”‚

β”‚ brotli β”‚ MIT β”‚ /contrib/brotli/LICENSE β”‚

β”‚ capnproto β”‚ MIT β”‚ /contrib/capnproto/LICENSE β”‚

β”‚ cassandra β”‚ Apache β”‚ /contrib/cassandra/LICENSE.txt β”‚

β”‚ cctz β”‚ Apache β”‚ /contrib/cctz/LICENSE.txt β”‚

β”‚ cityhash102 β”‚ MIT β”‚ /contrib/cityhash102/COPYING β”‚

β”‚ cppkafka β”‚ BSD 2-clause β”‚ /contrib/cppkafka/LICENSE β”‚

β””β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”΄β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”˜





