Cloud 变更日志 - 2025

AWS ap-south-1 现已支持创建符合 PCI 标准的服务。

统一用户身份私有预览 有意通过控制台管理数据库用户的客户，现在可以为 SQL 控制台启用一种新的身份验证方法。 这样一来，在我们继续将数据库用户管理功能引入控制台期间，客户也可以先行试用这种新的身份验证方法。

有意通过控制台管理数据库用户的客户，现在可以为 SQL 控制台启用一种新的身份验证方法。 这样一来，在我们继续将数据库用户管理功能引入控制台期间，客户也可以先行试用这种新的身份验证方法。 S3 ClickPipes 现已支持无序模式 ： 客户现在可以按任意顺序将数据从 Amazon S3 摄取到 ClickHouse Cloud 中，用于事件驱动分析。 文件不再需要按字典序排列才能被摄取。更多详情请参阅公告博客。

： 客户现在可以按任意顺序将数据从 Amazon S3 摄取到 ClickHouse Cloud 中，用于事件驱动分析。 文件不再需要按字典序排列才能被摄取。更多详情请参阅公告博客。 Fivetran 连接器最近已进入 Beta。如果你正在使用 Fivetran，并希望将 ClickHouse 设为目标端，请参阅这些文档。

SAML 单点登录自助配置 企业客户现在无需提交支持工单，即可在控制台中完成 SAML 配置。 此外，SAML 客户现在还可以设置默认角色，该角色将分配给通过其身份提供商添加的新用户，并可自定义会话超时设置。 如需了解更多信息，请参阅我们的文档。

Azure 中的最大副本大小和扩缩容限制 客户现在可以在除 eastus2 之外的所有 Azure 区域中，将最大副本大小设置为 356 GiB；在 eastus2 中，最大可用副本大小为 120 GiB。

ClickHouse Cloud 现已在 AWS 以色列 (特拉维夫) — il-central-1 区域上线

区域上线 优化了 Marketplace 引导流程，便于将 ClickHouse 组织配置为通过 Marketplace 按使用量付费订阅或专属报价计费。

我们很高兴地宣布， ClickHouse Cloud 现已在另外 两个公共区域 上线： GCP 日本 (asia-northeast1) AWS 首尔 (亚太地区，ap-northeast-2) — ClickPipes 现也支持该区域 这些区域此前仅作为 私有区域 提供，现已 向所有用户开放 。

Terraform 和 API 现已支持为服务添加标签，并按标签筛选服务。

ClickHouse Cloud 控制台现已支持按 1 vCPU、4 GiB 的增量配置副本规格。 这些选项在创建新服务时以及在设置页面设置副本的最小和最大规格时均可用。

自定义硬件 profile (Enterprise 层级可用) 现已支持空闲休眠。

ClickHouse Cloud 现已通过 AWS Marketplace 提供更简化的购买体验，分别提供按使用量付费和承诺消费合同选项。

ClickStack 用户现已可在 ClickHouse Cloud 中使用告警功能。 您现在可以直接在 HyperDX UI 中创建和管理告警，覆盖日志、指标和链路追踪，无需额外设置、基础设施、服务或配置。告警可与 Slack、PagerDuty 等集成。 更多信息，请参阅告警文档。

服务监控 - 资源利用率仪表板 CPU 利用率和内存利用率指标将不再显示平均值，而是显示特定时间段内的最大利用率，以便更清楚地发现资源配置不足的实例。 此外，CPU 利用率指标还将显示 Kubernetes 层级的 CPU 利用率，这与 ClickHouse Cloud 自动扩缩器使用的指标更为接近。

CPU 利用率和内存利用率指标将不再显示平均值，而是显示特定时间段内的最大利用率，以便更清楚地发现资源配置不足的实例。 此外，CPU 利用率指标还将显示 Kubernetes 层级的 CPU 利用率，这与 ClickHouse Cloud 自动扩缩器使用的指标更为接近。 外部存储桶 ClickHouse Cloud 现在允许您将备份直接导出到您自己的云服务提供商账户。 连接您的外部存储桶 (AWS S3、Google Cloud Storage 或 Azure Blob Storage) ，即可自行管理备份。

ClickHouse Cloud Azure Private Link 已将用于资源标识的方式从 Resource GUID 切换为 Resource ID 筛选器。您仍可继续使用旧版 Resource GUID，且保持向后兼容，但我们建议改用 Resource ID 筛选器。有关迁移的详细信息，请参阅 Azure Private Link 的文档。

适用于 AWS Glue 的 ClickHouse Connector 您现在可以使用官方的 ClickHouse Connector for AWS Glue，该连接器可从 AWS Marketplace 获取。它利用 AWS Glue 基于 Apache Spark 的无服务器引擎，在 ClickHouse 与其他数据源之间执行提取、转换和加载 (ETL) 数据集成。要开始使用，请参阅这篇发布博文，了解如何在 ClickHouse 和 Spark 之间创建表以及写入和读取数据。

您现在可以使用官方的 ClickHouse Connector for AWS Glue，该连接器可从 AWS Marketplace 获取。它利用 AWS Glue 基于 Apache Spark 的无服务器引擎，在 ClickHouse 与其他数据源之间执行提取、转换和加载 (ETL) 数据集成。要开始使用，请参阅这篇发布博文，了解如何在 ClickHouse 和 Spark 之间创建表以及写入和读取数据。 服务最小副本数调整 已扩容的服务现在可以缩容至单个副本 (此前最少为 2 个副本) 。注意：单副本服务的可用性较低，不建议在生产环境中使用。

已扩容的服务现在可以缩容至单个副本 (此前最少为 2 个副本) 。注意：单副本服务的可用性较低，不建议在生产环境中使用。 ClickHouse Cloud 将开始默认向管理员角色发送与服务扩缩容和服务版本升级相关的通知。管理员可在通知设置中调整通知偏好。

面向 MongoDB CDC 的 ClickPipes 现已开放私有预览 您现在只需点击几下，即可使用 ClickPipes 将数据从 MongoDB 复制到 ClickHouse Cloud，从而实现 实时分析，无需借助外部 ETL 工具。该连接器支持持续 复制和一次性迁移，并兼容 MongoDB Atlas 和自托管 MongoDB 部署。请阅读这篇博客文章了解 MongoDB CDC 连接器概览，并在此申请抢先体验！

通知 ：现在，当您的服务开始升级到新的 ClickHouse 版本时，您会收到一条 UI 通知。您还可以通过通知中心添加额外的电子邮件和 Slack 通知。

：现在，当您的服务开始升级到新的 ClickHouse 版本时，您会收到一条 UI 通知。您还可以通过通知中心添加额外的电子邮件和 Slack 通知。 ClickPipes ：ClickHouse Terraform provider 现已支持 Azure Blob Storage (ABS) ClickPipes。有关如何以编程方式创建 ABS ClickPipe 的示例，请参阅 provider 文档。 [错误修复] 将数据写入使用 Null 引擎的目标表的对象存储 ClickPipes，现在会在 UI 中报告“总记录数”和“已摄取数据”指标。 [错误修复] 此前，UI 中指标的“时间范围”选择器无论选择哪个时间段，默认都显示为“24 小时”。该问题现已修复，UI 现在会根据所选时间段正确更新图表。

：ClickHouse Terraform provider 现已支持 Azure Blob Storage (ABS) ClickPipes。有关如何以编程方式创建 ABS ClickPipe 的示例，请参阅 provider 文档。 跨区域 PrivateLink (AWS) 现已正式可用。有关支持的区域列表，请参阅文档。

ClickPipes 现已支持垂直扩缩容

流式 ClickPipes 现已支持垂直扩缩容。 除副本数量 (水平扩缩容) 外，此功能还允许您控制每个副本的规格。每个 ClickPipe 的详细信息页面现在 还会显示各副本的 CPU 和内存利用率，帮助您更好地 了解工作负载，并更有把握地规划容量调整操作。

用于 MySQL CDC 的 ClickPipes 现已开放 Public Beta

ClickPipes 中的 MySQL CDC 连接器现已以 Public Beta 形式广泛提供。只需点击几下， 您就可以开始将 MySQL (或 MariaDB) 数据实时直接复制到 ClickHouse Cloud， 且无需任何外部依赖。请阅读这篇博客文章 了解该连接器的概况，并按照快速入门 开始使用。

新服务现在会将数据库和表元数据存储在集中式 SharedCatalog 中。 这是一种用于协调和对象生命周期的新模型，可实现： Cloud 级 DDL ，即使在高并发下也是如此 更稳健的删除能力和新的 DDL 操作 快速启动和唤醒 ，因为无状态节点现在无需依赖磁盘即可启动 跨原生格式和开放格式的无状态计算 ，包括 Iceberg 和 Delta Lake 有关 SharedCatalog 的更多信息，请参阅我们的博客

现在支持在 GCP europe-west4 中启动符合 HIPAA 要求的服务

我们现已正式支持用于管理数据库特权的 Terraform provider， 并且也兼容自管理部署。请参阅我们的 博客 和 文档 了解更多信息。

Enterprise 层级服务现可加入慢速发布渠道，以将 升级延后到常规发布两周后进行，从而为 测试留出更多时间。

我们很高兴地宣布，ClickHouse Cloud 仪表板现已正式发布。仪表板可让您将查询结果可视化展示在仪表板上，通过筛选器和查询参数与数据交互，并管理共享。

API key IP 限制：我们为您与 ClickHouse Cloud 的交互新增了一层保护。在生成 API key 时，您可以设置 IP 允许列表，以限制该 API key 可从哪些位置使用。详情请参阅文档。

我们很高兴地宣布， 面向 Postgres CDC 的 ClickPipes 已在 ClickHouse Cloud 中正式可用。现在只需点击几下，您就可以复制 Postgres 数据库，并实现极速的实时分析。该连接器支持更快的数据同步、低至数秒的延迟、自动 schema 变更、 全程安全连接等。更多信息请参阅 博客。如需 上手，请参阅此处的说明。

我们为 SQL 控制台中的仪表板引入了以下改进： 共享：您可以与团队成员共享您的仪表板。支持四个访问级别，既可全局调整，也可按用户单独调整： 写入权限：添加/编辑可视化、修改刷新设置、通过筛选器与仪表板交互。 所有者：共享仪表板、删除仪表板，以及拥有“写入权限”的用户的所有其他权限。 只读权限：查看仪表板并通过筛选器与其交互 无访问权限：无法查看仪表板 对于已创建的现有仪表板，组织管理员现在可以将其所有者指定为自己。 您现在可以在查询视图中将 SQL 控制台中的表格或图表添加到仪表板。



我们正在为 AWS 和 GCP 的 分布式缓存 招募预览版参与者。更多内容请参阅博客。

推出了资源利用率仪表板，用于查看 ClickHouse Cloud 中服务的资源使用情况。以下指标 从系统表中采集，并显示在该仪表板上： 内存和 CPU： CGroupMemoryTotal (已分配内存) 、 CGroupMaxCPU (已分配 CPU) 、 MemoryResident (已用内存) 以及 ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds (已用 CPU) 的图表 数据传输：显示进出 ClickHouse Cloud 的数据传入和传出图表。更多信息请参见此处。

我们很高兴宣布推出全新的 ClickHouse Cloud Prometheus/Grafana mix-in， 旨在简化对 ClickHouse Cloud 服务的监控。 该 mix-in 使用我们兼容 Prometheus 的 API 端点，可将 ClickHouse 指标无缝集成到您现有的 Prometheus 和 Grafana 环境中。其中包含 一个预先配置的仪表板，让您能够实时了解服务的健康状况 和性能。更多信息请参阅发布博客。

推出了新的组织级角色 Member ，以及两个新的服务级角色： Service Admin 和 Service Read Only 。 Member 是一种组织级角色，默认分配给 SAML 单点登录用户， 仅提供登录和更新个人资料的权限。可将一个或多个服务的 Service Admin 和 Service Read Only 角色分配给具有 Member 、 Developer 或 Billing Admin 角色的用户。更多信息，请参见 "ClickHouse Cloud 中的访问管理"

，以及两个新的服务级角色： 和 。 是一种组织级角色，默认分配给 SAML 单点登录用户， 仅提供登录和更新个人资料的权限。可将一个或多个服务的 和 角色分配给具有 、 或 角色的用户。更多信息，请参见 "ClickHouse Cloud 中的访问管理" ClickHouse Cloud 现已在以下区域为 Enterprise 客户提供 HIPAA 和 PCI 服务：AWS eu-central-1、AWS eu-west-2、AWS us-east-2。

客户提供 和 服务：AWS eu-central-1、AWS eu-west-2、AWS us-east-2。 推出了 面向用户的 ClickPipes 通知 。此功能可通过电子邮件、ClickHouse Cloud UI 和 Slack 针对 ClickPipes 故障发送自动告警。电子邮件和 UI 通知默认启用，并且可以按 ClickPipe 单独配置。对于 Postgres CDC ClickPipes ，告警还涵盖 复制槽位阈值 (可在 设置 选项卡中配置) 、特定错误类型，以及用于解决故障的自助操作步骤。

。此功能可通过电子邮件、ClickHouse Cloud UI 和 Slack 针对 ClickPipes 故障发送自动告警。电子邮件和 UI 通知默认启用，并且可以按 ClickPipe 单独配置。对于 ，告警还涵盖 复制槽位阈值 (可在 选项卡中配置) 、特定错误类型，以及用于解决故障的自助操作步骤。 MySQL CDC 私有预览 现已开放。这使客户只需点击几下即可将 MySQL 数据库复制到 ClickHouse Cloud，从而实现快速分析， 并且无需再依赖外部 ETL 工具。该连接器同时支持持续复制和一次性 迁移，无论 MySQL 部署在云上 (RDS、 Aurora、Cloud SQL、Azure 等) 还是本地部署。您可以通过 此链接报名参加私有预览。

现已开放。这使客户只需点击几下即可将 MySQL 数据库复制到 ClickHouse Cloud，从而实现快速分析， 并且无需再依赖外部 ETL 工具。该连接器同时支持持续复制和一次性 迁移，无论 MySQL 部署在云上 (RDS、 Aurora、Cloud SQL、Azure 等) 还是本地部署。您可以通过 此链接报名参加私有预览。 推出了 适用于 ClickPipes 的 AWS PrivateLink。您可以使用 AWS PrivateLink 在 VPC、AWS 服务、本地系统与 ClickHouse Cloud 之间建立安全连接。 在将 Postgres、MySQL 和 AWS 上的 MSK 等来源的数据迁移时，无需将流量暴露到 公共互联网。它还支持通过 VPC 服务端点进行跨区域访问。 现在可通过 ClickPipes 完全自助完成 PrivateLink 连接设置。

ClickHouse Cloud 的 Slack 通知：除 Console 内通知和电子邮件通知外，ClickHouse Cloud 现已支持针对账单、扩缩容和 ClickPipes 事件的 Slack 通知。这些通知通过 ClickHouse Cloud Slack 应用发送。组织管理员可在通知中心指定接收通知的 Slack 频道，以配置这些通知。

运行 Production 和 Development 服务的用户现在将在账单中看到 ClickPipes 和数据传输的用量价格。

AWS 上的跨区域 Private Link 连接现已进入 Beta 阶段。有关如何搭建以及支持的区域列表等详细信息，请参阅 ClickHouse Cloud private link 文档。

AWS 上服务可用的最大副本规格现已设为 236 GiB RAM。 这既能提高资源利用效率，又能确保为后台进程分配足够的资源。

新增 UsageCost API 端点：API 规范现已支持一个新端点， 用于获取使用情况信息。这是一个组织级端点，最多可查询 31 天的使用成本数据。可获取的指标包括 Storage、Compute、Data Transfer 和 ClickPipes。详情请参阅 文档。

API 端点：API 规范现已支持一个新端点， 用于获取使用情况信息。这是一个组织级端点，最多可查询 31 天的使用成本数据。可获取的指标包括 Storage、Compute、Data Transfer 和 ClickPipes。详情请参阅 文档。 Terraform provider v2.1.0 版本现已支持启用 MySQL 端点。

在这种部署模型中，数据平面组件 (计算、存储、备份、日志、指标) 运行在客户的 VPC 中，而控制平面 (Web 访问、API 和计费) 则保留在 ClickHouse 的 VPC 中。这种设置非常适合需要满足严格数据驻留要求的大型工作负载， 因为它可确保所有数据都保留在安全的客户环境内。

如需了解更多详细信息，您可以参阅 BYOC 的文档， 或阅读我们的发布公告博文。

如需申请访问权限，请联系我们。

ClickPipes 的 Postgres CDC 连接器可让您将 Postgres 数据库无缝复制到 ClickHouse Cloud。

ClickHouse Cloud 现已为 us-east-1 和 us-west-2 区域的 Enterprise 层级 客户提供符合 PCI 合规要求的服务。如需在符合 PCI 合规要求的环境中创建 服务，可联系支持团队 获取帮助。

ClickHouse Cloud 现已在 Google Cloud Platform (GCP) 上支持 Transparent Data Encryption (TDE) 和 Customer Managed Encryption Keys (CMEK)。

ClickHouse Cloud 新增了一个受支持区域，现已在 AWS Middle East (UAE) me-central-1 区域可用。

为推广最佳实践并确保 ClickHouse Cloud 的稳定使用，我们正在 针对当前使用的表、数据库、分区和 parts 数量 引入防护措施。

我们始终致力于根据客户不断变化的需求调整产品。自两年前进入 GA 以来，ClickHouse Cloud 已实现显著演进，我们也对客户如何使用我们的云产品积累了宝贵的洞察。

我们正在推出新功能，以优化 ClickHouse Cloud 服务在工作负载规模配置和成本效益方面的表现。其中包括 计算与计算分离、高性能机器类型以及 单副本服务。我们也在持续改进自动扩缩容和托管升级，使其运行得更加平滑、响应更加及时。

我们正在新增一个 Enterprise 层级，以满足要求最高的客户和工作负载需求，重点提供特定行业所需的安全与合规功能、对底层硬件和升级的更多控制，以及进阶灾难恢复能力。

为支持这些变更，我们正在调整当前的 Development 和 Production 层级，使其更贴合不断发展的客户群体对我们产品的实际使用方式。我们将推出 Basic 层级，面向测试新想法和新项目的用户；同时推出 Scale 层级，面向处理生产级工作负载和大规模数据的用户。

您可以在这篇博客中了解这些以及其他功能变更。现有客户需要采取操作以选择新套餐。相关客户通知已通过电子邮件发送给组织管理员。

计算与计算分离 (也称“Warehouses”) 现已正式可用；更多详情请参阅博客和文档。

我们正在引入“单副本服务”这一概念，它既可以作为独立提供的服务，也可以用于 warehouse 中。作为独立提供的服务时，单副本服务的规模受到限制，适合小型测试工作负载。在 warehouse 中，单副本服务则可以部署为更大规格，并用于无需大规模高可用性的工作负载，例如可重启的 ETL 作业。

我们为计算副本引入了一种新的垂直扩缩容机制，称为“Make Before Break” (MBB) 。这种机制会先添加一个或多个新规格的副本，再移除旧副本，从而避免在扩缩容过程中出现任何容量损失。通过消除移除现有副本与添加新副本之间的间隔，MBB 让扩缩容过程更加平滑，干扰更小。它在扩容场景中尤其有利：当资源利用率较高而需要增加容量时，过早移除副本只会进一步加剧资源约束。

水平扩缩容现已正式发布。您可以通过 API 和 Cloud Console 为服务添加额外副本，以进行水平扩缩容。请参阅文档了解相关信息。

我们现已支持将备份导出到客户自己的云账户；更多信息，请参阅文档。

安全的托管升级为用户带来了显著价值，使其能够随着数据库不断演进和功能持续增加而始终保持最新。此次发布中，我们在升级过程中采用了“先建后拆” (make before break，或 MBB) 方法，进一步减少了对正在运行的工作负载的影响。

我们现已在合规区域支持 HIPAA，包括 AWS us-east-1 、 us-west-2 以及 GCP us-central1 、 us-east1 。希望开通的客户必须签署业务合作伙伴协议 (BAA) ，并部署到相应区域的合规版本。有关 HIPAA 的更多信息，请参阅文档。

您可以为服务安排升级时间。此功能仅适用于 Enterprise 层级服务。有关计划升级的更多信息，请参阅文档。

Golang、Python 和 NodeJS 客户端已支持 Dynamic、Variant 和 JSON 类型。

DBT 现已在 1.8.7 版本中支持可刷新materialized view。

JDBC 驱动程序 v2、clickhouse-java、Python 和 NodeJS 客户端现已支持基于 JWT 的身份验证。

JDBC / Java 将在 0.8.0 版本发布后提供支持——预计发布时间待定。

我们为 Prometheus 集成带来了多项改进：