Cloud 变更日志 - 2023

此次发布新增了 GCP 区域 (us-east1) ，支持通过自助方式保障端点连接的安全，增加了对更多集成的支持 (包括 DBT 1.7) ，并修复了大量缺陷、增强了安全性。

ClickHouse Cloud 现已在 GCP us-east1 (南卡罗来纳) 区域上线

现已支持通过 OpenAPI 搭建 AWS Private Link 和 GCP Private Service Connect

如果您具有 Developer 角色，即可无缝登录 SQL 控制台

简化了在初始引导期间设置空闲控制的流程

DBT 连接器：新增对最高至 v1.7 版本 DBT 的支持

Metabase：新增对 Metabase v0.48 的支持

PowerBI Connector：新增可在 PowerBI Cloud 上运行的支持

ClickPipes 内部用户的权限现已可配置

Kafka Connect 改进了去重逻辑以及对 Nullable 类型的摄取支持。 新增对文本型格式 (CSV、TSV) 的支持

Apache Beam：新增对 Boolean 和 LowCardinality 类型的支持

Node.js 客户端：新增对 Parquet 格式的支持

已修复 3 个安全漏洞——详见安全更新日志： CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) - 影响默认运行在 9000/tcp 端口上的原生接口的堆缓冲区溢出漏洞 CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) - 影响默认运行在 9000/tcp 端口上的原生接口的堆缓冲区溢出漏洞 CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) - FPC 压缩编解码器中的整数下溢漏洞



此版本升级了核心数据库，并改进了登录和身份验证流程，同时为 Kafka Connect Sink 添加了代理支持。

改进了登录和身份验证流程。

改进了 AI 查询建议，以更好地支持大型 schema。

Kafka Connect Sink：新增代理支持、 topic-tablename 映射，以及 Keeper exactly-once 传递属性配置功能。

映射，以及 Keeper exactly-once 传递属性配置功能。 Node.js 客户端：新增对 Parquet 格式的支持。

Metabase：新增对 datetimeDiff 函数的支持。

函数的支持。 Python 客户端：新增对列名中特殊字符的支持，并修复了 timezone 参数绑定问题。

此版本为亚洲的开发服务新增了更多区域支持，为客户管理的加密密钥引入了密钥轮换功能，细化了计费控制台中的税务设置，并修复了各受支持语言客户端中的一系列问题。

AWS 现已在 ap-south-1 (孟买) 和 ap-southeast-1 (新加坡) 区域提供开发服务

(孟买) 和 (新加坡) 区域提供开发服务 新增支持对客户管理的加密密钥 (CMEK) 进行密钥轮换

新增了在添加信用卡时配置更细化税务设置的功能

MySQL 通过 MySQL 增强了对 Tableau Online 和 QuickSight 的支持

Kafka Connector 引入了新的 StringConverter，以支持文本格式 (CSV、TSV) 新增了对 Bytes 和 Decimal 数据类型的支持 调整了可重试异常的处理逻辑，现始终会重试 (即使 errors.tolerance=all 也是如此)

Node.js 客户端 修复了流式处理大型数据集时结果损坏的问题

Python 客户端 修复了大批量插入时的超时问题 修复了 NumPy/Pandas Date32 问题 ​​- Golang 客户端 修复了向 JSON 列插入空 map、压缩缓冲区清理、查询转义，以及 IPv4 和 IPv6 在 zero/nil 值时触发 panic 的问题 为已取消的插入操作添加了 watchdog

DBT 改进了分布式表支持，并补充了相关测试



此版本改进了 SQL 控制台的易用性和性能，优化了 Metabase 连接器中的 IP 数据类型处理，并为 Java 和 Node.js 客户端新增了功能。

提升了 SQL 控制台的易用性 (例如，在多次执行查询时保留列宽)

提升了 SQL 控制台的性能

Java 客户端： 切换了默认网络库，以提升性能并复用已建立的连接 添加了代理支持 新增了使用 Trust Store 建立安全连接的支持

Node.js 客户端：修复了 insert 查询的 keep-alive 行为

Metabase：修复了 IPv4/IPv6 列序列化问题

此版本正式推出了适用于 Kafka、Confluent Cloud、Amazon MSK 以及 Kafka Connect ClickHouse Sink 的 ClickPipes，并提供了通过 IAM 角色保护 Amazon S3 访问的自助式工作流，以及 AI 辅助查询建议 (私有预览) 。

宣布 ClickPipes 正式发布——这是一项面向 Kafka、Confluent Cloud 和 Amazon MSK 的开箱即用数据摄取服务 (参见发布博客)

Kafka Connect ClickHouse Sink 已正式发布 扩展了对通过 clickhouse.settings 属性自定义 ClickHouse 设置的支持 改进了去重行为，以适应动态字段 新增了对 tableRefreshInterval 的支持，用于从 ClickHouse 重新获取表变更

修复了 PowerBI 与 ClickHouse 数据类型之间的 SSL 连接问题以及类型映射问题

此版本推出了 PowerBI Desktop 官方连接器的 Beta 版，改进了面向印度的信用卡支付处理，并对各受支持语言的客户端进行了多项改进。

新增剩余额度和支付重试功能，以支持来自印度的扣费

Kafka Connector：支持配置 ClickHouse 设置，新增 error.tolerance 配置项

配置项 PowerBI Desktop：发布官方连接器的 Beta 版本

Grafana：新增对 Point 地理类型的支持，修复 Data Analyst 仪表板中的面板，修复 timeInterval 宏

宏 Python 客户端：兼容 Pandas 2.1.0，停止支持 Python 3.7，新增对 Nullable JSON 类型的支持

Node.js 客户端：新增对 default_format 设置的支持

设置的支持 Golang 客户端：修复 bool 类型处理，移除字符串限制

此版本新增了对 ClickHouse 数据库 MySQL 接口的支持，推出了新的官方 Power BI 连接器，在Cloud 控制台中新增了“运行中的查询”视图，并将 ClickHouse 版本更新至 23.7。

新增了对 MySQL wire 协议 的支持；除其他用途外，这也使其能够兼容许多现有的 BI 工具。请联系支持团队，为您的组织启用此功能。

推出了新的官方 PowerBI 连接器

SQL 控制台新增了对“运行中的查询”视图的支持

新增了对 Azure 表函数的支持，将地理数据类型提升为生产就绪，并改进了连接性能——详情请参阅 23.5 版本发布博客

将 MongoDB 集成支持扩展至 6.0 版本——详情请参阅 23.6 版本发布博客

将写入 Parquet 格式的性能提升了 6 倍，新增了对 PRQL 查询语言的支持，并改进了 SQL 兼容性——详情请参阅 23.7 版本发布演示文稿

新增了数十项功能、性能改进和缺陷修复——有关 23.5、23.6、23.7 的详细信息，请参阅变更日志

Kafka Connector：新增对 Avro 日期和时间类型的支持

JavaScript 客户端：发布了适用于 Web 环境的稳定版本

Grafana：改进了过滤逻辑和数据库名称处理，并新增对亚秒级精度 TimeInteval 的支持

Golang 客户端：修复了多个与批次和异步数据加载相关的问题

Metabase：支持 v0.47，新增连接模拟身份功能，并修复了数据类型映射问题

此次发布带来了适用于 Kafka 的 ClickPipes 私有预览、全新的数据加载体验，以及通过 Cloud 控制台 从 URL 加载文件的功能。

推出了面向 Kafka 的 ClickPipes 私有预览。这是一款云原生集成引擎，可将从 Kafka 和 Confluent Cloud 摄取海量数据简化为只需点击几个按钮。请在此处加入候补名单。

JavaScript 客户端：发布了对 Web 环境 (浏览器、Cloudflare Workers) 的支持。代码已重构，便于社区为自定义环境创建连接器。

Kafka Connector：新增了对内联 schema 以及 Kafka 的 Timestamp 和 Time 类型的支持

Python 客户端：修复了插入压缩和 LowCardinality 读取问题

新增了数据加载体验，提供更多表创建配置选项

新增了通过 Cloud 控制台从 URL 加载文件的功能

优化了邀请流程，新增了加入其他组织以及查看所有待处理邀请的选项

此版本支持创建 Dedicated Services，新增位于澳大利亚的 AWS 区域，并支持使用您自己的密钥对磁盘上的数据进行加密。

新增 AWS 澳大利亚区域：悉尼 (ap-southeast-2)

为高要求、对延迟敏感的工作负载提供专用 tier 服务 (如需启用，请联系支持)

支持自带密钥 (BYOK) 对磁盘上的数据进行加密 (如需启用，请联系支持)

改进了面向非同期 INSERT 的可观测性指标仪表板

改进了聊天机器人与支持系统集成时的行为

NodeJS 客户端：修复了因套接字超时而导致连接失败的问题

Python 客户端：为插入查询添加了 QuerySummary，并支持数据库名称中的特殊字符

Metabase：更新了 JDBC 驱动版本，新增对 DateTime64 的支持，并进行了性能优化。

查询缓存 可以在 ClickHouse Cloud 中启用。启用后，默认会将成功的查询结果缓存 1 分钟，后续查询将使用缓存结果。

此次发布宣布 GCP 上的 ClickHouse Cloud 正式可用，新增了用于 Cloud API 的 Terraform provider，并将 ClickHouse 版本更新到 23.4。

GCP 上的 ClickHouse Cloud 现已正式 GA，并带来 GCP Marketplace 集成、支持 Private Service Connect 以及自动备份 (详见博客和新闻稿)

适用于 Cloud API 的 Terraform provider 现已可用

新增了统一的服务设置页面

调整了存储和计算的计量精度

Python 客户端：提升了插入性能，并重构了内部依赖以支持多进程

Kafka Connector：现可上传并安装到 Confluent Cloud，新增了针对临时连接问题的再試行机制，并可自动重置不正确的连接器状态

新增了对并行副本的 JOIN 支持 (如需启用，请联系支持团队)

提升了轻量级删除的性能

改进了大批量插入时的缓存机制

扩展了对非“default”用户创建本地字典的支持

此版本正式公开发布了用于 Control Plane 操作的 ClickHouse Cloud 程序化 API (详见博客) ，并新增了基于 IAM 角色的 S3 访问支持以及更多扩缩容选项。

支持 ClickHouse Cloud API。借助新的 Cloud API，您可以将服务管理无缝集成到现有的 CI/CD 流程中，并以编程方式管理服务

使用 IAM 角色访问 S3。您现在可以借助 IAM 角色安全地访问私有 Amazon Simple Storage Service (S3) 存储桶 (如需设置，请联系支持团队)

水平扩缩容。现在，需要更高并行度的工作负载最多可配置 10 个副本 (如需设置，请联系支持团队)

基于 CPU 的自动扩缩容。CPU 密集型工作负载现在可利用自动扩缩容策略中的额外触发条件

将 Dev 服务迁移到 Production 服务 (如需启用，请联系支持)

在实例创建流程中新增扩缩容配置选项

修复内存中不存在默认密码时的连接字符串问题

Golang 客户端：修复了原生协议中导致连接不平衡的问题，并新增了对自定义设置的支持

Nodejs 客户端：不再支持 nodejs v14，新增了对 v20 的支持

Kafka Connector：新增了对 LowCardinality 类型的支持

Metabase：修复了按时间范围进行分组的问题，并修复了内置 Metabase 查询对整数的支持问题

提升了写入密集型工作负载的效率和性能

部署了增量备份策略，进一步提升备份速度和效率

此次发布带来了 GCP 上 ClickHouse Cloud 的 Public Beta (详情请参阅博客) ， 扩展了管理员授予终止查询权限的能力， 并增强了 Cloud 控制台中 MFA 用户状态的可见性。

更新 ClickHouse Cloud on GCP 现已 GA，请参阅上方 6 月 20 日的条目。

注意 ClickHouse Cloud on GCP 现已 GA，请参阅上方的 6 月 20 日条目。

推出完全托管的存储与计算分离式 ClickHouse 产品，运行在 Google Compute 和 Google Cloud Storage 之上

现已在爱荷华 (us-central1) 、荷兰 (europe-west4) 和新加坡 (asia-southeast1) 区域提供

在这三个初始区域中，均支持 Development 和 Production 服务

默认提供强大的安全性：传输中的端到端加密、静态数据加密、IP allow list

Golang 客户端：新增支持代理环境变量

Grafana：新增可在 Grafana 数据源设置中指定 ClickHouse 自定义设置和代理环境变量的功能

Kafka Connector：改进了空记录的处理

在用户列表中新增了用于显示是否启用多因素身份验证 (MFA) 的标识

新增了管理员对终止查询权限的更细粒度控制

此版本新增了热力图图表类型，改进了账单使用情况页面，并优化了服务启动时间。

在 SQL 控制台中新增热力图图表类型

改进计费用量页面，显示各计费维度内已消耗的额度

Kafka 连接器：新增了针对临时性连接错误的再試行机制

Python 客户端：新增了 max_connection_age 设置，确保 HTTP 连接不会被永久复用。这有助于缓解某些负载均衡问题

设置，确保 HTTP 连接不会被永久复用。这有助于缓解某些负载均衡问题 Node.js 客户端：新增了对 Node.js v20 的支持

Java 客户端：改进了客户端证书身份验证支持，并新增了对嵌套 Tuple/Map/Nested 类型的支持

在存在大量 parts 时，提升了服务启动速度

优化了 SQL 控制台中取消长时间运行查询的逻辑

修复了导致“Cell Towers”示例数据集导入失败的问题

此版本将 ClickHouse 升级至 23.3，显著提升了冷读速度，并新增了与支持团队实时聊天的功能。

新增了与支持团队进行实时聊天的功能

Kafka 连接器：新增对 Nullable 类型的支持

Golang 客户端：新增对外部表的支持，并支持布尔值和指针类型的参数绑定

通过覆盖 max_table_size_to_drop 和 max_partition_size_to_drop 设置，可以删除大型表

通过 allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem 设置启用 S3 预读，提升冷读速度

轻量级删除已可用于生产环境——详情请参阅 23.3 版本发布博客

新增对多阶段 PREWHERE 的支持——详情请参阅 23.2 版本发布博客

数十项新功能、性能改进和错误修复——详见 23.3 和 23.2 的详细更新日志

此版本新增了用于获取云端 端点 的 API、可对最小空闲超时进行进阶控制的扩缩容功能，以及 Python 客户端查询方法对外部数据的支持。

新增了通过 Cloud Endpoints API 以编程方式查询 ClickHouse Cloud 端点的功能

在进阶扩缩容设置中新增了“最小空闲超时”设置

在数据加载模态框中，为 schema inference 新增了尽可能识别日期时间的功能

Metabase：新增对多个 schema 的支持

Go 客户端：修复了 TLS 空闲连接的存活检查

Python 客户端 为查询方法新增了对外部数据的支持 为查询结果新增时区支持 新增对 no_proxy / NO_PROXY 环境变量的支持 修复了 Nullable 类型的 NULL 值在服务器端的参数绑定问题



修复了在 SQL 控制台运行 INSERT INTO ... SELECT ... 时误用与 SELECT 查询相同行数限制的问题

此次发布新增了数据库密码复杂度规则，大幅提升了大型备份的恢复速度，并支持在 Grafana Trace View 中显示链路追踪数据。

核心数据库端点现已实施密码复杂度要求

缩短了恢复大型备份所需的时间

简化了引导流程，引入了新的基本值和更紧凑的界面

降低了注册和登录延迟

Grafana: 新增支持在 Trace View 中显示存储于 ClickHouse 的链路追踪数据 改进了时间范围筛选器，并新增支持表名中的特殊字符

Superset: 新增对 ClickHouse 的原生支持

Kafka Connect Sink: 新增自动日期转换和 Null 列处理

Metabase: 实现了与 v0.46 的兼容性

Python 客户端: 修复了临时表中的插入操作，并新增对 Pandas Null 的支持

Golang 客户端: 规范了带时区的 Date 类型

Java 客户端 在 SQL 解析器中新增对 compression、infile 和 outfile 关键字的支持 新增了接受凭据参数的重载 修复了 ON CLUSTER 的批次支持问题

Node.js 客户端 新增支持 JSONStrings、JSONCompact、JSONCompactStrings、JSONColumnsWithMetadata 格式 现在可为所有主要客户端方法提供 query_id



修复了一个导致新服务初始预配和启动耗时过长的问题

修复了一个因缓存配置错误导致查询性能下降的问题

此版本改进了可观测性仪表板，缩短了创建大型备份所需的时间，并添加了删除大型表和分区所需的配置。

新增进阶可观测性仪表板 (预览)

在可观测性仪表板中新增内存分配图表

改进了 SQL 控制台电子表格视图中的间距和换行处理

优化备份计划，仅在数据发生变更时执行备份

缩短大型备份的完成时间

新增支持在查询或连接级别覆盖设置 max_table_size_to_drop 和 max_partition_size_to_drop ，以提高删除表和分区的大小限制

和 ，以提高删除表和分区的大小限制 在查询日志中新增了源 IP，以便根据源 IP 强制实施配额和访问控制

Python 客户端: 改进了对 Pandas 的支持，并修复了时区相关问题

Metabase: 兼容 Metabase 0.46.x，并支持 SimpleAggregateFunction

Kafka-Connect: 隐式日期转换，以及对空值列的更好处理

Java 客户端: 支持将嵌套类型转换为 Java Map

此版本启用了 ClickHouse 23.1 核心版本中的部分功能，带来了与 Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) 的互操作性，并在活动日志中提供了进阶扩缩容和空闲调整选项。

新增了对 ClickHouse 23.1 中部分功能的支持，例如：

支持对 Map 类型执行 ARRAY JOIN

SQL 标准的十六进制和二进制字面量

新增函数，包括 age() 、 quantileInterpolatedWeighted() 、 quantilesInterpolatedWeighted()

、 、 generateRandom 在不带参数时可使用插入表的结构

在不带参数时可使用插入表的结构 改进了数据库创建和重命名逻辑，允许重新使用之前的名称

更多详情请参阅 23.1 发布的网络研讨会幻灯片和 23.1 发布变更日志

在活动日志中新增了对进阶扩缩容和空闲设置调整的记录

在重置密码邮件中新增了用户代理和 IP 信息

优化了 Google OAuth 的注册流程

加快大型服务从空闲状态恢复的速度

降低表和分区数量较多的服务的读取延迟

修复了重置 service 密码时未遵循密码策略的问题

组织邀请电子邮件验证改为不区分大小写

此次发布带来了官方支持的 Metabase 集成、一次重要的 Java 客户端 / JDBC 驱动程序更新，以及 SQL 控制台对视图和 materialized views 的支持。

SQL 控制台现已支持视图和 materialized views

提升了已停止或空闲实例的密码重置速度

通过更准确的活动跟踪，改进了缩容行为

修复了 SQL 控制台中 CSV 导出被截断的问题

修复了导致样本数据上传间歇性失败的问题

此版本将 ClickHouse 更新至 22.12，支持更多新的数据源字典，并提升了查询性能。

为更多数据源启用了字典支持，包括外部 ClickHouse、Cassandra、MongoDB、MySQL、PostgreSQL 和 Redis

JOIN 支持已扩展，现包含 Grace Hash Join

新增对读取 Binary JSON (BSON) 文件的支持

新增对 GROUP BY ALL 标准 SQL 语法的支持

新增用于固定精度十进制操作的数学函数

完整变更列表请参阅 22.12 发布博客 和 详细的 22.12 更新日志

改进了 SQL 控制台中的自动补全功能

默认区域现在会将所在大洲纳入考量

改进了 Billing Usage 页面，可同时显示计费单位和网站单位

DBT 发布 v1.3.2 新增对 delete+insert 增量策略的 Experimental 支持 新增 s3source 宏

Python 客户端 v0.4.8 新增文件插入支持 服务器端查询 参数绑定

Go 客户端 v2.5.0 减少压缩时的内存占用 服务器端查询 参数绑定



提升了在对象存储上读取大量小文件时的查询性能

对于新启动的服务，将 compatibility 设置为该服务首次启动时使用的版本

现在，使用“进阶扩缩容”滑块预留资源后会立即生效。