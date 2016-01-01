Cloud 变更日志 - 2022
2022 年 12 月 20 日
此版本支持管理员无缝登录 SQL 控制台，提升了冷读取的性能，并改进了 ClickHouse Cloud 用的 Metabase 连接器。
控制台变更
- 为管理员用户启用无缝访问 SQL 控制台
- 将新邀请用户的默认角色修改为“管理员”
- 新增入门引导调查
可靠性与性能
- 为长时间运行的 insert 查询增加了再试行逻辑，以便在发生网络故障时恢复
- 提升了冷读取场景下的读取性能
集成变更
- Metabase 插件 迎来了期待已久的 v0.9.1 重大更新。现已兼容最新版本的 Metabase，并已针对 ClickHouse Cloud 完成全面测试。
2022 年 12 月 6 日 - 正式发布
ClickHouse Cloud 现已达到生产就绪状态，具备 SOC2 Type II 合规认证、面向生产工作负载的可用性 SLA，以及公开的状态页面。此次发布还带来了多项重要新功能，包括 AWS Marketplace 集成、SQL 控制台 (供 ClickHouse 用户进行数据探索的工作台) ，以及 ClickHouse Academy (ClickHouse Cloud 中的自主学习平台) 。如需了解更多信息，请参阅这篇博客。
生产就绪
- 符合 SOC 2 Type II 标准 (详情请参阅博客和 Trust Center)
- ClickHouse Cloud 的公开状态页面
- 提供适用于生产场景的可用性 SLA
- 已在 AWS Marketplace 上架
主要新功能
- 推出 SQL 控制台，为 ClickHouse 用户提供数据探索工作台
- 上线 ClickHouse Academy，在 ClickHouse Cloud 中提供可自主安排进度的学习体验
定价和计量变更
- 将试用期延长至 30 天
- 推出固定容量、低月度开支的开发服务，非常适合入门项目以及开发/暂存环境
- 随着我们持续改进 ClickHouse Cloud 的运行和扩展能力，进一步下调了生产服务的价格
- 提高了计算资源用量计量的粒度和准确性
集成变更
- 已启用对 ClickHouse Postgres / MySQL 集成引擎的支持
- 新增了对 SQL 用户自定义函数 (UDF) 的支持
- 将 Kafka Connect sink 提升至 Beta 状态
- 通过引入有关版本、更新状态等信息的更丰富元数据，改进了集成界面
控制台变更
- Cloud 控制台现已支持多重身份验证
- 优化了移动设备上的 Cloud 控制台导航
文档变更
- 新增了 ClickHouse Cloud 专属的文档部分
缺陷修复
- 修复了一个已知问题：由于依赖关系解析，从备份中恢复并不总是能正常工作
2022年11月29日
此版本支持 SOC2 Type II 合规性，将 ClickHouse 版本升级至 22.11，并改进了多个 ClickHouse 客户端和集成。
常规变更
- 已达到 SOC 2 Type II 合规标准 (详情请参见博客和 Trust Center)
控制台变更
- 新增了“Idle”状态指示器，用于显示某个服务已被自动暂停
ClickHouse 22.11 版本升级
- 新增对 Hudi 和 DeltaLake 表引擎及表函数的支持
- 改进了 S3 的递归目录遍历
- 新增对复合时间间隔语法的支持
- 通过为插入操作增加重试机制，提高了插入可靠性
- 完整的变更列表请参见22.11 详细变更日志
集成
- Python 客户端：支持 v3.11，提升插入性能
- Go 客户端：修复对 DateTime 和 Int64 的支持问题
- JS 客户端：支持双向 SSL 身份验证
- dbt-clickhouse：支持 DBT v1.3
缺陷修复
- 修复了升级后仍显示旧版 ClickHouse 版本的问题
- 更改 "default" 账户的授权不再中断会话
- 新创建的非管理员账户默认不再具有系统表访问权限
此版本中的已知问题
- 由于依赖项解析问题，可能无法从备份中恢复
2022 年 11 月 17 日
此版本支持基于本地 ClickHouse 表和 HTTP 源创建字典，新增对孟买区域的支持，并优化了 Cloud 控制台的用户体验。
常规变更
控制台变更
- 优化了账单发票的格式
- 简化了付款方式录入界面
- 为备份增加了更细粒度的活动日志
- 改进了文件上传过程中的错误处理
缺陷修复
- 修复了一个缺陷：如果某些 parts 中存在单个大文件，可能导致备份失败
- 修复了一个缺陷：如果同时应用了访问列表变更，则无法从备份成功恢复
已知问题
- 由于依赖关系解析问题，可能无法从备份恢复
2022 年 11 月 3 日
此次发布移除了定价中的读写单位 (详见定价页面) ，将 ClickHouse 版本升级至 22.10，新增了对自助服务客户更高规格垂直扩缩容的支持，并通过更合理的默认值提高了可靠性。
常规变更
- 计费模型中已移除读写单位
配置变更
- 出于稳定性考虑，用户已无法再修改设置
allow_suspicious_low_cardinality_types、
allow_suspicious_fixed_string_types和
allow_suspicious_codecs(默认值为 false) 。
控制台变更
- 将付费客户自助垂直扩缩容的最高上限提升至 720GB 内存
- 改进了从备份恢复的流程，现可设置 IP 访问列表规则和密码
- 在服务创建对话框中为 GCP 和 Azure 引入了等候名单
- 改进了文件上传期间的错误处理
- 改进了账单管理流程
ClickHouse 22.10 版本升级
- 在存在大量大型 parts (至少 10 GiB) 时，通过放宽“parts 过多”阈值，改进了对象存储上的合并。这使单个表中的单个分区最多可支持 PB 级数据。
- 通过
min_age_to_force_merge_seconds设置增强了对合并的控制，可在达到指定时间阈值后执行合并。
- 新增了用于重置设置的 MySQL 兼容语法
SET setting_name = DEFAULT。
- 新增了用于 Morton 曲线编码、Java 整数哈希和随机数生成的函数。
- 完整变更列表请参见22.10 详细更新日志。
2022 年 10 月 25 日
此版本显著降低了小型工作负载的计算资源消耗，下调了计算价格 (详见 pricing 页面) ，通过更优的默认值提升了稳定性，并增强了 ClickHouse Cloud 控制台中的 Billing 和 Usage 视图。
常规变更
- 将服务的最小内存分配下调至 24G
- 将服务空闲超时时间从 30 分钟缩短至 5 分钟
配置变更
- 将 max_parts_in_total 从 100k 降至 10k。MergeTree 表的
max_parts_in_total设置默认值已从 100,000 下调至 10,000。作出这一修改的原因是，我们观察到，大量数据 parts 很可能会导致 Cloud 中的服务启动时间变长。大量 parts 通常表明分区键划分得过细，而这往往是无意中造成的，应当避免。此次默认值变更将有助于更早发现这类情况。
控制台变更
- 增强了试用用户在 Billing 视图中查看额度使用详情的体验
- 改进了 Usage 视图中的工具提示和帮助文本，并新增了指向定价页面的链接
- 改进了切换 IP 过滤选项时的操作流程
- 在 Cloud Console 中新增了重新发送电子邮件确认按钮
2022 年 10 月 4 日 - Beta
ClickHouse Cloud 于 2022 年 10 月 4 日进入 Public Beta 阶段。更多信息请参阅这篇博客。
ClickHouse Cloud 版本基于 ClickHouse 核心 v22.10。有关兼容功能列表，请参阅 Cloud 兼容性指南。