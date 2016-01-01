Cloud 变更日志 - 2022

此版本支持管理员无缝登录 SQL 控制台，提升了冷读取的性能，并改进了 ClickHouse Cloud 用的 Metabase 连接器。

为管理员用户启用无缝访问 SQL 控制台

将新邀请用户的默认角色修改为“管理员”

新增入门引导调查

为长时间运行的 insert 查询增加了再试行逻辑，以便在发生网络故障时恢复

提升了冷读取场景下的读取性能

Metabase 插件 迎来了期待已久的 v0.9.1 重大更新。现已兼容最新版本的 Metabase，并已针对 ClickHouse Cloud 完成全面测试。

ClickHouse Cloud 现已达到生产就绪状态，具备 SOC2 Type II 合规认证、面向生产工作负载的可用性 SLA，以及公开的状态页面。此次发布还带来了多项重要新功能，包括 AWS Marketplace 集成、SQL 控制台 (供 ClickHouse 用户进行数据探索的工作台) ，以及 ClickHouse Academy (ClickHouse Cloud 中的自主学习平台) 。如需了解更多信息，请参阅这篇博客。

符合 SOC 2 Type II 标准 (详情请参阅博客和 Trust Center)

ClickHouse Cloud 的公开状态页面

提供适用于生产场景的可用性 SLA

已在 AWS Marketplace 上架

推出 SQL 控制台，为 ClickHouse 用户提供数据探索工作台

上线 ClickHouse Academy，在 ClickHouse Cloud 中提供可自主安排进度的学习体验

将试用期延长至 30 天

推出固定容量、低月度开支的开发服务，非常适合入门项目以及开发/暂存环境

随着我们持续改进 ClickHouse Cloud 的运行和扩展能力，进一步下调了生产服务的价格

提高了计算资源用量计量的粒度和准确性

已启用对 ClickHouse Postgres / MySQL 集成引擎的支持

新增了对 SQL 用户自定义函数 (UDF) 的支持

将 Kafka Connect sink 提升至 Beta 状态

通过引入有关版本、更新状态等信息的更丰富元数据，改进了集成界面

Cloud 控制台现已支持多重身份验证

优化了移动设备上的 Cloud 控制台导航

新增了 ClickHouse Cloud 专属的文档部分

修复了一个已知问题：由于依赖关系解析，从备份中恢复并不总是能正常工作

此版本支持 SOC2 Type II 合规性，将 ClickHouse 版本升级至 22.11，并改进了多个 ClickHouse 客户端和集成。

已达到 SOC 2 Type II 合规标准 (详情请参见博客和 Trust Center)

新增了“Idle”状态指示器，用于显示某个服务已被自动暂停

新增对 Hudi 和 DeltaLake 表引擎及表函数的支持

改进了 S3 的递归目录遍历

新增对复合时间间隔语法的支持

通过为插入操作增加重试机制，提高了插入可靠性

完整的变更列表请参见22.11 详细变更日志

Python 客户端：支持 v3.11，提升插入性能

Go 客户端：修复对 DateTime 和 Int64 的支持问题

JS 客户端：支持双向 SSL 身份验证

dbt-clickhouse：支持 DBT v1.3

修复了升级后仍显示旧版 ClickHouse 版本的问题

更改 "default" 账户的授权不再中断会话

新创建的非管理员账户默认不再具有系统表访问权限

由于依赖项解析问题，可能无法从备份中恢复

此版本支持基于本地 ClickHouse 表和 HTTP 源创建字典，新增对孟买区域的支持，并优化了 Cloud 控制台的用户体验。

新增支持从本地 ClickHouse 表和 HTTP 源创建字典

新增对 Mumbai 区域的支持

优化了账单发票的格式

简化了付款方式录入界面

为备份增加了更细粒度的活动日志

改进了文件上传过程中的错误处理

修复了一个缺陷：如果某些 parts 中存在单个大文件，可能导致备份失败

修复了一个缺陷：如果同时应用了访问列表变更，则无法从备份成功恢复

由于依赖关系解析问题，可能无法从备份恢复

此次发布移除了定价中的读写单位 (详见定价页面) ，将 ClickHouse 版本升级至 22.10，新增了对自助服务客户更高规格垂直扩缩容的支持，并通过更合理的默认值提高了可靠性。

计费模型中已移除读写单位

出于稳定性考虑，用户已无法再修改设置 allow_suspicious_low_cardinality_types 、 allow_suspicious_fixed_string_types 和 allow_suspicious_codecs (默认值为 false) 。

将付费客户自助垂直扩缩容的最高上限提升至 720GB 内存

改进了从备份恢复的流程，现可设置 IP 访问列表规则和密码

在服务创建对话框中为 GCP 和 Azure 引入了等候名单

改进了文件上传期间的错误处理

改进了账单管理流程

在存在大量大型 parts (至少 10 GiB) 时，通过放宽“parts 过多”阈值，改进了对象存储上的合并。这使单个表中的单个分区最多可支持 PB 级数据。

通过 min_age_to_force_merge_seconds 设置增强了对合并的控制，可在达到指定时间阈值后执行合并。

设置增强了对合并的控制，可在达到指定时间阈值后执行合并。 新增了用于重置设置的 MySQL 兼容语法 SET setting_name = DEFAULT 。

。 新增了用于 Morton 曲线编码、Java 整数哈希和随机数生成的函数。

完整变更列表请参见22.10 详细更新日志。

此版本显著降低了小型工作负载的计算资源消耗，下调了计算价格 (详见 pricing 页面) ，通过更优的默认值提升了稳定性，并增强了 ClickHouse Cloud 控制台中的 Billing 和 Usage 视图。

将服务的最小内存分配下调至 24G

将服务空闲超时时间从 30 分钟缩短至 5 分钟

将 max_parts_in_total 从 100k 降至 10k。MergeTree 表的 max_parts_in_total 设置默认值已从 100,000 下调至 10,000。作出这一修改的原因是，我们观察到，大量数据 parts 很可能会导致 Cloud 中的服务启动时间变长。大量 parts 通常表明分区键划分得过细，而这往往是无意中造成的，应当避免。此次默认值变更将有助于更早发现这类情况。

增强了试用用户在 Billing 视图中查看额度使用详情的体验

改进了 Usage 视图中的工具提示和帮助文本，并新增了指向定价页面的链接

改进了切换 IP 过滤选项时的操作流程

在 Cloud Console 中新增了重新发送电子邮件确认按钮

ClickHouse Cloud 于 2022 年 10 月 4 日进入 Public Beta 阶段。更多信息请参阅这篇博客。

ClickHouse Cloud 版本基于 ClickHouse 核心 v22.10。有关兼容功能列表，请参阅 Cloud 兼容性指南。