云更新日志

除了此 ClickHouse 云更新日志外，请参阅云兼容性页面。

新的 UsageCost API 端点：API 规范现在支持新的端点以检索使用信息。此端点适用于组织，并且可以查询最多31天的使用成本。可以检索的指标包括存储、计算、数据传输和 ClickPipes。有关详细信息，请参阅文档。

Terraform 提供者 v2.1.0 版本支持启用 MySQL 端点。

在此部署模型中，数据平面组件（计算、存储、备份、日志、指标） 运行在客户 VPC 中，而控制平面（网络访问、API 和计费） 则仍存于 ClickHouse VPC 中。这种设置非常适合需要遵守严格数据驻留要求的大型工作负载，确保所有数据保持在安全的客户环境内。

有关更多详细信息，请参考 BYOC 的文档 或阅读我们的公告博客文章。

联系我们以请求访问。

Postgres CDC 连接器用于 ClickPipes 现在处于公开测试阶段。此功能允许用户无缝地将其 Postgres 数据库复制到 ClickHouse 云。

要开始，请参考 ClickPipes Postgres CDC 连接器的文档。

有关客户使用案例和功能的更多信息，请参阅着陆页和发布博客。

ClickHouse Cloud 现在支持PCI 合规服务，适用于企业级客户在us-east-1和us-west-2区域。希望在 PCI 合规环境中启动服务的用户可以联系support以获取帮助。

对 ClickHouse Cloud 在**Google Cloud Platform (GCP)上的透明数据加密 (TDE)和客户管理的加密密钥 (CMEK)**的支持现已可用。

ClickHouse Cloud 现在在AWS 中东（阿联酋）me-central-1区域新增区域支持。

为了促进最佳实践并确保 ClickHouse Cloud 的稳定使用，我们引入了用于表、数据库、分区和分片数量的保护措施。

我们致力于调整我们的产品，以满足客户日益变化的需求。自 GA 登场两年以来，ClickHouse Cloud 已大幅演变，我们获得了对客户如何利用我们的云产品的宝贵洞察。

我们引入新功能以优化 ClickHouse Cloud 服务的大小和成本效益。这些功能包括计算-计算分离、高性能机器类型和单副本服务。我们还在自动扩展和管理升级方面进行了变革，以更无缝和更具反应能力的方式进行执行。

我们增加了新的企业级以满足最苛刻的客户和工作负载的需求，专注于行业特定的安全和合规特性，更加控制底层硬件和升级，以及高级灾难恢复功能。

为了支持这些变化，我们正在重组我们当前的开发和生产层，以更好地匹配我们不断发展的客户基础使用我们的产品的方式。我们正在引入基础层，面向那些测试新想法和项目的用户，以及规模层，面向处理生产工作负载和大规模数据的用户。

您可以在博客中阅读有关这些及其他功能变化的信息。现有客户需要采取行动以选择新计划。面向客户的沟通已通过电子邮件发送给组织管理员，以下常见问题解答涵盖了关键变更和时间表。

计算-计算分离（也称为“仓库”）现已全面上线；有关更多详细信息，请参考博客和文档。

我们引入了“单副本服务”的概念，既作为独立产品，也作为仓库中的一部分。作为独立产品，单副本服务有大小限制，适用于小型测试工作负载。在仓库中，单副本服务可以以更大的规模部署，适用于不需要高可用性的大规模工作负载，例如可重启的 ETL 作业。

我们引入了一种新的垂直扩展机制，用于计算副本，我们称之为“Make Before Break”（MBB）。这一方法在移除旧副本之前添加一个或多个新大小的副本，防止在扩展操作中丢失任何容量。通过消除移除现有副本和添加新副本之间的间隙，MBB 创建了一个更加无缝和不干扰的扩展过程。这在规模扩展场景中特别有利，因为高资源利用率触发了对额外容量的需求，而提前移除副本只会加剧资源限制。

水平扩展现已全面上线。用户可以通过 API 和云控制台添加额外的副本以扩展其服务。有关信息，请参阅文档。

我们现在支持客户将备份导出到他们自己的云帐户；有关更多信息，请参阅文档。

安全的管理升级通过允许用户与数据库保持最新状态，给我们用户带来了显著价值，使他们在新增功能时及时跟进。通过这一推出，我们将“在破坏之前做好准备”（或 MBB）的方法应用于升级，进一步减少对运行工作负载的影响。

我们现在在合规地区支持 HIPAA，包括 AWS us-east-1 、 us-west-2 和 GCP us-central1 、 us-east1 。希望加入的客户必须签署商业合作协议 (BAA) 并部署至合规版本的区域。有关 HIPAA 的更多信息，请参阅文档。

用户可以为其服务安排升级。此功能仅支持企业级服务。有关定时升级的更多信息，请参阅文档。

Golang、Python和NodeJS客户端已添加对动态、变体和 JSON 类型的支持。

DBT 现在在 1.8.7 发布中支持可刷新的物化视图。

在 JDBC 驱动程序 v2、clickhouse-java、Python 和 NodeJS 客户端中增加了对基于 JWT 的身份验证的支持。

JDBC / Java 将在0.8.0 中发布 - 预计发布日期待定。

我们为 Prometheus 集成增加了多个增强功能：

组织级端点 。我们对 ClickHouse Cloud 的 Prometheus 集成进行了增强。除了服务级指标外，API 现在还包括用于 组织级指标 的端点。此新端点自动收集您组织中所有服务的指标，简化将指标导出到您的 Prometheus 收集器的过程。这些指标可以与 Grafana 和 Datadog 等可视化工具集成，以更全面地了解您组织的绩效。 此功能现在对所有用户可用。您可以在这里找到更多详细信息。

过滤指标。我们在 ClickHouse Cloud 的 Prometheus 集成中增加了支持返回过滤指标列表的功能。此功能通过使您可以集中于监控服务健康至关重要的指标来帮助减少响应有效载荷的大小。 此功能通过 API 中的可选查询参数提供，使您更容易优化数据收集并简化与 Grafana 和 Datadog 等工具的集成。 过滤指标功能现在对所有用户可用。您可以在这里找到更多详细信息。

您现在可以将新的市场订阅附加到现有的 ClickHouse Cloud 组织。一旦您完成订阅市场并重定向到 ClickHouse Cloud，您可以将过去创建的现有组织连接到新的市场订阅。从这一点起，您在组织中的资源将通过市场进行计费。

现在可以限制 API 密钥的过期选项，因此您不会生成未过期的 OpenAPI 密钥。请联系 ClickHouse Cloud 支持团队以为您的组织启用这些限制。

组织管理员现在可以向特定通知添加更多电子邮件地址作为附加收件人。如果您希望向别名或您组织内可能不是 ClickHouse Cloud 用户的其他用户发送通知，这非常有用。要进行配置，请从云控制台转到通知设置并编辑要接收电子邮件通知的电子邮件地址。

AWS 的自带云现已以 Beta 形式提供。此部署模型允许您在自己的 AWS 账户中部署和运行 ClickHouse Cloud。我们支持在 11 个以上的 AWS 区域进行部署，并且还会增加更多区域。请联系我们以获取访问权限。请注意，此部署仅保留给大规模部署。

此即插即用集成使客户能够到几次点击将其 Postgres 数据库复制到 ClickHouse Cloud，并利用 ClickHouse 实现快速分析。您可以使用此连接器进行持续复制和从 Postgres 的一次性迁移。

本周，我们很高兴地宣布 ClickHouse Cloud 中的仪表盘 Beta 发布。通过仪表盘，用户可以将保存的查询转换为可视化，组织可视化到仪表盘，并使用查询参数与仪表盘进行交互。要开始使用，请按照仪表盘文档。

我们兴奋地宣布 ClickHouse Cloud 中查询 API 端点的 GA 发布。查询 API 端点允许您仅需几次点击即可为保存的查询生成 RESTful API 端点，并开始在应用程序中消费数据，而无需处理语言客户端或身份验证复杂性。自初始发布以来，我们已推出了一系列改进，包括：

减少端点延迟，尤其是对于冷启动

增加端点 RBAC 控制

可配置的 CORS 允许域

结果流式处理

支持所有 ClickHouse 兼容的输出格式

除了这些改进外，我们还很高兴地宣布通用查询 API 端点，利用我们现有的框架，允许您对 ClickHouse Cloud 服务执行任意 SQL 查询。可以通过服务设置页面启用和配置通用端点。

要开始使用，请访问查询 API 端点文档。

我们正在 ClickHouse Cloud 中推出原生 JSON 支持的测试版。要开始使用，请联系支持以启用您的云服务。

我们宣布向量相似性索引用于近似向量搜索的提前访问！

ClickHouse 已经为基于向量的用例提供了强大的支持，具有广泛的距离函数和执行线性扫描的能力。此外，最近我们增加了一种实验性的近似向量搜索方法，该方法由 usearch库和层次可导航小世界（HNSW）近似最近邻搜索算法提供。

要开始使用，请注册提前访问候补名单。

关于客户遇到 MEMORY_LIMIT_EXCEEDED 异常的通知电子邮件已发送给客户。

请升级到：

Kafka-Connect: > 1.2.5

ClickHouse-Connect（Java）：> 0.8.6

您现在可以授予对特定数据源（如 AWS MSK）的单向访问。通过 AWS PrivateLink 和 VPC Lattice 进行的跨 VPC 资源访问，您可以在 VPC 和帐户边界之间，甚至从本地网络共享单个资源，而无需在公共网络上妥协隐私和安全。要开始并设置资源共享，请阅读公告文章。

您现在可以使用 IAM 身份验证连接到具有 AWS MSK ClickPipes 的 MSK broker。要开始，请查看我们的文档。

从现在开始，任何在 AWS 上创建的新服务将允许最大可用副本大小为 236 GiB。

以前，允许您监控 ClickHouse 服务器指标和硬件资源利用率的高级可观察性仪表板仅在开源 ClickHouse 中可用。我们很高兴地宣布此功能现在已在 ClickHouse Cloud 控制台中可用！

该仪表板允许您基于system.dashboards表查看查询，在一个综合的用户界面中。访问 监控 > 服务健康 页面，立即开始使用高级可观察性仪表板。

我们显著改善了自动完成功能，允许您在编写查询时使用新的 AI Copilot 进行在线 SQL 完成！ 通过切换任何 ClickHouse Cloud 服务的**“启用行内代码补全”**设置，即可启用此功能。

您现在可以将组织中的用户分配给新的计费角色，使他们可以查看和管理计费信息，而无需赋予他们配置或管理服务的能力。只需邀请新用户或编辑现有用户的角色以分配计费角色。

ClickHouse Cloud 现在提供针对多个计费和扩展事件的控制台内和电子邮件通知。客户可以通过云控制台通知中心配置这些通知，以仅在 UI 上显示、接收电子邮件或两者兼而有之。您可以在服务级别配置您收到的通知的类别和严重性。

未来，我们将增加其他事件的通知，以及接收通知的其他方式。

请查看ClickHouse 文档，了解有关如何为您的服务启用通知的更多信息。

寻求提高保护健康信息（PHI）安全性的客户现在可以在Google Cloud Platform (GCP)上加入 ClickHouse Cloud。ClickHouse 已实施 HIPAA 安全规则规定的管理、物理和技术保护措施，现在具有可配置的安全设置，以便根据您的具体用例和工作负载实施有关信息。有关可用安全设置的更多信息，请查看我们的安全共享责任模型。

在 GCP us-central-1 中提供的服务面向具有专用服务类型的客户，并且需要商业合作协议 (BAA)。请联系sales或support以请求访问此功能或加入附加 GCP、AWS 和 Azure 区域的候补名单。

我们最近宣布了 AWS 上的计算-计算分离的私有预览。我们很高兴地宣布它现在在 GCP 和 Azure 中可用。

计算-计算分离允许您将特定服务指定为读写或只读服务，使您能够为应用程序设计优化的计算配置，以提高成本和性能。有关详细信息，请阅读文档。

使用多因素身份验证的客户现在可以获取恢复代码，以防手机丢失或意外删除令牌。首次注册 MFA 的客户将在设置时提供代码。已存在的 MFA 客户可以通过移除现有 MFA 令牌并添加新的来获取恢复代码。

我们很高兴地分享 ClickPipes 的最新更新，这是将数据引入 ClickHouse 服务的最简单方式！这些新功能旨在增强您对数据摄取的控制，并提供对性能指标的更大可见性。

用于 Kafka 的自定义身份验证证书

ClickPipes for Kafka 现在支持使用 SASL 和公共 SSL/TLS 的 Kafka broker 的自定义身份验证证书。您可以在 ClickPipe 设置过程中轻松上传自己的证书，以确保与 Kafka 的更安全连接。

引入 Kafka 和 Kinesis 的延迟指标

性能可见性至关重要。ClickPipes 现在具有延迟图表，向您提供消息生产（无论来自 Kafka 主题还是 Kinesis 流）到 ClickHouse 云摄取之间的时间的洞察。通过此新指标，您可以更紧密地监视数据管道的性能并进行相应优化。

Kafka 和 Kinesis 的扩展控制（私人测试版）

高吞吐量可能需要额外资源以满足数据量和延迟需求。我们正在引入 ClickPipes 的水平扩展，可通过我们的云控制台直接使用。此功能目前处于私有测试阶段，允许您根据需求更有效地扩展资源。请联系support以加入测试。

Kafka 和 Kinesis 的原始消息摄取

现在可以不解析整个 Kafka 或 Kinesis 消息进行摄取。ClickPipes 现在支持 _raw_message 虚拟列，允许用户将完整消息映射到单个字符串列。这使您可以根据需要处理原始数据。

Terraform 允许您以编程方式控制 ClickHouse Cloud 服务，然后将您的配置存储为代码。我们的 Terraform 提供者已经有近 200,000 次下载，如今正式发布 v1.0.0！这个新版本包括更好的重试逻辑和一个新的资源，以将私有端点附加到 ClickHouse Cloud 服务。您可以在此处下载 Terraform 提供者，并在此处查看完整更新日志。

我们自豪地宣布我们 2024 年 SOC 2 类型 II 报告和更新的 ISO 27001 证书均可用，这两个文件涵盖了我们新推出的 Azure 服务以及 AWS 和 GCP 服务的持续覆盖。

我们的 SOC 2 类型 II 展示了我们在实现安全性、可用性、处理完整性和客户对 ClickHouse 用户提供的服务的机密性方面的持续承诺。有关更多信息，请查看美国注册会计师协会（AICPA）发布的SOC 2 - 服务组织的 SOC：信任服务标准和国际标准化组织（ISO）的ISO/IEC 27001 是什么。

请还查看我们的信任中心以获取安全和合规文档及报告。

对于现有的 ClickHouse Cloud 服务，副本处理读取和写入，没有办法配置特定副本仅处理一种操作。我们即将推出的新功能称为计算-计算分离，允许您将特定服务指定为读写或只读服务，使您能够为应用程序设计优化的计算配置，以提高成本和性能。

我们的新计算-计算分离功能使您能够创建多个计算节点组，每个组具有自己的端点，使用相同的对象存储文件夹，因此具有相同的表、视图等。有关更多信息，请在此处阅读计算-计算分离。如果您希望在私人预览中访问此功能，请联系我们。

ClickPipes 是将数据引入 ClickHouse Cloud 的最简单方式。我们高兴地宣布ClickPipes用于 S3 和 GCS 现已全面可用。ClickPipes 支持一次性批量摄取和“连续模式”。一个摄取任务将从特定远程存储桶加载匹配模式的所有文件到 ClickHouse 目标表。在“连续模式”下，ClickPipes 作业将不断运行，将新添加到远程对象存储桶的匹配文件摄取。这样，用户可以将任何对象存储存储桶转变为一个完全成熟的临时区域，以便将数据引入 ClickHouse Cloud。有关 ClickPipes 的更多信息，请查看我们的文档。

在我们上一个云更改日志中，我们宣布了从 ClickHouse Cloud 导出 Prometheus 指标的私有预览。此功能允许您使用 ClickHouse Cloud API 将您的指标导入到 Grafana 和 Datadog 等工具中进行可视化。我们很高兴地宣布，此功能现已 正式上线。请查看 我们的文档 以了解有关此功能的更多信息。

ClickHouse 提供了类似 DESCRIBE 的命令，允许您检查您的表以审查架构。这些命令输出到控制台，但通常不方便使用，因为您需要组合多个查询才能检索有关您的表和列的所有相关数据。

我们最近在云控制台中推出了 Table Inspector，允许您在用户界面中检索重要的表和列信息，而无需编写 SQL。您可以通过查看云控制台来尝试您服务的表检测器。它提供关于您的架构、存储、压缩等的信息，并在一个统一界面中展示。

我们的 Java Client 是用户连接 ClickHouse 的最受欢迎的客户端之一。我们希望使其更加简单和直观，包括重新设计的 API 和各种性能优化。这些更改将使您更容易从 Java 应用程序连接到 ClickHouse。您可以在这篇 博客文章 中阅读有关如何使用更新后的 Java Client 的更多信息。

在过去的两年里，我们一直在努力开发一个新的查询分析和优化分析器。此分析器改善了查询性能，并将允许我们进行进一步的优化，包括更快和更高效的 JOIN 。以前，新用户需要使用设置 allow_experimental_analyzer 启用此功能。此改进分析器现在在新的 ClickHouse Cloud 服务中默认可用。

敬请期待我们将对分析器进行更多改进，因为我们还有许多优化计划！

我们首次在 今年五月 宣布了对 Microsoft Azure 的支持。本次云发布中，我们很高兴地宣布，我们的 Azure 支持已从 Beta 过渡到正式发布。ClickHouse Cloud 现在可在所有三大主要云平台上使用：AWS、Google Cloud Platform 和现在的 Microsoft Azure。

本次发布还包括通过 Microsoft Azure Marketplace 进行订阅的支持。该服务最初将在以下区域提供支持：

美国：西部美国 3（亚利桑那州）

美国：东部美国 2（弗吉尼亚州）

欧洲：德国西南部（法兰克福）

如果您希望支持任何特定区域，请 与我们联系。

我们在云控制台中推出的新查询洞察用户界面使 ClickHouse 的内置查询日志更容易使用。ClickHouse 的 system.query_log 表是查询优化、调试和监控整体集群健康和性能的重要信息来源。唯一的注意事项是：由于有 70 多个字段，每个查询都有多个记录，理解查询日志代表了陡峭的学习曲线。查询洞察的初始版本为未来简化查询调试和优化模式提供了蓝图。我们非常希望听到您的反馈，因为我们将继续对该功能进行迭代，因此请与我们联系——您的意见将受到极大重视！

或许是我们最受欢迎的请求之一：您现在可以从 ClickHouse Cloud 导出 Prometheus 指标到 Grafana 和 Datadog 进行可视化。Prometheus 提供了一个开源解决方案来监控 ClickHouse 并设置自定义警报。您可以通过 ClickHouse Cloud API 访问 ClickHouse Cloud 服务的 Prometheus 指标。此功能当前处于私有预览阶段。请与 支持团队 联系，以为您的组织启用此功能。

直到最近，每当您设置新的 Kafka Connector for ClickPipes 时，它总是从 Kafka 主题的开头消费数据。在这种情况下，当您需要重新处理历史数据、监控新到来的数据或从精确的点恢复时，它可能不够灵活。

Kafka 的 ClickPipes 添加了一个新功能，增强了对 Kafka 主题的数据消费的灵活性和控制。您现在可以配置从哪个偏移量开始消费数据。

提供以下选项：

从开始：从 Kafka 主题的开始处开始消费数据。此选项非常适合需要重新处理所有历史数据的用户。

从最新：从最近的偏移量开始消费数据。此选项对只对新消息感兴趣的用户非常有用。

从时间戳：从在特定时间戳时或之后生产的消息开始消费数据。此功能允许更精确的控制，帮助用户从特定时间点恢复处理。

快速发布渠道允许您的服务提前接收更新。以前，此功能需要支持团队的帮助才能启用。现在，您可以通过 ClickHouse Cloud 控制台直接为您的服务启用此功能。只需导航到 设置，然后点击 注册快速发布。您的服务将立即收到最新更新！

ClickHouse Cloud 支持 horizontal scaling，或向您的服务添加相同大小的附加副本的能力。水平扩展提高了性能和并行性，以支持并发查询。之前，添加更多副本需要使用 ClickHouse Cloud 控制台或 API。现在，您可以使用 Terraform 添加或删除服务中的副本，从而允许您在需要时以编程方式扩展您的 ClickHouse 服务。

有关更多信息，请查看 ClickHouse Terraform provider。

当您编写 SQL 查询时，您的团队中的其他人很可能也会发现该查询有用。以前，您必须通过 Slack 或电子邮件发送查询，并且如果您对该查询进行编辑，则无法自动向团队成员发送更新。

我们很高兴地宣布，您现在可以通过 ClickHouse Cloud 控制台轻松共享查询。从查询编辑器，您可以直接与您的整个团队或特定团队成员共享查询。您还可以指定他们是仅有读取或写入权限。点击查询编辑器中的 共享 按钮以尝试新的共享查询功能。

我们终于推出了在 Microsoft Azure 上创建 ClickHouse Cloud 服务的能力！我们已经有许多客户在生产中使用 ClickHouse Cloud 运行在 Azure 的服务，作为我们私有预览程序的一部分。现在，任何人都可以在 Azure 上创建自己的服务。您在 AWS 和 GCP 上支持的所有喜爱的 ClickHouse 功能也将在 Azure 上运行。

我们预计将在接下来的几周内完成 ClickHouse Cloud for Azure 的正式发布。要了解更多信息，请阅读这篇 博客文章，或通过 ClickHouse Cloud 控制台使用 Azure 创建您的新服务。

注意：Development 服务目前不支持 Azure。

我们的 Private Link 功能允许您将 ClickHouse Cloud 服务与您云提供商帐户中的内部服务连接，而无需将流量直接引导到公共互联网，从而节省成本并提高安全性。之前，这很难设置，并需要使用 ClickHouse Cloud API。

您现在可以通过 ClickHouse Cloud 控制台直接进行几次点击即可配置私人端点。只需转到您服务的 设置，进入 安全 部分，然后单击 设置私人端点。

ClickPipes 是 ClickHouse Cloud 提供的专属服务，可无代码导入数据。Amazon Kinesis 是 AWS 的完全托管流服务，用于导入和存储数据流以供处理。我们很高兴推出 ClickPipes beta 用于 Amazon Kinesis，这是我们请求最多的集成之一。我们希望向 ClickPipes 添加更多集成，所以请告诉我们您希望支持哪些数据源！有关此功能的更多信息，请 点击这里。

您可以在云控制台中试用新的 Amazon Kinesis 集成：

备份对每个数据库（无论其可靠性如何）都很重要，自 ClickHouse Cloud 开始以来，我们一直非常重视备份。本周，我们推出了可配置备份，提供更大的灵活性以满足您的服务备份需求。您现在可以控制开始时间、保留和频率。此功能适用于 Production 和 Dedicated 服务，不适用于 Development 服务。由于此功能处于私有预览阶段，请联系 [email protected] 以启用此功能。有关可配置备份的更多信息，请 点击这里。

当您为 ClickHouse 编写 SQL 查询时，仍然需要通过驱动程序连接到 ClickHouse，以将查询暴露给您的应用程序。现在，利用我们的 Query Endpoints 功能，您可以直接从 API 执行 SQL 查询，而无需任何配置。您可以指定查询端点返回 JSON、CSV 或 TSV。在云控制台中单击 "分享" 按钮以尝试此新功能。

ClickHouse 开发培训课程中提供了 12 个免费的培训模块。在本周之前，没有官方的方式来证明您对 ClickHouse 的掌握。我们最近推出了官方考试，成为 ClickHouse Certified Developer。完成此考试将允许您向当前和潜在的雇主展示您在 ClickHouse 各个主题（包括数据摄取、建模、分析、性能优化等）上的掌握。您可以 点击这里 参加考试，或在这篇 博客文章 中了解有关 ClickHouse 认证的更多信息。

您可能已经注意到我们新发布的云控制台中有一个新部分，称为 "数据源"。 "数据源" 页面由 ClickPipes 提供支持，这是 ClickHouse Cloud 的原生功能，允许您轻松地从各种来源插入数据到 ClickHouse Cloud。

我们最近的 ClickPipes 更新增加了直接从 Amazon S3 和 Google Cloud Storage 上传数据的能力。虽然您仍然可以使用我们内置的表函数，ClickPipes 是通过我们的用户界面完全管理的服务，可以让您仅需几次点击即可从 S3 和 GCS 中摄取数据。此功能仍处于私有预览阶段，但您今天可以通过云控制台试用。

ClickHouse 能够快速查询您所有的大型数据集，但当然，您的数据必须首先插入到 ClickHouse 中。多亏了 Fivetran 提供的全面连接器，用户现在可以迅速从 500 多个来源快速加载数据。无论您需要从 Zendesk、Slack 还是您喜欢的任何应用程序加载数据，新的 ClickHouse 目标 Fivetran 现在允许您将 ClickHouse 作为应用程序数据的目标数据库。

这是一个开源集成，经过我们集成团队几个月的努力工作而开发。您可以在 这里查看我们的发布博客文章 和 GitHub 存储库。

控制台更改

SQL 控制台中的输出格式支持

集成更改

ClickPipes Kafka 连接器支持多代理设置

PowerBI 连接器支持提供 ODBC 驱动程序配置选项。

此版本引入了 ClickHouse Cloud 的新 AWS 东京区域（ ap-northeast-1 ）。因为我们希望 ClickHouse 成为最快的数据库，我们不断增加更多区域，以尽可能减少延迟。您可以在更新的云控制台中在东京创建新服务。

其他更改：

ClickPipes for Kafka 的 Avro 格式支持现在已经正式上线

为 Terraform 提供者实现对导入资源（服务和私人端点）的完全支持

NodeJS 客户端主要稳定版本：改进了查询 + ResultSet 的 TypeScript 支持，URL 配置

Kafka 连接器：修复了忽略写入 DLQ 时的异常的错误，增加对 Avro 枚举类型的支持，发布了在 MSK 和 Confluent Cloud 上使用连接器的指南

Grafana：修复了 UI 中对 Nullable 类型的支持，修复了动态 OTEL 追踪表名的支持

DBT：修复了自定义物化视图的模型设置。

Java 客户端：修复了错误代码解析的问题

Python 客户端：修复了数值类型的绑定参数，修复了查询绑定中的数字列表错误，增加了 SQLAlchemy Point 支持。

此版本引入了新云控制台的私有预览。

在 ClickHouse，我们始终在思考如何改善开发人员体验。我们认识到，仅提供最快的实时数据仓库是不够的，它还需要易于使用和管理。

成千上万的 ClickHouse Cloud 用户每月在我们的 SQL 控制台上执行数十亿个查询，这就是为什么我们决定在世界级控制台上进行更多投资，使与 ClickHouse Cloud 服务的交互变得比以往任何时候都更加容易。我们新的云控制台体验将我们的独立 SQL 编辑器与管理控制台合并在一个直观的 UI 中。

选定的客户将获得我们新云控制台体验的预览——一种统一和沉浸式方式来探索和管理您在 ClickHouse 中的数据。如果您希望优先访问，请通过 [email protected] 与我们联系。

此版本引入了对 Microsoft Azure 的支持，通过 API 进行水平扩展，以及在私有预览中提供发布渠道。

引入了对 Microsoft Azure 的支持，处于私有预览中。要获取访问权限，请联系账户管理或支持，或加入 候补名单。

引入发布渠道——根据环境类型指定升级时机的能力。在本次发布中，我们增加了 “快速” 发布渠道，使您可以提前在非生产环境中升级（请联系支持以启用）。

添加通过 API 配置水平扩展的支持（私有预览，请联系支持以启用）

改善自动扩展，以便在启动时处理内存不足错误的服务

通过 Terraform 提供者增加对 AWS 的 CMEK 支持

添加对 Microsoft 社交登录的支持

在 SQL 控制台中添加参数化查询共享能力

显著提高查询编辑器性能（在某些欧盟地区的延迟从 5 秒降低到 1.5 秒）

ClickHouse OpenTelemetry 导出器：为 ClickHouse 复制表引擎 添加支持 并 添加集成测试

ClickHouse DBT 适配器：为 字典的物化宏 添加支持，TTL 表达式支持的测试

ClickHouse Kafka Connect Sink：对 Kafka 插件发现 添加兼容性（社区贡献）

ClickHouse Java Client：引入 新包 用于新客户端 API 并为云测试 添加测试覆盖率

ClickHouse NodeJS 客户端：扩展对新 HTTP 保持活动行为的测试和文档。从 v0.3.0 版本开始提供

ClickHouse Golang 客户端：修复了 Enum 作为 Map 中的键的问题；修复了在连接池中留存出错连接的问题（社区贡献）

ClickHouse Python 客户端：为 SQLAlchemy 添加了支持，实现查询流传输（社区贡献）

更新 ClickHouse Cloud 以防止 "基于角色的访问控制在启用查询缓存时被绕过" (CVE-2024-22412)

此版本在早期提供了新云控制台体验、ClickPipes 的 S3 和 GCS 批量加载支持，以及对 ClickPipes 中 Avro 格式的支持。还将 ClickHouse 数据库版本升级到 24.1，带来了新功能的支持以及性能和资源使用的优化。

新云控制台体验在早期访问中可用（如果您有兴趣参与，请联系支持）。

ClickPipes 的 S3 和 GCS 批量加载在早期访问中可用（如果您有兴趣参与，请联系支持）。

ClickPipes 中对 Kafka 的 Avro 格式支持在早期访问中可用（如果您有兴趣参与，请联系支持）。

对 FINAL 的优化、向量化改进、聚合计算更快——有关详细信息，请参见 23.12 发布博客。

处理 punycode 的新功能、字符串相似度、新增离群检测以及合并和 Keeper 的内存优化——有关详细信息，请参见 24.1 发布博客 和 演示文稿。

此 ClickHouse 云版本基于 24.1，您可以看到数十个新功能、性能改进和错误修复。有关详细信息，请查看核心数据库 更改日志。

Grafana：修复了 v4 的仪表板迁移和即席过滤逻辑

Tableau Connector：修复了 DATENAME 函数和 "实际" 参数的四舍五入

Kafka Connector：修复了连接初始化中的 NPE，增加了指定 JDBC 驱动程序选项的能力

Golang 客户端：减小了处理响应的内存占用，修复了 Date32 极端值，修复了启用压缩时的错误报告

Python 客户端：改进了 datetime 参数的时区支持，改善了 Pandas DataFrame 的性能

此版本提高了 SQL 控制台应用程序的加载时间，增加了 ClickPipes 中对 SCRAM-SHA-256 身份验证的支持，并将嵌套结构支持扩展到 Kafka Connect。

优化了 SQL 控制台应用程序的初始加载时间

修复了导致 "身份验证失败" 错误的 SQL 控制台竞争条件

修复了监控页面上大多数最近内存分配值有时不正确的行为

修复了 SQL 控制台有时发出重复 KILL QUERY 命令的行为

在 ClickPipes 中添加对 Kafka 数据源的 SCRAM-SHA-256 身份验证方法的支持

Kafka Connector：扩展对复杂嵌套结构（数组、映射）的支持；增加对 FixedString 类型的支持；增加对多个数据库的摄取支持

Metabase：修复与 ClickHouse 版本低于 23.8 之间的不兼容

DBT：增加了在模型创建时传递设置的能力

Node.js 客户端：增加了对长时间运行的查询（>1小时）的支持，并对此类值的处理更加优雅

此版本升级了核心数据库版本，增加了通过 Terraform 设置私有链接的能力，并为通过 Kafka Connect 异步插入的数据提供确切一次语义的支持。

用于从 S3 持续、定期加载数据的 S3Queue 表引擎已准备好投产——有关详细信息，请参见 23.11 发布博客。

对 FINAL 的显著性能改进及对 SIMD 指令向量化改进，导致更快的查询——有关详细信息，请参见 23.12 发布博客。

此 ClickHouse 云版本基于 23.12，您可以看到数十个新功能、性能改进和错误修复。请参见 核心数据库更改日志 获取详细信息。

增加通过 Terraform 提供者设置 AWS 私有链接和 GCP 私有服务连接的能力

改进了远程文件数据导入的韧性

所有数据导入中添加了导入状态详情弹出信息

为 S3 数据导入添加了密钥/私钥凭据支持

Kafka Connect 支持异步插入以准确一次（默认禁用）

Golang 客户端 修复 DateTime 绑定问题 改进批量插入性能

Java 客户端 修复请求压缩问题



use_mysql_types_in_show_columns 不再需要。当您通过 MySQL 接口连接时，它将自动启用。

不再需要。当您通过 MySQL 接口连接时，它将自动启用。 async_insert_max_data_size 现在的默认值为 10 MiB

此版本带来了 ClickPipes 对 Azure Event Hub 的支持，极大改善了使用 v4 ClickHouse Grafana 连接器的日志和跟踪导航工作流，并首次支持 Flyway 和 Atlas 数据库架构管理工具。

为 Azure Event Hub 添加 ClickPipes 支持

新服务的默认闲置时间设置为 15 分钟

此版本在 AWS 中带来了一个新区域（伦敦 / eu-west-2），增加了 ClickPipes 对 Redpanda、Upstash 和 Warpstream 的支持，并改善了核心数据库功能 is_deleted 的可靠性。

新 AWS 区域：伦敦（eu-west-2）

为 ClickPipes 添加对 Redpanda、Upstash 和 Warpstream 的支持

使 ClickPipes 身份验证机制在用户界面中可配置