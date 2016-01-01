v24.2 更新日志
ClickHouse release tag: 24.2.2.15987
Backward Incompatible Change
- 验证嵌套类型中的可疑/实验类型。之前我们没有对像 Array/Tuple/Map 这样的嵌套类型进行验证（JSON 除外）。 #59385 (Kruglov Pavel).
- 排序子句
ORDER BY ALL（在 v23.12 中引入）被
ORDER BY *替换。之前的语法对于具有
all列的表来说容易出错。 #59450 (Robert Schulze).
- 添加线程和块大小的合理性检查。 #60138 (Raúl Marín).
- 在查询级别设置
async_insert和
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views同时启用时拒绝传入的 INSERT 查询。该行为由设置
throw_if_deduplication_in_dependent_materialized_views_enabled_with_async_insert控制，默认启用。这是 #59699 的延续，解除对 #59915 的阻止。 #60888 (Nikita Mikhaylov).
- 工具
clickhouse-copier被移动到 GitHub 上的单独仓库： https://github.com/ClickHouse/copier。它不再包含在包内，但仍然可以作为单独下载使用。这关闭了： #60734 这关闭了： #60540 这关闭了： #60250 这关闭了： #52917 这关闭了： #51140 这关闭了： #47517 这关闭了： #47189 这关闭了： #46598 这关闭了： #40257 这关闭了： #36504 这关闭了： #35485 这关闭了： #33702 这关闭了： #26702 ### 用户可见更改的文档条目。 #61058 (Nikita Mikhaylov).
- 为了提高与 MySQL 的兼容性，函数
locate现在默认接受参数
(needle, haystack[, start_pos])。之前的行为
(haystack, needle, [, start_pos])可以通过设置
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = 0进行恢复。 #61092 (Robert Schulze).
- 自版本 23.5 起，过时的内存数据部分已被弃用，自版本 23.10 起不再受支持。现在已删除剩余代码。这是 #55186 和 #45409 的延续。您不太可能使用内存数据部分，因为它们仅在版本 23.5 之前可用，并且仅在您手动启用指定相应设置的 MergeTree 表时可用。要检查是否有内存数据部分，请运行以下查询：
SELECT part_type, count() FROM system.parts GROUP BY part_type ORDER BY part_type。要禁用使用内存数据部分，请执行
ALTER TABLE ... MODIFY SETTING min_bytes_for_compact_part = DEFAULT, min_rows_for_compact_part = DEFAULT。在从旧的 ClickHouse 版本升级之前，先检查确保没有内存数据部分。如果存在内存数据部分，请先禁用它们，然后等到没有内存数据部分再继续升级。 #61127 (Alexey Milovidov).
- 默认情况下禁止在
MergeTree表的
ORDER BY中使用
SimpleAggregateFunction（就像禁止使用
AggregateFunction一样，但它们被禁止是因为不可比较）。如需允许，请使用
allow_suspicious_primary_key。 #61399 (Azat Khuzhin).
- ClickHouse 允许在字符串数据类型中使用任意二进制数据，通常为 UTF-8。Parquet/ORC/Arrow 字符串仅支持 UTF-8。这就是为什么您可以选择用于 ClickHouse 字符串数据类型的 Arrow 数据类型 - 字符串或二进制。这由设置
output_format_parquet_string_as_string、
output_format_orc_string_as_string和
output_format_arrow_string_as_string控制。虽然二进制更正确且更兼容，但默认使用字符串在大多数情况下符合用户的期望。Parquet/ORC/Arrow 支持多种压缩方法，包括 lz4 和 zstd。ClickHouse 支持每一种压缩方法。一些低效的工具不支持更快的
lz4压缩方法，这就是我们默认使用
zstd的原因。这由设置
output_format_parquet_compression_method、
output_format_orc_compression_method和
output_format_arrow_compression_method控制。我们将 Parquet 和 ORC 的默认值更改为
zstd，但不包括 Arrow（强调用于低级用法）。 #61817 (Alexey Milovidov).
- 修复了物化视图的安全问题，这允许用户在没有所需权限的情况下向表中插入数据。修复验证用户不仅有权向物化视图插入数据，而且有权向所有底层表插入数据。这意味着之前的一些查询现在可能会因权限不足而失败。为了解决这个问题，此版本引入了视图的 SQL 安全性的新功能 https://clickhouse.com/docs/sql-reference/statements/create/view#sql_security。 #54901 (pufit)
New Feature
- 支持 topk/topkweighed 模式，返回值的计数及其误差。 #54508 (UnamedRus).
- 添加了新的语法，允许在视图/物化视图中指定定义用户。这允许从视图中执行选择/插入，而无需明确授予底层表的权限。 #54901 (pufit).
- 实现将不同类型的 merge tree 表自动转换为复制引擎。在表的数据目录中创建一个空的
convert_to_replicated文件（
/clickhouse/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/），下次服务器启动时，该表将自动转换。 #57798 (Kirill).
- 添加表函数
mergeTreeIndex。它表示
MergeTree表的索引和标记文件的内容。可用于内部检查。语法：
mergeTreeIndex(database, table, [with_marks = true])，其中
database.table是一个现有的具有
MergeTree引擎的表。 #58140 (Anton Popov).
- 尝试在模式推断过程中自动检测文件格式，如果在
file/s3/hdfs/url/azureBlobStorage引擎中未知。关闭 #50576。 #59092 (Kruglov Pavel).
- 将
generate_series添加为表函数。该函数生成具有自然数的等差数列的表。 #59390 (divanik).
- 添加查询
ALTER TABLE table FORGET PARTITION partition，该查询删除与空分区相关的 ZooKeeper 节点。 #59507 (Sergei Trifonov).
- 支持将备份作为 tar 归档读取和写入。 #59535 (josh-hildred).
- 提供新的聚合函数 ‘groupArrayIntersect’。后续： #49862。 #59598 (Yarik Briukhovetskyi).
- 实现了
system.dns_cache表，对于调试 DNS 问题可能非常有用。 #59856 (Kirill Nikiforov).
- 实现了 S3Express 存储桶的支持。 #59965 (Nikita Taranov).
- 编解码器
LZ4HC将接受新级别 2，该级别比先前的最低级别 3 更快，代价是压缩率较低。在以前的版本中，
LZ4HC(2)及以下与
LZ4HC(3)相同。作者：Cyan4973。 #60090 (Alexey Milovidov).
- 实现了
system.dns_cache表，对于调试 DNS 问题可能非常有用。新的服务器设置
dns_cache_max_size。#60257 (Kirill Nikiforov).
- 添加了
toMillisecond函数，该函数返回
DateTime或
DateTime64类型值的毫秒组件。 #60281 (Shaun Struwig).
- 支持合并表函数的单参数版本，例如
merge(['db_name', ] 'tables_regexp')。#60372 (豪肥肥).
- 所有格式名称均不区分大小写，例如 Tsv、TSV、tsv，甚至 rowbinary。 #60420 (豪肥肥).
- 添加了新的语法，允许在视图/物化视图中指定定义用户。这允许从视图中执行选择/插入，而无需明确授予底层表的权限。 #60439 (pufit).
- 为
StorageMemory（内存引擎）添加四个属性
min_bytes_to_keep, max_bytes_to_keep, min_rows_to_keep和
max_rows_to_keep- 添加测试以反映新更改 - 更新
memory.md文档 - 为
MemorySink添加表
context属性以启用访问表参数边界。 #60612 (Jake Bamrah).
- 添加了
toMillisecond函数，该函数返回
DateTime或
DateTime64类型值的毫秒组件。 #60649 (Robert Schulze).
- 等待和执行查询的数量分开限制。新增服务器设置
max_waiting_queries，限制因
async_load_databases等待的查询数量。现有的执行查询数量限制不再计算等待的查询。 #61053 (Sergei Trifonov).
- 添加对
ATTACH PARTITION ALL的支持。 #61107 (Kirill Nikiforov).
Performance Improvement
- 消除 SELECT 部分中 GROUP BY 键的 min/max/any/anyLast 聚合器。 #52230 (JackyWoo).
- 改进序列化聚合方法在涉及多个 [nullable] 列时的性能。这是 #51399 的通用版本，不会损害抽象完整性。 #55809 (Amos Bird).
- 延迟构建连接输出，以提高 ALL 连接的性能。 #58278 (LiuNeng).
- 改进聚合函数 ArgMin / ArgMax / any / anyLast / anyHeavy 的性能，以及
ORDER BY {u8/u16/u32/u64/i8/i16/u32/i64) LIMIT 1查询。 #58640 (Raúl Marín).
- 通过减少分支缺失条件来优化大整数和大十进制类型的 sum/avg 性能。 #59504 (李扬).
- 改进活动变更下 SELECT 的性能。 #59531 (Azat Khuzhin).
- 对列过滤的微优化。避免对其底层数据类型不是过滤数字的过滤列进行
result_size_hint = -1。在某些情况下，峰值内存可减少到原来的 44%。 #59698 (李扬).
- 主键将使用更少的内存。 #60049 (Alexey Milovidov).
- 改进主键和其他某些操作的内存使用。 #60050 (Alexey Milovidov).
- 表的主键将在首次访问时以延迟方式加载到内存中。这由新的 MergeTree 设置
primary_key_lazy_load控制，默认为开启。这提供了几个优势：- 不会加载未使用的表；- 如果内存不足，将在首次使用时抛出异常，而不是在服务器启动时。这带来了几个缺点：- 主键的加载延迟将在第一次查询上支付，而不是在接受连接之前；这理论上可能引入夺取问题。这关闭了 #11188。 #60093 (Alexey Milovidov).
- 向量化函数
dotProduct，对向量搜索非常有用。 #60202 (Robert Schulze).
- 如果表的主键包含大多数无用的列，则无需将它们保留在内存中。这由一个新设置
primary_key_ratio_of_unique_prefix_values_to_skip_suffix_columns控制，默认值为
0.9，这意味着：对于复合主键，如果某列在至少 0.9 的情况下更改其值，则将不加载其后续列。 #60255 (Alexey Milovidov).
- 当 result_type 的底层类型为数字时，以列方式执行 multiIf 函数。 #60384 (李扬).
- 如图 1 所示，将 "&&" 替换为 "&" 可能会生成 SIMD 代码。 图 1. 从 '&&'（左）和 '&'（右）编译的代码。 #60498 (Zhiguo Zhou).
- 更快（几乎 2 倍）的互斥锁（由于 ThreadFuzzer 而变慢）。 #60823 (Azat Khuzhin).
- 将连接排水从准备阶段移动到工作阶段，并并行排干多个连接。 #60845 (lizhuoyu5).
- 优化 nullable 数字或 nullable 字符串的 insertManyFrom。 #60846 (李扬).
- 优化函数
dotProduct，以省略不必要且昂贵的内存复制。 #60928 (Robert Schulze).
- 与文件系统缓存的操作将减少锁争用。 #61066 (Alexey Milovidov).
- 优化 ColumnString::replicate，并防止 memcpySmallAllowReadWriteOverflow15Impl 被优化为内置 memcpy。关闭 #61074。ColumnString::replicate 在 x86-64 上加速了 2.46 倍。 #61075 (李扬).
- 256 位整数的打印速度提高了 30 倍。 #61100 (Raúl Marín).
- 如果查询的语法错误包含带有正则表达式的 COLUMNS 匹配器，则在解析器回溯期间每次都会编译正则表达式，而不是一次编译。这是一个根本错误。编译的 regexp 被放入 AST 中。但 AST 中的字母 A 意味着“抽象”，这意味着它不应该包含重量级对象。AST 的部分可以在解析期间创建和丢弃，包括大量的回溯。这会导致解析侧的缓慢，因此允许只读用户进行 DoS。但是，主要问题是这会阻碍模糊测试的进展。 #61543 (Alexey Milovidov).
Improvement
- 在针对物化视图运行
MODIFY COLUMN查询时，检查内部表的结构以确保每一列都存在。 #47427 (sunny).
- 添加了
system.keywords表，包含解析器中的所有关键字。主要是需要的，将用于更好的模糊查询和语法高亮。 #51808 (Nikita Mikhaylov).
- 添加了对带分析器的参数化视图的支持，以避免分析创建参数化视图。重构现有的参数化视图逻辑，以不分析创建参数化视图。 #54211 (SmitaRKulkarni).
- 普通数据库引擎已弃用。如果您的服务器在使用它，您将在 clickhouse-client 中收到警告。这关闭了 #52229。 #56942 (shabroo).
- 与表相关的所有零拷贝锁在表被删除时必须被清除。包含这些锁的目录也必须被删除。 #57575 (Sema Checherinda).
- 为
dictGetOrDefault函数添加短路能力。关闭 #52098。 #57767 (jsc0218).
- 允许在外部表结构中声明枚举。 #57857 (Duc Canh Le).
- 在具有
DEFAULT或
MATERIALIZED表达式的列上运行
ALTER COLUMN MATERIALIZE现在会写入正确的值：对于具有默认值的现有部分的默认值，或对于具有非默认值的现有部分的非默认值。以前，所有现有部分都写入了默认值。 #58023 (Duc Canh Le).
- 启用了退避逻辑（例如，指数退避）。将提供降低 CPU 使用率、内存使用率和日志文件大小的能力。 #58036 (MikhailBurdukov).
- 在选择合并的部分时考虑轻量级删除的行。 #58223 (Zhuo Qiu).
- 允许在
storage_configuration中定义
volume_priority。 #58533 (Andrey Zvonov).
- 在 T64 编解码器中添加对 Date32 类型的支持。 #58738 (Hongbin Ma).
- 本 PR 使 HTTP/HTTPS 连接在所有使用情况下均可重用。即使响应为 3xx 或 4xx。 #58845 (Sema Checherinda).
- 为更多系统表的列添加了注释。延续 https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/58356。 #59016 (Nikita Mikhaylov).
- 现在可以在
PREWHERE中使用虚拟列。这在像
_part_offset这样的非常量虚拟列中是值得的。 #59033 (Amos Bird).
- 分布式表引擎的设置现在可以在服务器配置文件中指定（类似于 MergeTree 设置），例如
<distributed> <flush_on_detach>false</flush_on_detach> </distributed>。 #59291 (Azat Khuzhin).
- Keeper 改进：仅缓存一定数量的日志在内存中，由
latest_logs_cache_size_threshold和
commit_logs_cache_size_threshold控制。 #59460 (Antonio Andelic).
- 现在不再使用常量密钥，而是对象存储生成密钥以确定移除对象的能力。 #59495 (Sema Checherinda).
- 默认情况下不推断以指数形式表示的浮点数。添加设置
input_format_try_infer_exponent_floats，将恢复以前的行为（默认情况下禁用）。关闭 #59476。 #59500 (Kruglov Pavel).
- 允许通过括号围绕变更操作。括号的发射可以通过配置
format_alter_operations_with_parentheses控制。默认情况下，在格式化查询中，括号会被发射，因为我们将格式化的变更操作在某些地方存储为元数据（例如：变更）。新的语法澄清了某些变更操作以列表结束的查询。例如：
ALTER TABLE x MODIFY TTL date GROUP BY a, b, DROP COLUMN c以前的语法无法正确解析。在新语法中，查询
ALTER TABLE x (MODIFY TTL date GROUP BY a, b), (DROP COLUMN c)是显而易见的。旧版本无法读取新语法，因此在单个集群中混合使用新旧版本的 ClickHouse 可能会导致问题。 #59532 (János Benjamin Antal).
- 将 Intel QPL（由编解码器
DEFLATE_QPL使用）从 v1.3.1 升级到 v1.4.0。同时修复了轮询超时机制中的一个错误，观察到在某些情况下超时不会正常工作，如果发生超时，IAA 和 CPU 可能会并发处理缓冲区。目前，我们要确保 IAA 编解码器状态不是 QPL_STS_BEING_PROCESSED，然后回退到 SW 编解码器。 #59551 (jasperzhu).
- 在 libhdfs3 中添加位置预读。如果您想在 libhdfs3 中调用位置读取，请使用 hdfs.h 中的
hdfsPread函数，如下所示。
tSize hdfsPread(hdfsFS fs, hdfsFile file, void * buffer, tSize length, tOffset position);。 #59624 (M1eyu).
- 检查解析器中的堆栈溢出，即使用户将
max_parser_depth设置配置为非常高的值。这关闭了 #59622。 #59697 (Alexey Milovidov).
- 统一 Kafka 存储中的 XML 和 SQL 创建的命名集合行为。 #59710 (Pervakov Grigorii).
- 如果 CREATE TABLE 明确具有 UUID，允许在 replica_path 中使用 UUID。 #59908 (Azat Khuzhin).
- 在
system.tables系统表中添加
ReplicatedMergeTree表的列
metadata_version。 #59942 (Maksim Kita).
- Keeper 改进：对与 Disk 相关的操作的失败添加重试。 #59980 (Antonio Andelic).
- 添加新的配置设置
backups.remove_backup_files_after_failure：
<clickhouse> <backups> <remove_backup_files_after_failure>true</remove_backup_files_after_failure> </backups> </clickhouse>。 #60002 (Vitaly Baranov).
- 在执行 RESTORE 命令时，用多个线程读取来自备份的表的元数据。 #60040 (Vitaly Baranov).
- 现在，如果
StorageBuffer具有多个分片（
num_layers> 1），后台刷新将在多个线程中同时发生。 #60111 (alesapin).
- 支持在配置中使用
user键为特定 S3 设置指定用户。 #60144 (Antonio Andelic).
- 复制 S3 文件的 GCP 回退到缓冲区复制，以防 GCP 返回
Internal Error伴随
GATEWAY_TIMEOUTHTTP 错误代码。 #60164 (Maksim Kita).
- 允许将 "local" 作为对象存储类型，而不是 "local_blob_storage"。 #60165 (Kseniia Sumarokova).
- 实现 Variant 值的比较运算符和将 Field 正确插入 Variant 列。不允许默认情况下使用具有相似变体类型创建
Variant类型（在设置
allow_suspicious_variant_types下允许）。关闭 #59996。关闭 #59850。 #60198 (Kruglov Pavel).
- 改进虚拟列的整体可用性。现在允许在
PREWHERE中使用虚拟列（这在像
_part_offset这样的非常量虚拟列中是值得的）。现在可用的内置文档作为
DESCRIBE查询中列的注释，可通过启用设置
describe_include_virtual_columns获得。 #60205 (Anton Popov).
ULIDStringToDateTime的短路执行。 #60211 (Juan Madurga).
- 为表
system.backups和
system.backup_log添加了
query_id列。为
error列添加了错误堆栈跟踪。 #60220 (Maksim Kita).
- 在
DETACH/服务器关闭和
SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED时，并行刷新分布式引擎的待处理 INSERT 块（并行将仅在您为表设置了多磁盘策略时工作（就像目前在分布式引擎中一样））。 #60225 (Azat Khuzhin).
- 在
joinRightColumnsSwitchNullability中选择的设置不正确，解决了 #59625。 #60259 (lgbo).
- 添加一个设置以强制对合并进行读取缓存。 #60308 (Kseniia Sumarokova).
- 问题 #57598 提到了与事务处理相关的变体行为。未处于活动状态时发出的 COMMIT/ROLLBACK 被报告为错误，与 MySQL 行为相反。 #60338 (PapaToemmsn).
- 为
distributed_ddl_output_mode设置添加
none_only_active模式。 #60340 (Alexander Tokmakov).
- 通过 MySQL 端口的连接现在自动使用设置
prefer_column_name_to_alias = 1运行，以支持 QuickSight 开箱即用。同时，设置
mysql_map_string_to_text_in_show_columns和
mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns现在默认启用，也仅影响 MySQL 连接。这增加了与更多 BI 工具的兼容性。 #60365 (Robert Schulze).
- 当输出格式为 Pretty 格式并且块由超过一百万的单一数值组成时，右边将打印出可读数字。 例如
┌──────count()─┐ │ 233765663884 │ -- 233.77 billion └──────────────┘. #60379 (rogeryk).
- 允许为 clickhouse-server 配置 HTTP 重定向处理程序。例如，您可以使
/重定向到 Play UI。 #60390 (Alexey Milovidov).
- 高级仪表板在多行图形方面有稍微更好的颜色。 #60391 (Alexey Milovidov).
- 修复 JavaScript 代码中的竞争条件，导致重复的图表重叠在一起。 #60392 (Alexey Milovidov).
- 即使用户将
max_parser_depth设置配置为非常高的值，也要检查解析器中的堆栈溢出。这关闭了 #59622。 #60434 (Alexey Milovidov).
- 函数
substring现在有了一个新的别名
byteSlice。 #60494 (Robert Schulze).
- 将服务器设置
dns_cache_max_size重命名为
dns_cache_max_entries以减少歧义。 #60500 (Kirill Nikiforov).
SHOW INDEX | INDEXES | INDICES | KEYS不再按主键列排序（这原本不直观）。 #60514 (Robert Schulze).
- Keeper 改进：如果检测到无效快照则启动时中止以避免数据丢失。 #60537 (Antonio Andelic).
- 添加 MergeTree 读取拆分范围以进行交叉和非交叉故障注入，使用
merge_tree_read_split_ranges_into_intersecting_and_non_intersecting_fault_probability设置。 #60548 (Maksim Kita).
- 高级仪表板现在在滚动时始终显示控件。这使您无需向上滚动即可添加新图表。 #60692 (Alexey Milovidov).
- 字符串类型和枚举可以在相同的上下文中使用，例如：数组、UNION 查询、条件表达式。这关闭了 #60726。 #60727 (Alexey Milovidov).
- 更新 tzdata 到 2024a。 #60768 (Raúl Marín).
- 支持在文件系统数据库中使用没有格式扩展名的文件。 #60795 (Kruglov Pavel).
- Keeper 改进：在 Keeper 设置中支持
leadership_expiry_ms。 #60806 (Brokenice0415).
- 无论设置
input_format_try_infer_exponent_floats如何，都始终在 JSON 格式中推断指数数字。添加设置
input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects，允许在从 JSON 对象推断命名元组时使用字符串类型用于模糊路径，而不是抛出异常。 #60808 (Kruglov Pavel).
- 为 SMJ 添加一个标志以将 null 视为最大/最小值。因此，该行为可以与其他 SQL 系统兼容，如 Apache Spark。 #60896 (loudongfeng).
- ClickHouse 版本已添加到 Docker 标签。关闭 #54224。 #60949 (Nikolay Monkov).
- 添加设置
parallel_replicas_allow_in_with_subquery = 1，允许与并行副本一起使用的 IN 子查询。 #60950 (Nikolai Kochetov).
- DNSResolver 随机化解析的 IP 地址集合。 #60965 (Sema Checherinda).
- 支持在
clickhouse-client和
clickhouse-local中通过文件扩展名检测输出格式。 #61036 (豪肥肥).
- 定期检查内存限制更新。 #61049 (Han Fei).
- 默认情况下启用处理器的性能分析（用于排序、聚合等的时间消耗/输入和输出字节）。 #61096 (Azat Khuzhin).
- 添加
toUInt128OrZero函数，它是由于错误而漏掉的（该错误与 https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/945 相关）。兼容别名
FROM_UNIXTIME和
DATE_FORMAT（它们不是 ClickHouse 原生的，仅用于 MySQL 兼容性）已被设置为不区分大小写，如 SQL 兼容性别名所预期。 #61114 (Alexey Milovidov).
- 对访问检查的改进，允许在目标用户没有撤销授权的情况下撤销未拥有的权限。例如：
sql GRANT SELECT ON *.* TO user1; REVOKE SELECT ON system.* FROM user1;。#61115 (pufit).
- 修复先前优化中的错误：https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/59698：移除 break，以确保第一个过滤的列具有最小大小 cc @jsc0218。 #61145 (李扬).
- 修复
has()函数与
Nullable列的问题（修复 #60214）。 #61249 (Mikhail Koviazin).
- 现在可以在配置替换的子树中指定属性
merge="true"，
<include from_zk="/path" merge="true">。如果指定了此属性，ClickHouse 将与现有配置合并子树，否则默认行为是将新内容附加到配置中。 #61299 (alesapin).
- 添加虚拟内存映射的异步指标：VMMaxMapCount & VMNumMaps。关闭 #60662。 #61354 (Tuan Pham Anh).
- 在创建临时数据的所有地方使用
temporary_files_codec设置，例如外部内存排序和外部内存 GROUP BY。之前仅在
partial_mergeJOIN 算法中工作。 #61456 (Maksim Kita).
- 移除重复检查
containing_part.empty()，此检查已在这里进行： https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/blob/1296dac3c7e47670872c15e3f5e58f869e0bd2f2/src/Storages/MergeTree/MergeTreeData.cpp#L6141。 #61467 (William Schoeffel).
- 添加新的设置
max_parser_backtracks，允许限制查询解析的复杂性。 #61502 (Alexey Milovidov).
- 在文件系统缓存的动态调整期间减少争用。 #61524 (Kseniia Sumarokova).
- 禁止 StorageS3 队列的分片模式，因为它将被重写。 #61537 (Kseniia Sumarokova).
- 修复拼写错误：从
use_leagcy_max_level更改为
use_legacy_max_level。 #61545 (William Schoeffel).
- 移除 blob_storage_log 中的一些重复条目。 #61622 (YenchangChan).
- 添加
current_user函数作为 MySQL 的兼容别名。 #61770 (Yarik Briukhovetskyi).
- 在使用 Azure Blob Storage 时，对于备份 IO 使用受管身份。添加设置以防止 ClickHouse 尝试创建不存在的容器，这需要在存储帐户层面上的权限。 #61785 (Daniel Pozo Escalona).
- 在先前版本中，以 Pretty 格式显示的一些数字不够美观。 #61794 (Alexey Milovidov).
- 在 Pretty 格式中，如果这是结果集中的唯一值，则不会截断长值，例如在
SHOW CREATE TABLE查询的结果中。 #61795 (Alexey Milovidov).
- 与
clickhouse-local类似，
clickhouse-client将接受
--output-format选项作为
--format选项的同义词。这关闭了 #59848。 #61797 (Alexey Milovidov).
- 如果 stdout 是终端并且未指定输出格式，
clickhouse-client和类似工具将默认使用
PrettyCompact，类似于交互模式。
clickhouse-client和
clickhouse-local将以统一的方式处理输入和输出格式的命令行参数。这关闭了 #61272。 #61800 (Alexey Milovidov).
- 在 Pretty 格式中使用下划线数字组以提高可读性。这可通过新设置
output_format_pretty_highlight_digit_groups控制。 #61802 (Alexey Milovidov).