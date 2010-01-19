On this page

2019

使用列而不是 AST 来存储标量子查询结果以获得更好的性能. 设置 enable_scalar_subquery_optimization 是在 19.17 中添加的, 默认情况下启用. 在从以前的版本升级到 19.17.2 或 19.17.3 期间, 它会导致类似 this 的错误. 此设置在 19.17.4 中默认禁用, 以便从 19.16 和更旧版本升级而不会出错. #7392 (Amos Bird)

支持 MergeTree 中的处理器 (新的查询执行管道). #7181 (Nikolai Kochetov)

为 ClickHouse SQL 方言添加了 ANTLR4 语法. #7595 #7596 (alexey-milovidov)

修复了多个参数 (超过 10 个) 的三元逻辑 OP 的批量计算中的错误. #8718 (Alexander Kazakov) This bugfix was backported to version 19.16 by a special request from Altinity.

添加 deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views 选项以控制幂等插入到具有物化视图的表中的行为. 应 Altinity 的特殊要求, 此新功能已添加到错误修复版本中. #9070 (urykhy)

实现 (在内存中) 不改变当前管道的 Merge Join 变体. 结果按合并键部分排序. 设置 partial_merge_join = 1 以使用此功能. Merge Join 仍在开发中. #6940 (Artem Zuikov)

以使用此功能. Merge Join 仍在开发中. #6940 (Artem Zuikov) 添加 S3 引擎和表格功能。. 它仍在开发中 (尚无身份验证支持). #5596 (Vladimir Chebotarev)

修复函数 АrrayEnumerateUniqRanked 在参数中带有空数组. #6928 (proller)

在参数中带有空数组. #6928 (proller) 使用带有别名的 ARRAY JOIN 和 GLOBAL IN subquery 修复了查询中的子查询名称. 如果指定了外部表名, 则使用子查询别名. #6934 (Ivan)

修复 flapping 测试 00715_fetch_merged_or_mutated_part_zookeeper 00715mut_fetch_merged 的脚本需要重新写入 shellpart或重新写入它的 shell 脚本申请. #6977 (Alexander Kazakov)

00715mut_fetch_merged 的脚本需要重新写入 shellpart或重新写入它的 shell 脚本申请. #6977 (Alexander Kazakov) 修复了函数 groupUniqArray 中的 UBSan 和 MemSan 失败，并带有 emtpy 数组参数. 这是由于没有调用零单元格值的构造函数, 将空的 PaddPODArray 放入哈希表零单元格中引起的. #6937 (Amos Bird)

此版本还包含 19.13 和 19.11 的所有错误安全修复.

修复了由于 SQL 解析器中的堆栈溢出, 伪造查询导致服务器崩溃的可能性. 修复了合并和分布式表、物化视图和涉及子查询的行级安全条件中堆栈溢出的可能性. #6433 (alexey-milovidov)

此版本还包含 19.11.12.69 的所有错误修复.

修复带有 enable_mixed_granularity_parts=1 的表的 ALTER TABLE ... UPDATE 查询. #6543 (alesapin)

的表的 查询. #6543 (alesapin) 用带有元组的子查询的 IN 子句时修复 NPE. #6125 #6550 (tavplubix)

修复了一个问题, 如果一个陈旧的副本变得活跃, 它可能仍然有被 DROP PARTITION 删除的数据部分. #6522 #6523 (tavplubix)

解决了解析 CSV 的问题. #6426 #6559 (tavplubix)

修复了 system.parts 表和 ALTER 查询中的数据竞争. 这修复了 #6245. #6513 (alexey-milovidov)

修复了可能导致内存损坏的突变中的错误代码. 修复了由于从 system.parts 或 system.parts_columns 并发 DROP TABLE 和 SELECT 而可能发生的读取地址 0x14c0 的段错误. 修复了准备突变查询时的竞争条件. 修复复制表的 OPTIMIZE 和 ALTER 等并发修改操作导致的死锁. #6514 (alexey-milovidov)

或 并发 和 而可能发生的读取地址 的段错误. 修复了准备突变查询时的竞争条件. 修复复制表的 和 ALTER 等并发修改操作导致的死锁. #6514 (alexey-milovidov) 修复了在跳过索引的表上进行 ALTER DELETE 查询后可能丢失的数据. #6224 #6282 (Nikita Vasilev)

如果攻击者拥有对 ZooKeeper 的写访问权限, 并且能够从运行 ClickHouse 的网络中运行可用的自定义服务器, 则它可以创建自定义构建的恶意服务器, 该服务器将充当 ClickHouse 副本并将其注册到 ZooKeeper 中. 当另一个副本从恶意副本中获取数据部分时, 它可以强制 clickhouse-server 写入文件系统上的任意路径. 由 Yandex 信息安全团队 Eldar Zaitov 发现. #6247 (alexey-milovidov)

Kafka 集成已在此版本中修复.

修复了大 DoubleDelta 值的 Int64 的 DoubleDelta 编码, 改进了 Int32 随机数据的 DoubleDelta 编码. #5998 (Vasily Nemkov)

值的 的 编码, 改进了 随机数据的 编码. #5998 (Vasily Nemkov) 如果设置 merge_tree_uniform_read_distribution 设置为 0, 则修复了对 max_rows_to_read 的高估. #6019 (alexey-milovidov)

报告性能测试中的内存使用情况. #5899 (akuzm)

使用外部 libcxx 修复构建. #6010 (Ivan)

修复构建. #6010 (Ivan) 使用 rdkafka 库修复共享构建. #6101 (Ivan)

修复了 ALTER MODIFY COLUMN 和垂直合并中的罕见崩溃，当合并/更改的部分之一为空时 (0 行). #6780 (alesapin)

和垂直合并中的罕见崩溃，当合并/更改的部分之一为空时 (0 行). #6780 (alesapin) 手动更新 SIMDJSON . 这修复了使用虚假 json 诊断消息可能导致 stderr 文件泛滥的问题. #7548 (Alexander Kazakov)

. 这修复了使用虚假 json 诊断消息可能导致 stderr 文件泛滥的问题. #7548 (Alexander Kazakov) 修复了用于突变的 mrk 文件扩展名的错误. (alesapin)

修复从 Kafka 空主题中选择时导致段错误的逻辑错误. #6902 #6909 (Ivan)

修复函数 АrrayEnumerateUniqRanked 在参数中带有空数组. #6928 (proller)

手动为 Kafka 消息存储偏移量，以便能够一次为所有分区提交所有偏移量。 修复了 one consumer - many partitions 场景中的潜在重复. #6872 (Ivan)

果攻击者拥有对 ZooKeeper 的写访问权限, 并且能够从运行 ClickHouse 的网络中运行可用的自定义服务器, 则它可以创建自定义构建的恶意服务器, 该服务器将充当 ClickHouse 副本并将其注册到 ZooKeeper 中. 当另一个副本从恶意副本中获取数据部分时, 它可以强制 clickhouse-server 写入文件系统上的任意路径. 由 Yandex 信息安全团队 Eldar Zaitov 发现. #6247 (alexey-milovidov)

修复带有 enable_mixed_granularity_parts=1 的表的 ALTER TABLE ... UPDATE 查询. #6543 (alesapin)

的表的 查询. #6543 (alesapin) 用带有元组的子查询的 IN 子句时修复 NPE. #6125 #6550 (tavplubix)

修复了一个问题, 如果一个陈旧的副本变得活跃, 它可能仍然有被 DROP PARTITION 删除的数据部分. #6522 #6523 (tavplubix)

修复了解析 CSV 的问题 #6426 #6559 (tavplubix)

修复了 system.parts 表和 ALTER 查询中的数据竞争. 这修复了 #6245. #6513 (alexey-milovidov)

修复了可能导致内存损坏的突变中的错误代码. 修复了由于从 system.parts 或 system.parts_columns 并发 DROP TABLE 和 SELECT 而可能发生的读取地址 0x14c0 的段错误. 修复了准备突变查询时的竞争条件. 修复复制表的 OPTIMIZE 和 ALTER 等并发修改操作导致的死锁. #6514 (alexey-milovidov)

Kafka 集成已在此版本中修复.

修复了当使用 arrayReduce 作为常量参数时的段错误. #6326 (alexey-milovidov)

作为常量参数时的段错误. #6326 (alexey-milovidov) 修复了 toFloat() 单调性. #6374 (dimarub2000)

单调性. #6374 (dimarub2000) 修复了启用的 optimize_skip_unused_shards 和丢失的分片键修复段错误. #6384 (CurtizJ)

和丢失的分片键修复段错误. #6384 (CurtizJ) 修复了 arrayEnumerateUniqRanked 函数的逻辑. #6423 (alexey-milovidov)

函数的逻辑. #6423 (alexey-milovidov) 从 MySQL 处理程序中删除了额外的详细日志记录. #6389 (alexey-milovidov)

修复 topK 和 topK Weighted 聚合函数中的错误行为和可能的段错误. #6404 (CurtizJ)

和 聚合函数中的错误行为和可能的段错误. #6404 (CurtizJ) 不要在 system.columns 表中暴露虚拟列. 这是向后兼容所必需的. #6406 (alexey-milovidov)

表中暴露虚拟列. 这是向后兼容所必需的. #6406 (alexey-milovidov) 修复复杂键缓存字典中字符串字段的内存分配错误. #6447 (alesapin)

修复在为 Replicated*MergeTree 表创建新副本时启用自适应粒度的错误. #6452 (alesapin)

表创建新副本时启用自适应粒度的错误. #6452 (alesapin) 修复读取 Kafka 消息时的无限循环. #6354 (abyss7)

修复了由于 SQL 解析器中的堆栈溢出以及 Merge 和 Distributed 表中的堆栈溢出的可能性, 伪造查询导致服务器崩溃的可能性 #6433 (alexey-milovidov)

和 表中的堆栈溢出的可能性, 伪造查询导致服务器崩溃的可能性 #6433 (alexey-milovidov) 修复了小序列上的 Gorilla 编码错误. #6444 (Enmk)

Kafka 仍然损坏.

添加官方 rpm 包. #5740 (proller) (alesapin)

包. #5740 (proller) (alesapin) 添加使用 packager 脚本构建 .rpm 和 .tgz 包的能力. #5769 (alesapin)

脚本构建 和 包的能力. #5769 (alesapin) 修复“Arcadia”构建系统. #6223 (proller)

Kafka 在这个版本中仍然被损坏.

Kafka 在这个版本中被损坏.

在这个版本中被损坏. 默认情况下为新的 MergeTree 表启用 adaptive_index_granularity = 10MB. 如果您在 19.11+ 版本上创建了新的 MergeTree 表, 则无法降级到 19.6 之前的版本. #5628 (alesapin)

表启用 = 10MB. 如果您在 19.11+ 版本上创建了新的 MergeTree 表, 则无法降级到 19.6 之前的版本. #5628 (alesapin) 删除了 Yandex.Metrica 使用的过时的未记录的嵌入式词典. OSIn 、 SEIn 、 OSToRoot 、 SEToRoot 、 OSHierarchy 、 SEHierarchy 函数不再可用. 如果您正在使用这些功能, 请发送电子邮件至 [email protected] 注意: 最后一刻我们决定暂时保留这些功能. #5780 (alexey-milovidov)

添加在 MergeTree 列末尾写入最终标记的可能性. 它允许避免对超出表数据范围的键进行无用的读取. 仅在使用自适应索引粒度时才启用. #5624 (alesapin)

通过减少 stat 系统调用的数量, 改进了 MergeTree 表在非常慢的文件系统上的性能. #5648 (alexey-milovidov)

系统调用的数量, 改进了 MergeTree 表在非常慢的文件系统上的性能. #5648 (alexey-milovidov) 修复了从版本 19.6 中引入的 MergeTree 表读取时的性能下降. 修复 #5631. #5633 (alexey-milovidov)

在 system.parts 表中打印有关冻结部件的信息. #5471 (proller)

表中打印有关冻结部件的信息. #5471 (proller) 如果未在参数中设置, 则在 tty 上启动 clickhouse-client 时询问客户端密码. #5092 (proller)

为 Decimal 类型实现 dictGet 和 dictGetOrDefault 函数. #5394 (Artem Zuikov)

添加位图相关函数 bitmapHasAny 和 bitmapHasAll 类似于数组的 hasAny 和 hasAll 函数. #5279 (Sergi Vladykin)

为 MergeTree * 表族添加设置 index_granularity_bytes (自适应索引粒度). #4826 (alesapin)

HTTP 标头 Query-Id 重命名为 X-ClickHouse-Query-Id 以保持一致性. #4972 (Mikhail)

修复了位图 * 函数中可能发生的崩溃. #5220 #5228 (Andy Yang)

修复了在使用 UNION ALL 执行涉及至少两个来自 system.columns、system.tables、system.parts、system.parts_tables 或 Merge 系列表的查询并执行相关列的 ALTER 时可能发生的非常罕见的数据竞争条件并发表. #5189 (alexey-milovidov)

修复了 Set for IN is not created yet in case of using single LowCardinality column in the left part of IN . 如果 LowCardinality 列是主键的一部分，则会发生此错误. #5031 #5154 (Nikolai Kochetov)

. 如果 LowCardinality 列是主键的一部分，则会发生此错误. #5031 #5154 (Nikolai Kochetov) 保留函数修改: 如果一行同时满足第一个和第NTH个条件, 则只将第一个满足的条件添加到数据状态中. 现在在一行数据中满足的所有条件都添加到数据状态中. #5119 (小路)

将设置 insert_sample_with_metadata 重命名为设置 input_format_defaults_for_omited_fields . #4771 (Artem Zuikov)

重命名为设置 . #4771 (Artem Zuikov) 添加了设置 max_partitions_per_insert_block (默认值为 100). 如果插入的块包含更多的分区, 则抛出异常. 如果要取消限制, 请将其设置为 0 (不推荐). #4845 (alexey-milovidov)

(默认值为 100). 如果插入的块包含更多的分区, 则抛出异常. 如果要取消限制, 请将其设置为 0 (不推荐). #4845 (alexey-milovidov) 多重搜索功能被重命名 ( multiPosition 到 multiSearchAllPositions , multiSearch 到 multiSearchAny , firstMatch 到 multiSearchFirstIndex ). #4780 (Danila Kutenin)

将普通、 DEFAULT 、 MATERIALIZED 和 ALIAS 列保留在一个列表中 (修复问题 #2867). #4707 (Alex Zatelepin)

Add a way to launch clickhouse-server image from a custom user. #4753 (Mikhail f. Shiryaev)

修复了同时包含 LIMIT BY 和 LIMIT 的远程查询. 以前, 如果使用 LIMIT BY 和 LIMIT 进行远程查询, LIMIT 可能发生在 LIMIT BY 之前, 导致过滤结果过分. #4708 (Constantin S. Pan)

修复了 #3920 中的错误。 此错误表现为随机缓存损坏 (消息 Unknown codec family code , Cannot seek through file ) 和段错误. 此错误首先出现在 19.1 版本中, 并存在于 19.1.10 和 19.3.6 之前的版本中. #4623 (alexey-milovidov)

修复了启用 AVX 的构建. #4527 (alexey-milovidov)

用基于已知版本而不是编译它的内核的扩展记帐和 IO 记帐. #4541 (nvartolomei)

用基于已知版本而不是合成它的知识的扩展记录帐和 IO. #4473 (proller)

删除了 Field.cpp 中 void readBinary(...) 的 inline 标签. 还合并了冗余的 namespace DB 块. #4530 (hcz)

添加在 docker 镜像中运行 clickhouse-server 以进行无状态测试的能力. #4347 (Vasily Nemkov)

为 MergeTree 表引擎系列添加了 minmax 和 set 数据跳过索引. #4143 (Nikita Vasilev)

和 数据跳过索引. #4143 (Nikita Vasilev) 如果可能, 添加了 CROSS JOIN 到 INNER JOIN 的转换. #4221 #4266 (Artem Zuikov)

修复了在将 GLOBAL JOIN 与 SELECT * (罕见情况) 一起使用的情况下, 如果设置 asterisk_left_columns_only 设置为 1 时可能发生的错误 Column ... queried more than once . 该问题在 19.3 及更新版本中不存在. 6bac7d8d (Artem Zuikov)

此版本包含与 19.3.7 完全相同的补丁集.

此版本包含与 19.3.6 完全相同的补丁集

添加了多个 JOIN 仿真 ( allow_experimental_multiple_joins_emulation 设置). #3946 (Artem Zuikov)