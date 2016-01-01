文本转图表

ClickStack 的 Text-to-Chart 功能允许您通过自然语言描述想要查看的内容来创建可视化。无需手动选择指标、过滤器和分组字段，您只需输入诸如 "过去 24 小时内按服务划分的错误率" 这样的提示词，ClickStack 就会自动生成相应的图表。

此功能使用大型语言模型 (LLM) 将您的文本提示词转换为查询，然后在 Chart Explorer 中生成可视化。它适用于任何已配置的数据源。

Text-to-Chart 需要 Anthropic API 密钥。启动 ClickStack 时，请设置 ANTHROPIC_API_KEY 环境变量。

对于开源部署，请通过环境变量传入该密钥。具体方式因部署类型而异：

Docker（All-in-One 或本地模式）

Docker（仅 HyperDX）

Docker Compose

Helm docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-local 将该变量添加到 .env 文件中，或直接在 docker-compose.yaml 中设置： services: app: environment: ANTHROPIC_API_KEY: ${ANTHROPIC_API_KEY} 使用 --set 传入该密钥： helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set env[0].name=ANTHROPIC_API_KEY \ --set env[0].value=<YOUR_KEY>

打开 Chart Explorer 在 HyperDX 左侧菜单中选择 Chart Explorer。 选择数据源 选择您想要可视化的数据源，例如 日志、链路追踪 或 Metrics。 输入文本提示词 在 Chart Explorer 顶部找到 AI Assistant 输入框。输入您想创建的图表的自然语言描述。例如： Show error rates by service over the last 24 hours

Latency breakdown by endpoint

Count of events over time grouped by severity ClickStack 会将该提示词转换为查询，并自动渲染可视化结果。

试用 Text-to-Chart 的最快方式是使用本地模式 Docker 镜像和远程演示数据集：

docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

访问 localhost:8080 。要连接到演示数据，请前往 Team Settings，然后使用以下信息创建一个新连接：

Connection Name : Demo

: Host : https://sql-clickhouse.clickhouse.com

: Username : otel_demo

: Password: 留空

然后将各个数据源——Logs、Traces、Metrics 和 Sessions——修改为使用 otel_v2 数据库。有关数据源配置的完整说明，请参阅远程演示数据集指南。

连接成功后，打开 Chart Explorer，针对可用的日志、链路追踪和指标尝试输入提示词。

以下提示词演示了处理可观测性数据时的常见用例：

提示词 数据源 描述 Error count by service over time 日志 按时间展示各服务的错误频率 Average request duration grouped by endpoint 链路追踪 显示各端点的延迟模式 P99 latency by service 链路追踪 识别各服务的尾延迟 Count of 5xx status codes over the last 6 hours 日志 跟踪过去 6 小时内服务器错误的趋势

提示词可以引用已配置数据源中任何可用的列或属性。提示词越具体，生成的图表就越准确。

Text-to-Chart 目前支持使用 Anthropic 作为 LLM 提供商。对包括 OpenAI 在内的更多提供商的支持计划将在后续版本中推出。

目前仅支持将日志和链路追踪用作数据源，尚不支持 Prometheus 指标。

图表的准确性取决于提示词是否清晰以及底层数据的结构。如果生成的图表不符合预期，请尝试改写提示词，或明确指定列名。