服务地图

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服务地图用于直观展示各个服务之间的交互关系。ClickStack 通过在同一条追踪中匹配客户端 span (出站请求) 与服务器 span (入站请求) 来构建该图，从而还原服务之间的请求路径。

在左侧导航面板中点击 Service Map，即可打开完整图谱。开始使用 OpenTelemetry 摄取追踪数据 后，服务便会显示出来。

每个节点代表一个服务，由资源属性 service.name 标识。边 (虚线) 表示服务之间的连接：当一个服务中的客户端 span 与另一个服务中的服务器 span 相匹配时，这两个服务就会连接起来。节点大小反映相对流量，红色节点表示在所选时间范围内存在错误的服务。

地图上方的工具栏可用于筛选和调整视图。

来源选择器 — 将地图筛选为特定的追踪来源 (例如“ClickPy Traces”) 。

采样滑块 — 调整采样率，以平衡性能和准确性。在高流量集群上，较低的采样率加载速度更快。

时间范围选择器 — 设置用于构建地图的追踪数据时间窗口。

使用地图左下角的 +/- 按钮，或滚动鼠标滚轮进行缩放。

查看单个追踪时，聚焦的服务地图会显示该请求在各个服务之间的流转路径。这样，您无需离开追踪瀑布图，即可查看单个请求的拓扑。