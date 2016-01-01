使用 ClickStack 搜索

ClickStack 允许您对事件（日志和跟踪）进行全文搜索。您可以通过输入与您的事件匹配的关键字来开始搜索。例如，如果您的日志包含“Error”，您只需在搜索框中输入“Error”即可找到它。

这种相同的搜索语法也用于通过仪表板和图表过滤事件。

搜索不区分大小写

默认情况下，搜索按完整单词匹配（例如， Error 将匹配 Error here ，但不会匹配 Errors here ）。您可以用通配符包围一个单词，以匹配部分单词（例如， *Error* 将匹配 AnyError 和 AnyErrors ）

将匹配 ，但不会匹配 ）。您可以用通配符包围一个单词，以匹配部分单词（例如， 将匹配 和 ） 搜索术语可以任意顺序搜索（例如， Hello World 将匹配包含 Hello World 和 World Hello 的日志）

将匹配包含 和 的日志） 您可以使用 NOT 或 - 来排除关键字（例如， Error NOT Exception 或 Error -Exception ）

或 来排除关键字（例如， 或 ） 您可以使用 AND 和 OR 来组合多个关键字（例如， Error OR Exception ）

和 来组合多个关键字（例如， ） 精确匹配可以通过双引号完成（例如， "Error tests not found" ）

您可以通过使用 column:value 来搜索列和 JSON/map 属性（例如， level:Error ， service:app ）

来搜索列和 JSON/map 属性（例如， ， ） 您可以通过使用比较运算符（ > 、 < 、 >= 、 <= ）来搜索值的范围（例如， Duration:>1000 ）

、 、 、 ）来搜索值的范围（例如， ） 您可以通过使用 property:* 来搜索属性的存在性（例如， duration:* ）

时间输入接受自然语言输入（例如， 1 hour ago ， yesterday ， last week ）

， ， ） 指定单个时间点将导致从该时间点搜索到现在。

时间范围在搜索时将始终转换为解析后的时间范围，以便于调试时间查询。

您还可以突出显示直方图条以缩放到特定时间范围。

您可以选择将搜索输入切换为 SQL 模式。这将接受任何有效的 SQL WHERE 子句进行搜索。这对于复杂查询很有用，这些查询无法用 Lucene 语法表达。