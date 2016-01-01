使用 ClickStack 搜索
ClickStack 允许您对事件（日志和跟踪）进行全文搜索。您可以通过输入与您的事件匹配的关键字来开始搜索。例如，如果您的日志包含“Error”，您只需在搜索框中输入“Error”即可找到它。
这种相同的搜索语法也用于通过仪表板和图表过滤事件。
自然语言搜索语法
- 搜索不区分大小写
- 默认情况下，搜索按完整单词匹配（例如，
Error将匹配
Error here，但不会匹配
Errors here）。您可以用通配符包围一个单词，以匹配部分单词（例如，
*Error*将匹配
AnyError和
AnyErrors）
- 搜索术语可以任意顺序搜索（例如，
Hello World将匹配包含
Hello World和
World Hello的日志）
- 您可以使用
NOT或
-来排除关键字（例如，
Error NOT Exception或
Error -Exception）
- 您可以使用
AND和
OR来组合多个关键字（例如，
Error OR Exception）
- 精确匹配可以通过双引号完成（例如，
"Error tests not found"）
列/属性搜索
- 您可以通过使用
column:value来搜索列和 JSON/map 属性（例如，
level:Error，
service:app）
- 您可以通过使用比较运算符（
>、
<、
>=、
<=）来搜索值的范围（例如，
Duration:>1000）
- 您可以通过使用
property:*来搜索属性的存在性（例如，
duration:*）
时间输入
- 时间输入接受自然语言输入（例如，
1 hour ago，
yesterday，
last week）
- 指定单个时间点将导致从该时间点搜索到现在。
- 时间范围在搜索时将始终转换为解析后的时间范围，以便于调试时间查询。
- 您还可以突出显示直方图条以缩放到特定时间范围。
SQL 搜索语法
您可以选择将搜索输入切换为 SQL 模式。这将接受任何有效的 SQL WHERE 子句进行搜索。这对于复杂查询很有用，这些查询无法用 Lucene 语法表达。
SELECT 语句
要指定在搜索结果中显示的列，您可以使用
SELECT 输入。这是在搜索页面中选择列的 SQL SELECT 表达式。此时不支持别名（例如，您不能使用
column as "alias"）。