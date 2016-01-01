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使用 ClickStack 搜索

ClickStack 允许您对事件（日志和跟踪）进行全文搜索。您可以通过输入与您的事件匹配的关键字来开始搜索。例如，如果您的日志包含“Error”，您只需在搜索框中输入“Error”即可找到它。

这种相同的搜索语法也用于通过仪表板和图表过滤事件。

自然语言搜索语法

  • 搜索不区分大小写
  • 默认情况下，搜索按完整单词匹配（例如，Error 将匹配 Error here，但不会匹配 Errors here）。您可以用通配符包围一个单词，以匹配部分单词（例如，*Error* 将匹配 AnyErrorAnyErrors
  • 搜索术语可以任意顺序搜索（例如，Hello World 将匹配包含 Hello WorldWorld Hello 的日志）
  • 您可以使用 NOT- 来排除关键字（例如，Error NOT ExceptionError -Exception
  • 您可以使用 ANDOR 来组合多个关键字（例如，Error OR Exception
  • 精确匹配可以通过双引号完成（例如，"Error tests not found"
  • 您可以通过使用 column:value 来搜索列和 JSON/map 属性（例如，level:Errorservice:app
  • 您可以通过使用比较运算符（><>=<=）来搜索值的范围（例如，Duration:>1000
  • 您可以通过使用 property:* 来搜索属性的存在性（例如，duration:*

时间输入

  • 时间输入接受自然语言输入（例如，1 hour agoyesterdaylast week
  • 指定单个时间点将导致从该时间点搜索到现在。
  • 时间范围在搜索时将始终转换为解析后的时间范围，以便于调试时间查询。
  • 您还可以突出显示直方图条以缩放到特定时间范围。

SQL 搜索语法

您可以选择将搜索输入切换为 SQL 模式。这将接受任何有效的 SQL WHERE 子句进行搜索。这对于复杂查询很有用，这些查询无法用 Lucene 语法表达。

SELECT 语句

要指定在搜索结果中显示的列，您可以使用 SELECT 输入。这是在搜索页面中选择列的 SQL SELECT 表达式。此时不支持别名（例如，您不能使用 column as "alias"）。