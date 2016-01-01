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Ruby on Rails

此指南整合了：

✖️ 日志✖️ ️️指标✅ 跟踪

要将日志发送到 ClickStack，请通过 OpenTelemetry 收集器 发送日志。

入门

安装 OpenTelemetry 包

使用以下命令安装 OpenTelemetry 包。

配置 OpenTelemetry + 日志格式化器

接下来，您需要初始化 OpenTelemetry 跟踪仪器并配置 Rails 日志记录器的日志消息格式化器，以便日志可以自动与跟踪关联在一起。没有自定义格式化器，日志将不会在 ClickStack 中自动关联在一起。

config/initializers 文件夹中，创建一个名为 hyperdx.rb 的文件，并添加以下内容：

配置环境变量

之后，您需要在终端配置以下环境变量，以将遥测数据发送到 ClickStack：

OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在 HyperDX 应用中识别您的服务，可以是您想要的任何名称。

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS 环境变量包含通过 HyperDX 应用在 团队设置 → API 密钥 中可用的 API 密钥。