Ruby on Rails

此指南整合了：

✖️ 日志 ✖️ ️️指标 ✅ 跟踪

要将日志发送到 ClickStack，请通过 OpenTelemetry 收集器 发送日志。

使用以下命令安装 OpenTelemetry 包。

接下来，您需要初始化 OpenTelemetry 跟踪仪器并配置 Rails 日志记录器的日志消息格式化器，以便日志可以自动与跟踪关联在一起。没有自定义格式化器，日志将不会在 ClickStack 中自动关联在一起。

在 config/initializers 文件夹中，创建一个名为 hyperdx.rb 的文件，并添加以下内容：

之后，您需要在终端配置以下环境变量，以将遥测数据发送到 ClickStack：

OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在 HyperDX 应用中识别您的服务，可以是您想要的任何名称。