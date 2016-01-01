React Native

The ClickStack React Native SDK 允许您对您的 React Native 应用进行仪器以向 ClickStack 发送事件。这使您能够在单一时间线上查看移动网络请求和异常以及后端事件。

本指南集成了：

XHR/Fetch 请求

使用以下命令安装 ClickStack React Native package。

尽早在您的应用生命周期初始化库：

附加用户信息将允许您在 HyperDX 中搜索/过滤会话和事件。可以在客户端会话的任何时刻调用此操作。当前的客户端会话及其后发送的所有事件将与用户信息相关联。

userEmail 、 userName 和 teamName 将用相应的值填充会话 UI，但可以省略。任何其他额外值也可以指定并用于搜索事件。

要为运行在低于 0.68 的 React Native 版本的应用进行仪器，请编辑您的 metro.config.js 文件以强迫 metro 使用特定于浏览器的包。例如：

支持 react-navigation 版本 5 和 6。

以下示例演示了如何仪器化导航：