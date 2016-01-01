Python
ClickStack 使用 OpenTelemetry 标准收集遥测数据（日志和跟踪）。跟踪是通过自动仪器生成的，因此不需要手动仪器就能从跟踪中获取价值。
本指南集成了：
- 日志
- 指标
- 跟踪
入门
安装 ClickStack OpenTelemetry 仪器包
使用以下命令安装 ClickStack OpenTelemetry package。
安装 Python 应用程序使用的包的 OpenTelemetry 自动仪器库。我们建议您使用与 OpenTelemetry Python SDK 一起提供的
opentelemetry-bootstrap 工具来扫描您的应用程序包并生成可用库的列表。
配置环境变量
之后，您需要在 Shell 中配置以下环境变量，以将遥测数据发送到 ClickStack：
OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在 HyperDX 应用程序中识别您的服务，可以是您想要的任何名称。
使用 OpenTelemetry Python 代理运行应用程序
现在您可以用 OpenTelemetry Python 代理（
opentelemetry-instrument）运行应用程序。
如果您使用
Gunicorn、
uWSGI 或
uvicorn
在这种情况下，OpenTelemetry Python 代理需要额外的更改才能正常工作。
要为使用预分叉 Web 服务器模式的应用程序服务器配置 OpenTelemetry，请确保在后分叉钩子中调用
configure_opentelemetry 方法。
- Gunicorn
- uWSGI
- uvicorn
OpenTelemetry 目前不适用于 使用
--reload 标志或多工作进程（
--workers）运行的
uvicorn。我们建议在测试时禁用这些标志，或使用 Gunicorn。
高级配置
网络捕获
通过启用网络捕获功能，开发人员能够有效调试 HTTP 请求头和主体负载。这可以通过将
HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE 标志设置为 1 来轻松实现。
故障排除
日志未按日志级别显示
默认情况下，OpenTelemetry 日志处理程序使用
logging.NOTSET 级别，默认为 WARNING 级别。您可以在创建记录器时指定日志级别：
导出到控制台
OpenTelemetry Python SDK 通常会在发生错误时在控制台中显示错误。但是，如果您没有遇到任何错误，但注意到您的数据未按预期出现在 HyperDX 中，则可以选择启用调试模式。当调试模式激活时，所有遥测将打印到控制台，允许您验证应用程序是否已正确仪器化并包含预期的数据。
阅读有关 Python OpenTelemetry 仪器的更多信息，请访问： https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/python/manual/