Python

ClickStack 使用 OpenTelemetry 标准收集遥测数据（日志和跟踪）。跟踪是通过自动仪器生成的，因此不需要手动仪器就能从跟踪中获取价值。

本指南集成了：

日志

指标

跟踪

使用以下命令安装 ClickStack OpenTelemetry package。

安装 Python 应用程序使用的包的 OpenTelemetry 自动仪器库。我们建议您使用与 OpenTelemetry Python SDK 一起提供的 opentelemetry-bootstrap 工具来扫描您的应用程序包并生成可用库的列表。

之后，您需要在 Shell 中配置以下环境变量，以将遥测数据发送到 ClickStack：

OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在 HyperDX 应用程序中识别您的服务，可以是您想要的任何名称。

现在您可以用 OpenTelemetry Python 代理（ opentelemetry-instrument ）运行应用程序。

在这种情况下，OpenTelemetry Python 代理需要额外的更改才能正常工作。

要为使用预分叉 Web 服务器模式的应用程序服务器配置 OpenTelemetry，请确保在后分叉钩子中调用 configure_opentelemetry 方法。

Gunicorn

uWSGI

uvicorn OpenTelemetry 目前不适用于 使用 --reload 标志或多工作进程（ --workers ）运行的 uvicorn 。我们建议在测试时禁用这些标志，或使用 Gunicorn。

通过启用网络捕获功能，开发人员能够有效调试 HTTP 请求头和主体负载。这可以通过将 HYPERDX_ENABLE_ADVANCED_NETWORK_CAPTURE 标志设置为 1 来轻松实现。

默认情况下，OpenTelemetry 日志处理程序使用 logging.NOTSET 级别，默认为 WARNING 级别。您可以在创建记录器时指定日志级别：

OpenTelemetry Python SDK 通常会在发生错误时在控制台中显示错误。但是，如果您没有遇到任何错误，但注意到您的数据未按预期出现在 HyperDX 中，则可以选择启用调试模式。当调试模式激活时，所有遥测将打印到控制台，允许您验证应用程序是否已正确仪器化并包含预期的数据。

阅读有关 Python OpenTelemetry 仪器的更多信息，请访问： https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/python/manual/