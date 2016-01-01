Node.js
ClickStack 使用 OpenTelemetry 标准来收集遥测数据（日志、指标、跟踪和异常）。跟踪通过自动仪器生成，因此不需要手动仪器来获取跟踪的价值。
本指南集成了：
- 日志
- 指标
- 跟踪
- 异常
入门
安装 HyperDX OpenTelemetry 仪器包
使用以下命令来安装 ClickStack OpenTelemetry 包。
- NPM
- Yarn
初始化 SDK
要初始化 SDK，您需要在应用程序的入口点顶部调用
init 函数。
- require
- import
这将自动捕获来自您的 Node.js 应用程序的跟踪、指标和日志。
设置日志收集
默认情况下，
console.* 日志会被收集。如果您使用的是
winston 或
pino 等记录器，您需要向记录器添加一个传输，以将日志发送到 ClickStack。如果您使用其他类型的记录器，请 联系我们 或查看我们的某些平台集成（例如 Kubernetes）。
- Winston
- Pino
- console.log
如果您将
winston 作为记录器使用，您需要在记录器中添加以下传输。
如果您将
pino 作为记录器使用，您需要在记录器中添加以下传输，并指定一个
mixin 来将日志与跟踪进行关联。
默认情况下，
console.* 方法开箱即用，无需额外配置。
您可以通过将
HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE 环境变量设置为 0 或将
consoleCapture: false 传递给
init 函数来禁用此功能。
设置错误收集
ClickStack SDK 可以自动捕获应用程序中的未捕获异常和错误，并提供完整的堆栈跟踪和代码上下文。
要启用此功能，您需要将以下代码添加到应用程序的错误处理中间件末尾，或者使用
recordException 函数手动捕获异常。
- Express
- Koa
- Manual
疑难解答
如果您遇到 SDK 的问题，可以通过将
OTEL_LOG_LEVEL 环境变量设置为
debug 来启用详细日志记录。
高级仪器配置
捕获控制台日志
默认情况下，ClickStack SDK 将捕获控制台日志。您可以通过将
HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE 环境变量设置为 0 来禁用它。
附加用户信息或元数据
为了轻松标记与给定属性或标识符（例如用户ID或电子邮件）相关的所有事件，您可以调用
setTraceAttributes 函数，该函数将在调用后使用声明的属性标记与当前跟踪关联的每个日志/跨度。建议在给定请求/跟踪内尽早调用此函数（例如，在 Express 中间件栈尽早）。
这是确保所有日志/跨度自动标记正确标识符以便于稍后搜索的便捷方法，而无需手动标记和传播标识符。
userId、
userEmail、
userName 和
teamName 会填充会话 UI 中的相应值，但可以省略。可以指定任何其他额外值并用于搜索事件。
确保通过将
HDX_NODE_BETA_MODE 环境变量设置为 1 或将
betaMode: true 传递给
init 函数来启用 beta 模式，以启用跟踪属性。
Google Cloud Run
如果您在 Google Cloud Run 上运行应用程序，Cloud Trace 会自动将采样标头注入到传入请求中，目前限制每个实例为每秒 0.1 个请求的跟踪。
@hyperdx/node-opentelemetry 包默认将采样率覆盖为 1.0。
要更改此行为或配置其他 OpenTelemetry 安装，您可以手动配置环境变量
OTEL_TRACES_SAMPLER=parentbased_always_on 和
OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1 以实现相同的结果。
要了解更多信息，并强制跟踪特定请求，请参阅 Google Cloud Run 文档。
自动仪器库
以下库将通过 SDK 自动进行仪器（跟踪）：
dns
express
graphql
hapi
http
ioredis
knex
koa
mongodb
mongoose
mysql
mysql2
net
pg
pino
redis
winston
替代安装
使用 ClickStack OpenTelemetry CLI 运行应用程序
或者，您可以使用
opentelemetry-instrument CLI 或使用 Node.js
--require 标志在不进行任何代码更改的情况下自动仪器您的应用程序。CLI 安装公开了更广泛的自动仪器库和框架。
- 使用 NPX
- 自定义入口点（例如 Nodemon、ts-node 等）
- 代码导入
OTEL_SERVICE_NAME 环境变量用于在 HyperDX 应用中标识您的服务，可以是您想要的任何名称。
启用异常捕获
要启用未捕获异常捕获，您需要将
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE 环境变量设置为 1。
之后，自动捕获来自 Express、Koa 的异常或手动捕获异常，请按照上面 设置错误收集 部分中的说明进行操作。
自动仪器库
以下库将通过上述安装方法自动进行仪器（跟踪）：